[RUMEUR] Silent Hill Townfall en approche ?
Concernant la franchise Silent Hill, tous les regards sont actuellement tournés vers le remake du premier épisode (toujours signé par la Bloober Team) mais un apéro de luxe est susceptible de tomber entre temps. La boutique mexicaine Liverpool (dont ce n'est pas le premier leak) a le temps de quelques heures ouvert les précommandes de Silent Hill Townfall pour une sortie apparemment prévue le 26 mars 2026, avant de supprimer la page en urgence.

Si confirmé, Konami ne devrait plus tarder à officialiser la chose, que ce soit pour le Xbox Partner Showcase (où est déjà attendu la confirmation du portage de Silent Hill 2 Remake), un nouveau Silent Hill Transmission ou tout simplement les Game Awards.

Pour rappel, Silent Hill Transmission se présenterait comme une sorte de recueil d'histoires courtes façon expérience essentiellement narrative, chapeautée par Annapurna Interactive et l'équipe de Observation et Stories Untold.

publié le 18/11/2025 à 06:52 par Gamekyo
commentaires (3)
sdkios publié le 18/11/2025 à 08:22
Si c'est un regroupement d'histoires courtes, je dis oui ! Si c'est bien maitrisé, ca peut donner un truc vraiment cool !
rogeraf publié le 18/11/2025 à 09:31
Je n'y crois pas, c'est trop tot pour Mars 2026, qui parie ?
marcelpatulacci publié le 18/11/2025 à 13:09
Transmission/Townfall même chose ?
