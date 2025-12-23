recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Yakuza Kiwami 3 s'est offert une nouvelle présentation, avec deux grosses activités annexes
SEGA a tenu une nouvelle présentation de Yakuza Kiwami 3, prochain gros morceau de la franchise porté par son nouveau rendu et un système de combat amélioré, ainsi que du contenu neuf ici abordé : le gang des Bad Boy Dragon rapidement mené par Kiryu, avec des affrontements à pied comme en moto grâce à des alliés recrutés au fil du jeu. Bonus : un certain Ichiban rejoindra le gang si vous précommandez le jeu.

Du côté de la grosse extension Dark Ties, la vidéo présente un autre mini-jeu bouffe-temps : Hell's Arena, un club clandestin de baston en 1V1 mais également de chasse à l'homme dans des donjons plein de trésors.

Sortie prévue le 12 février 2026 sur PC, PS5/4, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

1
Qui a aimé ?
link49
publié le 23/12/2025 à 07:58 par Gamekyo
commentaires (11)
sdkios publié le 23/12/2025 à 08:08
J'ai hate ! J'avais laché le 3 car devenu bien trop penoble a jouer (les ennemis en garde atout bout de champ, les minijeux passé en 60hz alors qu'ils ont pas ete réglé pour (le billard, quel enfer!),...) ca me permettra d'enfin continuer la serie dont je dois encore faire les 3,4,5,6
akinen publié le 23/12/2025 à 08:25
sdkios j’ai vécu la même chose et je l’ai fini. Quel enfer oui.
adamjensen publié le 23/12/2025 à 09:16
Ce mini-jeu avec la moto ressemble beaucoup à celui de Lost Judgment.
On dirait qu'ils essaient de faire du neuf avec du vieux.
J'espère qu'ils auront au moins amélioré le gameplay.

Mais peu importe, ça reste un Yakuza et en plus avec Kiryu, il sera donc mien.
Même si j'adore Ichiban aussi.

Le 3 n'est pas le meilleur, mais ca va, j'ai pas détesté.
Mais vivement qu'ils refassent le 4 qui est un de mes préféré.
Et ce sera parfait juste avant Resident Evil Requiem.
balf publié le 23/12/2025 à 09:48
sdkios akinen c'est pour cette raison aussi que je voulais me faire le scénario en regardant les vidéos de YouTube
Mais là avec ce remake, je vais l'ajouter sur ma liste de jeux à faire
sussudio publié le 23/12/2025 à 10:09
Si j'avais crus qu'on allait avoir un jour Yakuza 0, Kiwami 1, 2, 3 en français. Manque plus que Kiwami 4 et 5 et la trad pour Yakuza 6
kujotaro publié le 23/12/2025 à 11:18
C'est clairement les MEILLEURS, niveau contenu. Chaque Yakuza est tellement généreux... Nan c'est trop franchement.
imuse publié le 23/12/2025 à 12:14
Et est-ce que le Golf sera de la partie ? C'est un des meilleurs trucs du 3 !
adamjensen publié le 23/12/2025 à 12:37
imuse
Je te confirme qu'il sera bien disponible.
aggrekuma publié le 23/12/2025 à 13:16
sussudio Je vois bien la petite compile Kiwami 3, 4 et 5 ! et une autre compile avec Yakuza 6, Yakuza: Like a Dragon et Like a Dragon: Infinite Wealth (pitié une édition physique !)
dooku publié le 23/12/2025 à 13:56
On peut avoir ichiban en physique ? Oui du recyclage la moto de Lost Jidgment
soulfull publié le 23/12/2025 à 14:07
Le 3 étati celui que j'avais le moins aimé mais un remake lui fera beaucoup de bien surtout avec l'histoire annexe.

J'imagine qu'ils vont ensuite aussi faire les Remake du 4 et du 5.Pour le 5 Ils ont du pain sur la planche car le jeu était super long et le contenu annexe énooorme.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Yakuza Kiwami 3
0
Ils aiment
Nom : Yakuza Kiwami 3
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo