recherche
News / Blogs
Le Soulsborne The Relic : First Guardian s'ajoute au planning du printemps
Petit à petit, le printemps 2026 se dessine avec un nouveau représentant : The Relic : First Guardian s'y placera le 26 mai (PC, PS5, XBS) justement après un report de quelques semaines/mois (il était prévu au Q1).

Un Soulsborne de plus dans une famille de plus en plus grandissante, d'ailleurs de base un jeu multi avant de passer 100 % solo chez les coréens de Project Cloud, qui tentera lui aussi d'apporter sa petite pierre avec des arguments propres : une narration plus poussée que la coutume du genre, un système de leveling basé sur les runes et les compétences (12 arbres), et surtout le fait que le jeu poussera à fond l'attaque vu que les coups portés ne consommeront pas la jauge d'endurance (contrairement à la parade et les roulades).



2
Qui a aimé ?
kalas28, momotaros
publié le 19/12/2025 à 11:24 par Gamekyo
commentaires (3)
shofroy publié le 19/12/2025 à 12:05
J'aime bien le genre mais celui-ci pour l'instant ne me dit rien. Pas fan non plus des effets pyrotechniques lors des attaques/ contres.
kalas28 publié le 19/12/2025 à 13:51
ça bute donc day one
mattewlogan publié le 19/12/2025 à 23:17
Aller à essayer pour 2026
En attendant LOTF2
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Relic : First Guardian
0
Ils aiment
Nom : The Relic : First Guardian
Support : PC
Editeur : Perp Games
Développeur : Project Cloud Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo