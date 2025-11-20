Tides of Annihilation continue de nous impressionner
Pas encore de date évidemment, mais tout de même une nouvelle vidéo de gameplay bien percutante pour Tides of Annihilation, nouvelle production grand spectacle de Tencent bien action bien solo, reposant son lore sur la légende bien remaniée des Chevaliers de la Table Ronde dont on récupérera les pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure.
Voici donc un aperçu de boss, dans un build évidemment PC en rappelant que le lancement futur est également prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Ca donne vraiment envie, j'espère que le reste du jeu est du même calibre.
Pensé émue aux sojaboy qui auront réduit ce jeu à "c'est une femme, elle est bonne, fin"
Mais sinon oui j'étais déjà convaincu, ça devrait être un bon defouloir
torotoro59 nikolastation de mémoire exserv
C'est qu'il faut payer ?
Mais c'est très, très mal dit.
Je suis sur EXP33 en ce moment, et le bien que ça fait aux oreilles, surtout que c'est varié et possible de chantonner ou siffloter
Il y a des idées nouvelles de mise en scène, une real qui semble excellente et ça joue.
Ces vidéos me donne le sentiment d'un jeu prometteur et ça, je ne le dis que très rarement en ce moment.
J'espère que ce n'est pas un petard mouillé ou une arlesienne de 15ans
Après comme dit ravyxxs, l'ost est random, et pareil pour les moveset à la fashion
Le reste semble bien fichu, mais faut voir le jeu final.
Après, je crois que j'ai déjà passé le stade d'être impressionné par ce type de jeu.