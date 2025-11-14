recherche
News / Blogs
Ubisoft a reporté l'annonce de ses résultats fiscaux à la toute dernière minute
C'est peu commun dans l'industrie et cela pourrait anticiper une annonce forte, mais apprenez donc que hier, 15 minutes avant la publication de ses résultats financiers, Ubisoft a choisi de tout mettre en pause jusqu'à suspendre sa cotation en bourse (ce dernier point pour éviter des « spéculations inutiles »).

L'analyste Daniel Ahmad tempère néanmoins en indiquant que si cela peut effectivement indiquer quelque chose de majeur comme une acquisition, on peut également se retrouver dans une simple erreur de comptabilité à corriger à la dernière minute.

L'éditeur marche en tout cas sur des œufs, continuant de creuser dans les bas-fonds boursiers avec environ 6,7€ la part, contre plus de 102€ au pic de 2018. Rappelons qu'il y a peu, la société a subi une énorme restructuration avec l'ouverture d'une nouvelle branche (Vantage Studios) appartenant à 25 % à Tencent, à la tête des trois licences clés que sont Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. L'avenir se montre en revanche plus incertain concernant les autres IP, dont certaines mineurs ont déjà été revendues (comme Grow Up, I Am Alive et Child of Eden).
0
Qui a aimé ?
publié le 14/11/2025 à 07:24 par Gamekyo
commentaires (9)
taiko publié le 14/11/2025 à 07:49
Je me demande qui peut acheter ces petites licences... Même si je les ai aimé comme child of light.

Bref une descente aux enfers... C'est ce qui arrive quand on a arrêté d'écouter ses fans depuis 15 ans.

J'espère un splinter cell remake et à la limite le sable du temps en chant du cygne... Sans beaucoup d'espoir vu le peu de talent qu'il reste chez eux.
mrvince publié le 14/11/2025 à 07:57
Incroyable cette descente aux enfers... Y'a 15 ans pour mon BTS CI j'avais fait un exposé sur eux c'était la folie les chiffres. Si on m'avait dit qu'une dizaine d'années plus tard ils seraient en galère...
vyse publié le 14/11/2025 à 08:02
mrvince mouais.. c'était qd même a prévoir les mecs sortaient daube sur daube, les innovations de gameplay n'existaient plus depuis far cry 3.. et leurs films étaient des chiasses et des flop au box office ; fallait investir avant le premier assassin Creed..
kikoo31 publié le 14/11/2025 à 08:14
Ubichiotte qui se plongent tout seul dans leur caca
Pour une annonce imminente d'une tirage de chasse
akinen publié le 14/11/2025 à 09:18
mrvince vyse comme certains editeurs qui se croient intouchables aujourd’hui
vyse publié le 14/11/2025 à 10:00
akinen bah eux croyaient a leur merdass ! Tu peux dire pareil sur les call of 42 et autres FIFA 56 je conçois mais Ubisoft na jamais su générer une communauté ; n'a jamais réussi a créer un recurring sur la base d'une marque..leurs merde reposent sur rien si ce n'est le marketing ; c'est pour ça qu'ils ont tt fait pour obtenir les droits de star Wars pour être le vecteur de cette communauté c'était parfait stratégiquement ..mais leur jeu est merdique as fuck..
grospich publié le 14/11/2025 à 10:02
mrvince C'est le problème quand tu mets tous tes œufs dans le même panier.

Alors on va me dire : "qu'est ce que tu racontes comme connerie ? Ils ont plein de jeux et de licences très variées"... Oui mais c'est pas ce que je veux dire, c'est dans le sens où ils ont tout misé sur de l'open world avec toujours la même structure et boucle de gameplay, c'est juste le skin qui change selon la licence.
akinen publié le 14/11/2025 à 10:33
vyse En effet, ils leurs manquaient ça
mrvince publié le 14/11/2025 à 11:35
vyse Innover n'est pas le bon mots je pense. Peu de jeux innovent depuis un moment déjà. Difficile d'innover dans le JV aujourd'hui. Se renouveler je dirais plutôt.
Ce qu'il faut c'est frapper fort avec une belle D.A, un super gameplay ou une bonne histoire. Avec quelque chose de "déjà vu" mais qui donne envie quand même. Comme bon nombres de jeux savent le faire chaque année. Expédition 33 invente rien, Silksong et Hades 2 non plus et j'en passe. Pour parler que de certaines perles de cette année. Faut juste savoir faire un "bon" jeu. Ils ne savent plus.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Ubisoft
50
Ils aiment
Nom : Ubisoft
site officiel : http://www.ubisoft.fr
Copyright © Gamekyo