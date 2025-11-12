BlazBlue : Entropy Effect arrive sur consoles

Collaboration chinoise entre Arc System Works et le studio 91Act,est un jeu d'action sous principe rogue ayant déjà rencontré un succès notable sur PC/mobile avec plus d'un million de ventes, et c'est donc le 12 février 2026 que ce joli spin-off viendra faire une incursion sur consoles (PS5, XBS, Switch).Le prix sera de 24,99€, du moins dans sa version de base, ou 34,99€ pour la version DX avec divers skins bonus.