UK : lancement physique de Black Ops 7 en chute libre par rapport à Black Ops 6

Alors queest parvenu à remettre la franchise sur de bons rails sur le plan commercial, il aura suffit d'un an pour faire l'exact inverse, et avec un sacré mauvais sens du timing tant la concurrence fait cette foire rage (et).Multi pas si inspiré et surtout peut-être la pire campagne de la franchise, totalement WTF, mal mise en scène, à connexion obligatoire et sans sauvegarde au cours d'une mission, il n'en fallait pas plus pour détourner une partie de la communauté. Déjà sur Steam, on constate un pic quotidien d'audience de la franchise à seulement 100.000 joueurs connectés simultanément (300.000 il y a un an au lancement de) et pour les premiers retours UK, c'est l'hécatombe : lancement physique 61 % inférieur à, également en dessous de celui deRien de tout cela n'en fera un flop, c'est certain, mais une sérieuse remise en question est à prévoir.