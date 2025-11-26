recherche
Des offres d'upgrades PC/PS5/XBS pour Yakuza 0 Director's Cut, Kiwami et Kiwami 2
Bonne nouvelle pour les économes, SEGA annonce à la dernière minute une offre d'upgrade pour chacune des rééditions PC, PlayStation 5 et Xbox Series de Yakuza 0 : Director's Cut, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, tous à venir le 8 décembre (déjà disponibles sur Nintendo Switch 2).

Attention, tout cela ne concerne que le numérique et uniquement à partir des versions récupérées en dehors des abonnements type PS Plus & Game Pass.

Yakuza 0 : Director's Cut

- Upgrade à 14,99€ à partir de l'original sur PC/PS4/One
- 49,99€ au prix normal

Yakuza Kiwami

- Upgrade à 1,99€
- 19,99€ au prix normal

Yakuza Kiwami 2

- Upgrade gratuite
- 29,99€ au prix normal

Pour rappel, les rééditions de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 bénéficieront pour la première fois de sous-titres FR, une aubaine pour ceux qui veulent enfin se lancer dans la franchise.
zephon publié le 26/11/2025 à 07:27
un coup c'ets yakuza un coup c'est like a dragon faut qu'ils se décident
shanks publié le 26/11/2025 à 07:32
zephon
Chez nous, le nom Like a Dragon est surtout là pour marquer la transition à partir du 7 par le début de l'arc Ichiban.
dooku publié le 26/11/2025 à 07:54
Like a dragon Ishiban (mon perso adoré !)
kiryukazuma publié le 26/11/2025 à 09:00
Du coup ils ont rien retouché sur mon jeu Kiwami 2... ca reste à 30 fps... mais mes coups restent forts.

Si jamais mes textes en français sont excellents. Je vous conseilles vivement !
marcelpatulacci publié le 26/11/2025 à 14:19
Donc on va payé 17 balles pour avoir la VF sur la trilogie Kiwi.

Il auraient au moins pu les rendre play anywhere sur PC/XS comme les derniers Yakuza...
dooku publié le 26/11/2025 à 14:43
Si on pouvait avoir effectivement le 60 fps...
myki publié le 26/11/2025 à 14:47
par contre Kiwami 1 et 2 ne sont pas encore dispo en magasin sur switch 2 je crois? j'ai pas recu de sms pour ma commande.
grospich publié le 26/11/2025 à 16:39
Pourquoi c'est gratuit pour Kiwami 2 ???
