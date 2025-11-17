UK : lancement physique de Black Ops 7 en chute libre par rapport à Black Ops 6
Alors que Black Ops 6 est parvenu à remettre la franchise sur de bons rails sur le plan commercial, il aura suffit d'un an pour faire l'exact inverse, et avec un sacré mauvais sens du timing tant la concurrence fait cette foire rage (Battlefield 6 et Arc Raiders).
Multi pas si inspiré et surtout peut-être la pire campagne de la franchise, totalement WTF, mal mise en scène, à connexion obligatoire et sans sauvegarde au cours d'une mission, il n'en fallait pas plus pour détourner une partie de la communauté. Déjà sur Steam, on constate un pic quotidien d'audience de la franchise à seulement 100.000 joueurs connectés simultanément (300.000 il y a un an au lancement de Black Ops 6) et pour les premiers retours UK, c'est l'hécatombe : lancement physique 61 % inférieur à Black Ops 6, également en dessous de celui de Battlefield 6.
Rien de tout cela n'en fera un flop, c'est certain, mais une sérieuse remise en question est à prévoir.
Call of Duty MODERN WARFARE : < 215,000 units
Call of Duty WORLD AT WAR : 430,000
Call of Duty MODERN WARFARE 2 : 1,600,000
Call of Duty BLACK OPS : 1,800,000
Call of Duty MODERN WARFARE 3 : 1,773,000
Call of Duty BLACK OPS II - 1,386,000
Call of Duty GHOSTS : 690,000
Call of Duty ADVANCED WARFARE : 730,000
Call of Duty BLACK OPS III : 635,000
Call of Duty INFINITE WARFARE : 328,000
Call of Duty WORLD WAR II : 515,000
Call of Duty BLACK OPS 4 : 260,000
Call of Duty MODERN WARFARE 2019 : 676,000
Call of Duty BLACK OPS COLD WAR : 566,000
Call of Duty VANGUARD : 100,000 (Physical Only)
Call of Duty MODERN WARFARE 2 (2022) : 833.000
PS5 : 285.000 (34%)
PC : 225.000 (27%) / Steam : 71.000
Xbox : 221.000 (27%)
PS4 : 102.000 (12%)
Call of Duty MODERN WARFARE 3 (2023) : 529.000
PS5 : 242.000 (46%)
Xbox : 136.000 (26%)
PC : 88.000 (17%)
PS4 : 63.000 (12%)
Call of Duty BLACK OPS 6 : 450.000 (20%P + 80%D)
PS5 : 315.000 (70%)
PC : 72.000 (16%)
Xbox : 45.000 (10%)
PS 4: 18.000 (4%)
Call of Duty BLACK OPS 7 - 35,000 (Physical Only)