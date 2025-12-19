recherche
Dragon Quest VII Reimagined vient expliquer à sa nouvelle audience sa progression particulière
Avec de nouvelles options d'accessibilité et un public PC grandissant, Square Enix compte (ou espère) conquérir une nouvelle audience avec son Dragon Quest VII Reimagined et nous explique avec ce premier carnet le concept de cet épisode particulier dans sa narration : vous débutez dans un monde fait d'une petite île unique, avant de découvrir durant votre exploration une mystérieuse tablette vous envoyant sur une « autre » île dans le passé, pouvant être sauvée pour réapparaître dans le présent, et ainsi débloquer la voie vers une ou plusieurs autres tablettes du genre.

Voilà en gros le fil rouge de cet épisode qui à l'époque pouvait nous bouffer près de 100h en ligne droite, et apparemment bien moins dans cette refonte qui se chargera d'offrir un meilleur rythme malgré l'apport d'éléments narratifs inédits. A découvrir le 5 février prochain.

publié le 19/12/2025 à 17:27 par Gamekyo
darkxehanort94 publié le 19/12/2025 à 17:36
Merci pour le spoil.
shanks publié le 19/12/2025 à 17:37
darkxehanort94
C'est le synopsis du jeu hein.
micheljackson publié le 19/12/2025 à 18:36
darkxehanort94
Le plus gros spoil c'est Square Enix qui l'a fait avec Kiefer, tu ne pourras pas être plus spoilé que ça
negan publié le 19/12/2025 à 18:54
J'vais tellement craqué, ça donne trop envie Putain.
battossai publié le 19/12/2025 à 19:48
Apparemment d'après les leaks si l'on presse "Start" dans le menu Principal le jeu démarre, à prendre avec des pincettes évidemment.
zekk publié le 19/12/2025 à 19:52
battossai
skk publié le 19/12/2025 à 20:57
Sérieux... obligé de dire que c'est un jeux vidéo avant la sortie? Merci de tout gâcher...
korou publié le 19/12/2025 à 21:52
battossai j’annule ma précommande…
lefab88 publié le 19/12/2025 à 22:12
battossai
mattewlogan publié le 19/12/2025 à 23:13
Trop bien aller pour la 3 eme foie haha
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
