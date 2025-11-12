BlazBlue : Entropy Effect arrive sur consoles

Collaboration chinoise entre Arc System Works et le studio 91Act, BlazBlue : Entropy Effect est un jeu d'action sous principe rogue ayant déjà rencontré un succès notable sur PC/mobile avec plus d'un million de ventes, et c'est donc le 12 février 2026 que ce joli spin-off viendra faire une incursion sur consoles (PS5, XBS, Switch).
Le prix sera de 24,99€, du moins dans sa version de base, ou 34,99€ pour la version DX avec divers skins bonus.
Ça ne les empêchés pas depuis un an de bosser sur un nouveau jeu de Baston. Hier c'était des portages de jeux PC, pas de la nouveauté certains projets
Ce n'est pas ACS qui fait ce jeu mais un développeur chinois.