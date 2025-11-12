recherche
BlazBlue : Entropy Effect arrive sur consoles
Collaboration chinoise entre Arc System Works et le studio 91Act, BlazBlue : Entropy Effect est un jeu d'action sous principe rogue ayant déjà rencontré un succès notable sur PC/mobile avec plus d'un million de ventes, et c'est donc le 12 février 2026 que ce joli spin-off viendra faire une incursion sur consoles (PS5, XBS, Switch).

Le prix sera de 24,99€, du moins dans sa version de base, ou 34,99€ pour la version DX avec divers skins bonus.

publié le 12/11/2025 à 10:34 par Gamekyo
commentaires (9)
bladagun publié le 12/11/2025 à 10:50
Chelou
tab publié le 12/11/2025 à 11:39
Degeu
thelastone publié le 12/11/2025 à 11:54
Zarbi qu'ils fassent un nouveau vs fighting plutôt
taiko publié le 12/11/2025 à 12:00
Désolé que tu doives te taper à faire toutes les news de ce sop d'hier. Dur.
shambala93 publié le 12/11/2025 à 12:02
Il est excellent un bon roguelite
liberty publié le 12/11/2025 à 12:31
tab thelastone taiko thelastone Les gars c'est un jeu qui existe déjà sur PC et Mobile depuis février 2024. La c'est juste un portage du jeu sur console.
Ça ne les empêchés pas depuis un an de bosser sur un nouveau jeu de Baston. Hier c'était des portages de jeux PC, pas de la nouveauté certains projets
thelastone publié le 12/11/2025 à 12:48
Liberty Je comprends ce que tu dis mais je parle spécifiquement de blazeblue , les fans veulent pas un rogue like mais une suite
shanks publié le 12/11/2025 à 13:41
thelastone
Ce n'est pas ACS qui fait ce jeu mais un développeur chinois.
iglooo publié le 12/11/2025 à 18:25
L'un des seuls points positifs de la purge nocturne d'hier, ça a l'air plutôt cool.
Fiche descriptif
BlazBlue : Entropy Effect X
Nom : BlazBlue : Entropy Effect X
Support : PC
Editeur : Astrolabe Games
Développeur : 91Act
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
