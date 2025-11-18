[RUMEUR] Silent Hill Townfall en approche ?

Concernant la franchise, tous les regards sont actuellement tournés vers le remake du premier épisode (toujours signé par la Bloober Team) mais un apéro de luxe est susceptible de tomber entre temps. La boutique mexicaine Liverpool (dont ce n'est pas le premier leak) a le temps de quelques heures ouvert les précommandes depour une sortie apparemment prévue le 26 mars 2026, avant de supprimer la page en urgence.Si confirmé, Konami ne devrait plus tarder à officialiser la chose, que ce soit pour le Xbox Partner Showcase (où est déjà attendu la confirmation du portage de), un nouveau Silent Hill Transmission ou tout simplement les Game Awards.Pour rappel,se présenterait comme une sorte de recueil d'histoires courtes façon expérience essentiellement narrative, chapeautée par Annapurna Interactive et l'équipe deet