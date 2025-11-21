recherche
Silent Hill 2 Remake est disponible sur Xbox Series
Silent Hill 2 Remake est officiellement disponible sur Xbox Series et le lancement ressemblerait presque à un « ouais ouais, tiens... » de la part de Konami tant la communication est tout simplement absente : pas d'apparition hier lors du Partner Showcase, et même pas une bande-annonce pour fêter le lancement.

C'est juste dispo voilà, mais c'est quand même un très bon jeu il faut le dire, directement à -50 % sur ce support comme sur PC et PlayStation 5 jusqu'au 2 décembre.

publié le 21/11/2025 à 07:22 par Gamekyo
commentaires (5)
jem25 publié le 21/11/2025 à 08:26
https://www.phonandroid.com/final-fantasy-16-et-silent-hill-2-ne-sortiront-pas-sur-xbox-dapres-microsoft.html
jem25 publié le 21/11/2025 à 08:27
Rien d’autre à ajouter
grievous32 publié le 21/11/2025 à 08:51
Jem25 j'espère que tu ressortiras ton article si TESVI sort sur Playstation
jem25 publié le 21/11/2025 à 09:30
grievous32


En vrai je m’en contrefou que ça arrive ou non, pour moi la ou les sorties de SH2, ff16 et ff7 est « problématique » c’est que c’était THÉ argument devant la FTC quand MS chialait contre les exclues de Sony les méchants …

Pour TES, si ça arrive sur play, se sera la décision de MS comme pour les autres portages ce n’est donc pas le même débat
shanks publié le 21/11/2025 à 10:09
jem25
Peut-être qu'à l'instant T, FFVIIR était parti pour être une exclue plus ou moins définitive, mais le changement de PDG chez Square Enix comme la nouvelle stratégie a peut-être conduit à une modification du contrat, surtout face aux ventes décevantes.

D'où le fait que Remake a mis des plombes à sortir ailleurs, mais que tout s'accélère soudainement.
