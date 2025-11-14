Ubisoft a reporté l'annonce de ses résultats fiscaux à la toute dernière minute
C'est peu commun dans l'industrie et cela pourrait anticiper une annonce forte, mais apprenez donc que hier, 15 minutes avant la publication de ses résultats financiers, Ubisoft a choisi de tout mettre en pause jusqu'à suspendre sa cotation en bourse (ce dernier point pour éviter des « spéculations inutiles »).
L'analyste Daniel Ahmad tempère néanmoins en indiquant que si cela peut effectivement indiquer quelque chose de majeur comme une acquisition, on peut également se retrouver dans une simple erreur de comptabilité à corriger à la dernière minute.
L'éditeur marche en tout cas sur des œufs, continuant de creuser dans les bas-fonds boursiers avec environ 6,7€ la part, contre plus de 102€ au pic de 2018. Rappelons qu'il y a peu, la société a subi une énorme restructuration avec l'ouverture d'une nouvelle branche (Vantage Studios) appartenant à 25 % à Tencent, à la tête des trois licences clés que sont Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. L'avenir se montre en revanche plus incertain concernant les autres IP, dont certaines mineurs ont déjà été revendues (comme Grow Up, I Am Alive et Child of Eden).
publié le 14/11/2025 à 07:24 par Gamekyo
Bref une descente aux enfers... C'est ce qui arrive quand on a arrêté d'écouter ses fans depuis 15 ans.
J'espère un splinter cell remake et à la limite le sable du temps en chant du cygne... Sans beaucoup d'espoir vu le peu de talent qu'il reste chez eux.
Pour une annonce imminente d'une tirage de chasse
Alors on va me dire : "qu'est ce que tu racontes comme connerie ? Ils ont plein de jeux et de licences très variées"... Oui mais c'est pas ce que je veux dire, c'est dans le sens où ils ont tout misé sur de l'open world avec toujours la même structure et boucle de gameplay, c'est juste le skin qui change selon la licence.
Ce qu'il faut c'est frapper fort avec une belle D.A, un super gameplay ou une bonne histoire. Avec quelque chose de "déjà vu" mais qui donne envie quand même. Comme bon nombres de jeux savent le faire chaque année. Expédition 33 invente rien, Silksong et Hades 2 non plus et j'en passe. Pour parler que de certaines perles de cette année. Faut juste savoir faire un "bon" jeu. Ils ne savent plus.