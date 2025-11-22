recherche
Assassin's Creed Shadows a dépassé ses objectifs
Cela risque d'en surprendre certains mais oui, Assassin's Creed Shadows a dépassé ses objectifs niveau revenus. Alors on ne sait pas quels étaient les objectifs et c'est la parole d'Ubisoft, mais reste qu'on doit être loin du flop espéré par « certains » et l'éditeur a déjà hâte de voir si l'arrivée d'une version Switch 2 (2 décembre) continuera de maintenir une audience qui tient bon grâce à la nouvelle MAJ NG+ ainsi que l'extension.

Sur le même sujet, Assassin's Creed Mirage a rameuté un peu de monde grâce à la sortie de l'extension gratuite, et cumule aujourd'hui 10 millions de « joueurs ». Pas ventes donc, un terme qui reste toujours compliqué aujourd'hui entre l'offre Ubi+ et l'abonnement Game Pass. Si vous êtes intéressés, il est d'ailleurs à seulement 14,99€ pendant 2 semaines.
publié le 22/11/2025 à 16:12 par Gamekyo
negan publié le 22/11/2025 à 17:00
On devrait pouvoir connaitre les chiffres de vente de chaque développeurs en quasi temps réel comme au cinéma, la musique et le reste.

Ça permettrait de connaître la santé d'une licence pour les fans .
Fiche descriptif
Assassin’s Creed Shadows
2
Ils aiment
Nom : Assassin’s Creed Shadows
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
