Le Soulsborne The Relic : First Guardian s'ajoute au planning du printemps

Petit à petit, le printemps 2026 se dessine avec un nouveau représentant :s'y placera le 26 mai (PC, PS5, XBS) justement après un report de quelques semaines/mois (il était prévu au Q1).Un Soulsborne de plus dans une famille de plus en plus grandissante, d'ailleurs de base un jeu multi avant de passer 100 % solo chez les coréens de Project Cloud, qui tentera lui aussi d'apporter sa petite pierre avec des arguments propres : une narration plus poussée que la coutume du genre, un système de leveling basé sur les runes et les compétences (12 arbres), et surtout le fait que le jeu poussera à fond l'attaque vu que les coups portés ne consommeront pas la jauge d'endurance (contrairement à la parade et les roulades).