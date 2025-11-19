recherche
News / Blogs
Une bonne grosse présentation pour Fatekeeper
Directement repéré dès son annonce en août dernier, Fatekeeper s'affiche soudainement sans attendre les Game Awards avec une large présentation pour montrer ses intentions, un pur action-RPG plus action que RPG, hommage à Dark Messiah of Might & Magic et le Hellraid de Techland (ou plutôt ce qu'aurait pu être le projet de base avec davantage de budget).

Signé THQ Nordic, le titre n'a pas encore de date (et n'est pour l'heure prévu que sur PC), mais semble déjà avoir récupéré la totalité des assets médiévaux de la boutique Unreal Engine 5.

2
Qui a aimé ?
micheljackson, ouken
publié le 19/11/2025 à 16:34 par Gamekyo
commentaires (10)
pcsw2 publié le 19/11/2025 à 16:49
Day one
micheljackson publié le 19/11/2025 à 16:51
Magnifique, j'ai hâte
zanpa publié le 19/11/2025 à 17:02
day one
jenicris publié le 19/11/2025 à 17:17
Franchement ça donne envie
Et je suis ravis de l'officialisation des versions consoles

shanks si tu veux rajouter.

Les versions consoles ont été confirmé dans cette interview aujourd'hui.

Tout en bas de l'interview

https://nordic.ign.com/fatekeeper/101139/preview/fatekeeper-a-first-person-sword-and-sorcery-rpg-drops-8-minute-first-gameplay-trailer
zekk publié le 19/11/2025 à 18:20
Ça a l'air trop bien !!!
mattewlogan publié le 19/11/2025 à 19:24
À surveiller
oreillesal publié le 19/11/2025 à 19:32
Prometteur.

Par contre c'est quoi ce FOV dégueulasse ?
Je suis rarement sensible à ça, mais là ça donne la gerboulade.
lefab88 publié le 19/11/2025 à 19:41
bladagun publié le 19/11/2025 à 21:43
Pitié, une version psvr2 un jour !
akinen publié le 19/11/2025 à 23:36
C’est par ici la claque?

Graphisme, sound design, environnement, gameplay, allure de AAA (zoomez sur l’épée, c’est hallucinant !).

On croirait voir les bons vieux trailers décrocheurs de mâchoires du vieil E3!

Félicitions!!!
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fatekeeper
0
Ils aiment
Nom : Fatekeeper
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Paraglacial
Genre : RPG
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo