Les coréens de Neowize ont 4 projets en interne, en plus d'une suite pour Lies of P

Gonflé par le succès de Lies of P, NEOWIZ compte bien pousser un peu sa prestance dans le milieu en nous affirmant avoir dans ses cartons pas moins de 5 projets internes PC/console, cela n'incluant donc pas les expériences mobile dont deux arriveront en 2026, ni l'édition de jeux indépendants.



Pour les 5 projets sans date pour l'heure, nous avons donc :



- La suite de Lies of P, forcément.

- Un autre Soulsborne

- Un RPG essentiellement narratif.

- Un jeu d'aventure orienté survie.

- Un simulateur de vie



On n'oubliera pas que parmi les projets sans date, on trouvera également l'édition du prochain WolfEye Studios (Wild West), un « Retro SF RPG ».