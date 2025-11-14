Ubisoft a reporté l'annonce de ses résultats fiscaux à la toute dernière minute Ubisoft a reporté l'annonce de ses résultats fiscaux à la toute dernière minute

C'est peu commun dans l'industrie et cela pourrait anticiper une annonce forte, mais apprenez donc que hier, 15 minutes avant la publication de ses résultats financiers, Ubisoft a choisi de tout mettre en pause jusqu'à suspendre sa cotation en bourse (ce dernier point pour éviter des « spéculations inutiles »).



L'analyste Daniel Ahmad tempère néanmoins en indiquant que si cela peut effectivement indiquer quelque chose de majeur comme une acquisition, on peut également se retrouver dans une simple erreur de comptabilité à corriger à la dernière minute.



L'éditeur marche en tout cas sur des œufs, continuant de creuser dans les bas-fonds boursiers avec environ 6,7€ la part, contre plus de 102€ au pic de 2018. Rappelons qu'il y a peu, la société a subi une énorme restructuration avec l'ouverture d'une nouvelle branche (Vantage Studios) appartenant à 25 % à Tencent, à la tête des trois licences clés que sont Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. L'avenir se montre en revanche plus incertain concernant les autres IP, dont certaines mineurs ont déjà été revendues (comme Grow Up, I Am Alive et Child of Eden).