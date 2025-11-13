Nouvelle présentation de The Blood of Dawnwalker

, nouvelle licence conçue par les anciens de CD Projekt (et vouée à être une saga en cas de succès), redonne des nouvelles avec près de 30 minutes de gameplay pour nous montrer la suite d'une quête préalablement abordée. La vidéo vous montrera notamment les différences de capacité du jeune Coen en fonction de l'heure (rappelons qu'il est mi-humain/mi-vampire) à partir d'un build plus avancé, en phase de pré-bêta.Le budget n'est néanmoins pas le même que dans l'ancienne boîte donc il faudra faire avec un rendu parfois un peu froid et le manque d'animations des PNJ durant les dialogues, de même qu'une conception voulu plus économie que le classique open-world de 150h : une durée de vie plus mesurée se déroulant sur un cycle de 30 jours (et 30 nuits), progressant inévitablement façonpour parvenir à vos fins, avec néanmoins une grosse replay-value selon vos choix.Sortie normalement prévue pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.