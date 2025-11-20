Tides of Annihilation continue de nous impressionner

Pas encore de date évidemment, mais tout de même une nouvelle vidéo de gameplay bien percutante pour, nouvelle production grand spectacle de Tencent bien action bien solo, reposant son lore sur la légende bien remaniée des Chevaliers de la Table Ronde dont on récupérera les pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure.Voici donc un aperçu de boss, dans un build évidemment PC en rappelant que le lancement futur est également prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series.