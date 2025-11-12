Dynasty Warriors Origins : premier aperçu de l'extension au prix bien balaise

Comme préalablement annoncé,accueillera le 26 janvier 2026 une extension de poids et c'est peu de le dire avec un prix représentant 50 % du jeu de base (34,99€ quand même).L'extension offrira 4 nouveaux scénarios pour autant de personnages jouables (Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lu Bu), deux armes supplémentaires dont l'arc, et un level up global des compétences comme des arts. Un nouveau skin sera en outre proposé si vous précommandez l'extension dès aujourd'hui.