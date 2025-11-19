Une bonne grosse présentation pour Fatekeeper

Directement repéré dès son annonce en août dernier,s'affiche soudainement sans attendre les Game Awards avec une large présentation pour montrer ses intentions, un pur action-RPG plus action que RPG, hommage àet lede Techland (ou plutôt ce qu'aurait pu être le projet de base avec davantage de budget).Signé THQ Nordic, le titre n'a pas encore de date (et n'est pour l'heure prévu que sur PC), mais semble déjà avoir récupéré la totalité des assets médiévaux de la boutique Unreal Engine 5.