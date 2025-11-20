recherche
News / Blogs
Tides of Annihilation continue de nous impressionner
Pas encore de date évidemment, mais tout de même une nouvelle vidéo de gameplay bien percutante pour Tides of Annihilation, nouvelle production grand spectacle de Tencent bien action bien solo, reposant son lore sur la légende bien remaniée des Chevaliers de la Table Ronde dont on récupérera les pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure.

Voici donc un aperçu de boss, dans un build évidemment PC en rappelant que le lancement futur est également prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series.

8
Qui a aimé ?
nikolastation, sorakairi86, jenicris, yukilin, djfab, junaldinho, chreasy97, geneon
publié le 20/11/2025 à 18:42 par Gamekyo
commentaires (22)
nikolastation publié le 20/11/2025 à 18:51
Impressionnant ! Un mix entre Bayonetta (pour l'héroïne et le rythme des combats) et Elden Ring (pour la DA).

Ca donne vraiment envie, j'espère que le reste du jeu est du même calibre.
jenicris publié le 20/11/2025 à 18:59
Ça déchire trop! J'étais déjà chaud mais là day one
zekk publié le 20/11/2025 à 19:03
ça a de la gueule
oreillesal publié le 20/11/2025 à 19:16
Bigre, ça bouge bien, c'est joli, à voir manette en main.

Pensé émue aux sojaboy qui auront réduit ce jeu à "c'est une femme, elle est bonne, fin"
torotoro59 publié le 20/11/2025 à 19:17
oreillesal sérieusement qqun a dit ça ?
guiguif publié le 20/11/2025 à 19:19
En esperant que ça ramouille moins a la sortie
danzkzu publié le 20/11/2025 à 19:20
Torotoro59 oui, un certain "expert" des Souls en personne
nikolastation publié le 20/11/2025 à 19:21
danzkzu Sérieux ??? Qui ?
51love publié le 20/11/2025 à 19:22
Histoire de pinailler, je trouve que ça manque un poil de personnalité en terme de DA, peut être l'héroïne notamment.

Mais sinon oui j'étais déjà convaincu, ça devrait être un bon defouloir

torotoro59 nikolastation de mémoire exserv
oreillesal publié le 20/11/2025 à 19:26
51love lui même
naoshige11 publié le 20/11/2025 à 19:27
Ouai ok ça défonce.
C'est qu'il faut payer ?
nikolastation publié le 20/11/2025 à 19:30
51love oreillesal Ok, je viens de voir le passage. Il critique en creux le charadesign, pas nécessairement le fait que l'héroine soit une femme.
Mais c'est très, très mal dit.
dalbog publié le 20/11/2025 à 19:32
Le gameplay et rien d'autre.
jenicris publié le 20/11/2025 à 19:47
Qu'est que vous en avez a secouez de l'avis des YouTubeur ?
torotoro59 publié le 20/11/2025 à 19:50
51love c'est des propos d'ado de 13 ans ça, vraiment pas glorieux
ravyxxs publié le 20/11/2025 à 19:51
Par contre c'est quand ils veulent pour nous proposer autre chose que ces musiques soul like aux chants grégoriens, ça ne me surprendrait même plus que l'IA passe par là. C'est devenu tellement, lourd, lambda et désagréable à force d'écouter tout ça, c'est plus mémorable en fait.

Je suis sur EXP33 en ce moment, et le bien que ça fait aux oreilles, surtout que c'est varié et possible de chantonner ou siffloter
fan2jeux publié le 20/11/2025 à 19:57
Je suis super impressionné par cette présentation.
Il y a des idées nouvelles de mise en scène, une real qui semble excellente et ça joue.

Ces vidéos me donne le sentiment d'un jeu prometteur et ça, je ne le dis que très rarement en ce moment.

J'espère que ce n'est pas un petard mouillé ou une arlesienne de 15ans
chreasy97 publié le 20/11/2025 à 20:20
Day one, je pense que la sortie sera pour le 1er semestre 2027.
captainjuu publié le 20/11/2025 à 20:25
L'impression de voir l'enfant glorieux de Bayonetta X Versus XIII. Extraordinaire
tokito publié le 20/11/2025 à 20:27
ExServ a du craquer le slip
kurosu publié le 20/11/2025 à 20:28
Les chinois sont dans la course, il faut le saluer, techniquement et artistiquement c'est du solide
Après comme dit ravyxxs, l'ost est random, et pareil pour les moveset à la fashion
yukilin publié le 20/11/2025 à 20:39
A voir, j'aime surtout la DA.
Le reste semble bien fichu, mais faut voir le jeu final.
Après, je crois que j'ai déjà passé le stade d'être impressionné par ce type de jeu.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tides of Annihilation
3
Ils aiment
Nom : Tides of Annihilation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Eclipse Glow Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo