Une bonne grosse présentation pour Fatekeeper

Directement repéré dès son annonce en août dernier, Fatekeeper s'affiche soudainement sans attendre les Game Awards avec une large présentation pour montrer ses intentions, un pur action-RPG plus action que RPG, hommage à Dark Messiah of Might & Magic et le Hellraid de Techland (ou plutôt ce qu'aurait pu être le projet de base avec davantage de budget).
Signé THQ Nordic, le titre n'a pas encore de date (et n'est pour l'heure prévu que sur PC), mais semble déjà avoir récupéré la totalité des assets médiévaux de la boutique Unreal Engine 5.
Et je suis ravis de l'officialisation des versions consoles
shanks si tu veux rajouter.
Les versions consoles ont été confirmé dans cette interview aujourd'hui.
Tout en bas de l'interview
https://nordic.ign.com/fatekeeper/101139/preview/fatekeeper-a-first-person-sword-and-sorcery-rpg-drops-8-minute-first-gameplay-trailer
Par contre c'est quoi ce FOV dégueulasse ?
Je suis rarement sensible à ça, mais là ça donne la gerboulade.
Graphisme, sound design, environnement, gameplay, allure de AAA (zoomez sur l’épée, c’est hallucinant !).
On croirait voir les bons vieux trailers décrocheurs de mâchoires du vieil E3!
Félicitions!!!