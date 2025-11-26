Des offres d'upgrades PC/PS5/XBS pour Yakuza 0 Director's Cut, Kiwami et Kiwami 2 Des offres d'upgrades PC/PS5/XBS pour Yakuza 0 Director's Cut, Kiwami et Kiwami 2

Bonne nouvelle pour les économes, SEGA annonce à la dernière minute une offre d'upgrade pour chacune des rééditions PC, PlayStation 5 et Xbox Series de Yakuza 0 : Director's Cut, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, tous à venir le 8 décembre (déjà disponibles sur Nintendo Switch 2).



Attention, tout cela ne concerne que le numérique et uniquement à partir des versions récupérées en dehors des abonnements type PS Plus & Game Pass.



Yakuza 0 : Director's Cut



- Upgrade à 14,99€ à partir de l'original sur PC/PS4/One

- 49,99€ au prix normal



Yakuza Kiwami



- Upgrade à 1,99€

- 19,99€ au prix normal



Yakuza Kiwami 2



- Upgrade gratuite

- 29,99€ au prix normal



Pour rappel, les rééditions de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 bénéficieront pour la première fois de sous-titres FR, une aubaine pour ceux qui veulent enfin se lancer dans la franchise.