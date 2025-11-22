Xbox 360 : pour les 20 ans de la console, Circana diffuse le top 20 des meilleures ventes US Xbox 360 : pour les 20 ans de la console, Circana diffuse le top 20 des meilleures ventes US

C'est les 20 ans de la Xbox 360 (et dans un an les 25 ans de la marque elle-même) et comme à chaque anniversaire du genre, Circana nous fait un petit point souvenir en rappelant que la console s'est écoulée à 42,7 millions d'unités aux USA (détail : c'est probablement mieux que la Xbox Series dans le monde entier) et voici le top 10 montrant que si peu de choses ont changé niveau Call of/GTA/Minecraft, constatons que :



- A une époque, Halo brillait suffisamment pour placer 3 jeux dans le top 20, tous avec des ventes plus élevées que TESV Skyrim et GTA IV sur ce support.

- On a le premier et le troisième Gears of War dans le classement, mais pas le meilleur de la trilogie.

- La présence des jeux musicaux est un peu biaisé vu qu'il s'agit d'un classement en dollars.



MEILLEURES VENTES XBOX 360 AUX USA :



1. Call of Duty : Black Ops II

2. Call of Duty : Black Ops

3. Call of Duty : Modern Warfare III

4. Halo 3

5. Call of Duty : Modern Warfare II



6. Grand Theft Auto V

7. Call of Duty : Modern Warfare

8. Halo Reach

9. Call of Duty : Ghosts

10. Halo 4



11. Rock Band

12. The Elder Scrolls V : Skyrim

13. Call of Duty : World at War

14. Grand Theft Auto IV

15. Minecraft



16. Guitar Hero III

17. Battlefield 3

18. Red Dead Redemption

19. Gears of War

20. Gears of War 3