Ghost of Yotei : New Game Plus et nouveaux modes de difficulté en approche
Le 24 novembre, donc lundi prochain, Ghost of Yotei accueillera une mise à jour apportant le mode New Game + pour refaire le jeu avec l'intégralité de vos acquis, mais pas que, l'upgrade proposant d'autres raisons d'y revenir avec :

- Refaire des défis sous chrono.
- Nouvelles options de difficulté.
- Un marchand proposant de nouvelles améliorations.
- Nouveaux skins à débloquer.
- Une armure de plus.
- Du neuf pour le mode Photo.

C'est gratos donc ça ne se refuse pas.

publié le 19/11/2025 à 14:31 par Gamekyo
akinen publié le 19/11/2025 à 15:21
Hum… On est d’accord que c’est fait exprès pour entretenu l’actualité d’une exclu Sony non?

Genre le mode photo et le New Game plus sont JAMAIS prêts à la sortie des gros AAA Sony? Sérieusement ?
kurosu publié le 19/11/2025 à 15:38
akinen c'était comme ça sur Tsushima
torotoro59 publié le 19/11/2025 à 15:40
akinen le ng+ sûrement oui, le mode photo est dispo depuis la sortie, il est très complet, autant que le premier dans sa version finale.
akinen publié le 19/11/2025 à 16:10
kurosu et les autres grosses exclu Sony PS4/PS5 oui

torotoro59 Ah j’avais mal lu, sorry
ravyxxs publié le 19/11/2025 à 19:11
Attendre pour des New Game Plus, comment je déteste ça. Ton jeu, je le fini, je passe à autre chose si tu n'a pas réussi à délivrer à temps !
tripy73 publié le 19/11/2025 à 19:36
akinen : je sais pas si c'est fait dans cette optique, mais c'est courant avec les jeux Sony, on y a eu droit aussi avec Spiderman 2...
Fiche descriptif
Ghost of Yotei
10
Ils aiment
Nom : Ghost of Yotei
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Sucker Punch
Genre : action-aventure
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
