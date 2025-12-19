Dragon Quest VII Reimagined vient expliquer à sa nouvelle audience sa progression particulière

Avec de nouvelles options d'accessibilité et un public PC grandissant, Square Enix compte (ou espère) conquérir une nouvelle audience avec sonet nous explique avec ce premier carnet le concept de cet épisode particulier dans sa narration : vous débutez dans un monde fait d'une petite île unique, avant de découvrir durant votre exploration une mystérieuse tablette vous envoyant sur une « autre » île dans le passé, pouvant être sauvée pour réapparaître dans le présent, et ainsi débloquer la voie vers une ou plusieurs autres tablettes du genre.Voilà en gros le fil rouge de cet épisode qui à l'époque pouvait nous bouffer près de 100h en ligne droite, et apparemment bien moins dans cette refonte qui se chargera d'offrir un meilleur rythme malgré l'apport d'éléments narratifs inédits. A découvrir le 5 février prochain.