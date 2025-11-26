Des offres d'upgrades PC/PS5/XBS pour Yakuza 0 Director's Cut, Kiwami et Kiwami 2
Bonne nouvelle pour les économes, SEGA annonce à la dernière minute une offre d'upgrade pour chacune des rééditions PC, PlayStation 5 et Xbox Series de Yakuza 0 : Director's Cut, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, tous à venir le 8 décembre (déjà disponibles sur Nintendo Switch 2).
Attention, tout cela ne concerne que le numérique et uniquement à partir des versions récupérées en dehors des abonnements type PS Plus & Game Pass.
Yakuza 0 : Director's Cut
- Upgrade à 14,99€ à partir de l'original sur PC/PS4/One
- 49,99€ au prix normal
Yakuza Kiwami
- Upgrade à 1,99€
- 19,99€ au prix normal
Yakuza Kiwami 2
- Upgrade gratuite
- 29,99€ au prix normal
Pour rappel, les rééditions de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 bénéficieront pour la première fois de sous-titres FR, une aubaine pour ceux qui veulent enfin se lancer dans la franchise.
publié le 26/11/2025 à 07:21 par Gamekyo
Chez nous, le nom Like a Dragon est surtout là pour marquer la transition à partir du 7 par le début de l'arc Ichiban.
Si jamais mes textes en français sont excellents. Je vous conseilles vivement !
Il auraient au moins pu les rendre play anywhere sur PC/XS comme les derniers Yakuza...