Les coréens de Neowize ont 4 projets en interne, en plus d'une suite pour Lies of P
Gonflé par le succès de Lies of P, NEOWIZ compte bien pousser un peu sa prestance dans le milieu en nous affirmant avoir dans ses cartons pas moins de 5 projets internes PC/console, cela n'incluant donc pas les expériences mobile dont deux arriveront en 2026, ni l'édition de jeux indépendants.

Pour les 5 projets sans date pour l'heure, nous avons donc :

- La suite de Lies of P, forcément.
- Un autre Soulsborne
- Un RPG essentiellement narratif.
- Un jeu d'aventure orienté survie.
- Un simulateur de vie

On n'oubliera pas que parmi les projets sans date, on trouvera également l'édition du prochain WolfEye Studios (Wild West), un « Retro SF RPG ».
publié le 18/11/2025 à 07:10 par Gamekyo
grimraven publié le 18/11/2025 à 08:49
vivement lies of P 2
altendorf publié le 18/11/2025 à 11:41
A noter qu’un des projets est potentiellement réalisé en collaboration avec Sony.
snave publié le 18/11/2025 à 12:08
Vivement Lies of P 2. Le 1er est excellent.
mck publié le 18/11/2025 à 12:19
Petite coquille, ce n'est pas "Wild West" mais "Weird West".
aozora78 publié le 18/11/2025 à 12:24
Sachant qu'apparemment le studio était l'un de ceux qui a été approché par SIE en 2023 avant la sortie de Stellar Blade.
