Ghost of Yotei : New Game Plus et nouveaux modes de difficulté en approche
Le 24 novembre, donc lundi prochain, Ghost of Yotei accueillera une mise à jour apportant le mode New Game + pour refaire le jeu avec l'intégralité de vos acquis, mais pas que, l'upgrade proposant d'autres raisons d'y revenir avec :
- Refaire des défis sous chrono.
- Nouvelles options de difficulté.
- Un marchand proposant de nouvelles améliorations.
- Nouveaux skins à débloquer.
- Une armure de plus.
- Du neuf pour le mode Photo.
Genre le mode photo et le New Game plus sont JAMAIS prêts à la sortie des gros AAA Sony? Sérieusement ?
torotoro59 Ah j’avais mal lu, sorry