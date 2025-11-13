recherche
Nouvelle présentation de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker, nouvelle licence conçue par les anciens de CD Projekt (et vouée à être une saga en cas de succès), redonne des nouvelles avec près de 30 minutes de gameplay pour nous montrer la suite d'une quête préalablement abordée. La vidéo vous montrera notamment les différences de capacité du jeune Coen en fonction de l'heure (rappelons qu'il est mi-humain/mi-vampire) à partir d'un build plus avancé, en phase de pré-bêta.

Le budget n'est néanmoins pas le même que dans l'ancienne boîte donc il faudra faire avec un rendu parfois un peu froid et le manque d'animations des PNJ durant les dialogues, de même qu'une conception voulu plus économie que le classique open-world de 150h : une durée de vie plus mesurée se déroulant sur un cycle de 30 jours (et 30 nuits), progressant inévitablement façon Persona pour parvenir à vos fins, avec néanmoins une grosse replay-value selon vos choix.

Sortie normalement prévue pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

3
Qui a aimé ?
grimraven, adamjensen, grundbeld
publié le 13/11/2025 à 16:26 par Gamekyo
commentaires (11)
grimraven publié le 13/11/2025 à 16:36
J'ai hate de me lancer dans l'aventure de ce jeu , quoi qu'on en dise , c'est leur premier jeu et deja juste l'ambiance et l'univers je suis client
adamjensen publié le 13/11/2025 à 16:44
CD Projekt est mort, mais heureusement, Rebel Wolves est là.
Vivement la sortie.
mattewlogan publié le 13/11/2025 à 16:45
Pour un jeune studio, ça a l’air très sympa
Je le prendrai à coup sûr
mattewlogan publié le 13/11/2025 à 16:46
adamjensen on verra si tu touches pas au remake de The Witcher et au futur, The Witcher 4 lol
Mais ce jeu a l’air très sympa
akinen publié le 13/11/2025 à 16:49
Malheureusement un univers agissant comme un repoussoir pour moi (à l’image des très originaux zombies)
altendorf publié le 13/11/2025 à 16:53
Il y a du mieux en tout cas
ravyxxs publié le 13/11/2025 à 16:57
adamjensen Mais qu'est-ce que tu racontes ? CDProjekt est mort

N'importe quoi...soit plus explicite lorsque tu sors des commentaires de la sorte histoire qu'on comprenne ta folie ...
zekk publié le 13/11/2025 à 17:00
adamjensen vu la gueule du truc , CDP n'a pas trop à craindre
marcelpatulacci publié le 13/11/2025 à 17:06
adamjensen hein ? doukilé mort ?? Mec, le dernier CDP c'est la mastodonte Cyberpunk!
sonilka publié le 13/11/2025 à 17:11
ravyxxs il doit faire référence à tout ce qui s'est dit sur CDP ces derniers mois. Notamment avec leur nouveau community manager. Changements internes qui expliqueraient le départ de cadres historiques du studio dont pas mal sont désormais chez Rebel Wolves.
jenicris publié le 13/11/2025 à 17:11
zekk je doute pas de l'écriture ou autre mais on dirait un jeu sortie y a 10 ans

TW4 n'a rien a craindre
Fiche descriptif
The Blood of Dawnwalker
3
Ils aiment
Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
