Ghost of Yotei : New Game Plus et nouveaux modes de difficulté en approche

Le 24 novembre, donc lundi prochain,accueillera une mise à jour apportant le mode New Game + pour refaire le jeu avec l'intégralité de vos acquis, mais pas que, l'upgrade proposant d'autres raisons d'y revenir avec :- Refaire des défis sous chrono.- Nouvelles options de difficulté.- Un marchand proposant de nouvelles améliorations.- Nouveaux skins à débloquer.- Une armure de plus.- Du neuf pour le mode Photo.C'est gratos donc ça ne se refuse pas.