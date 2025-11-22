Assassin's Creed Shadows a dépassé ses objectifs Assassin's Creed Shadows a dépassé ses objectifs

Cela risque d'en surprendre certains mais oui, Assassin's Creed Shadows a dépassé ses objectifs niveau revenus. Alors on ne sait pas quels étaient les objectifs et c'est la parole d'Ubisoft, mais reste qu'on doit être loin du flop espéré par « certains » et l'éditeur a déjà hâte de voir si l'arrivée d'une version Switch 2 (2 décembre) continuera de maintenir une audience qui tient bon grâce à la nouvelle MAJ NG+ ainsi que l'extension.



Sur le même sujet, Assassin's Creed Mirage a rameuté un peu de monde grâce à la sortie de l'extension gratuite, et cumule aujourd'hui 10 millions de « joueurs ». Pas ventes donc, un terme qui reste toujours compliqué aujourd'hui entre l'offre Ubi+ et l'abonnement Game Pass. Si vous êtes intéressés, il est d'ailleurs à seulement 14,99€ pendant 2 semaines.