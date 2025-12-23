Yakuza Kiwami 3 s'est offert une nouvelle présentation, avec deux grosses activités annexes
SEGA a tenu une nouvelle présentation de Yakuza Kiwami 3, prochain gros morceau de la franchise porté par son nouveau rendu et un système de combat amélioré, ainsi que du contenu neuf ici abordé : le gang des Bad Boy Dragon rapidement mené par Kiryu, avec des affrontements à pied comme en moto grâce à des alliés recrutés au fil du jeu. Bonus : un certain Ichiban rejoindra le gang si vous précommandez le jeu.
Du côté de la grosse extension Dark Ties, la vidéo présente un autre mini-jeu bouffe-temps : Hell's Arena, un club clandestin de baston en 1V1 mais également de chasse à l'homme dans des donjons plein de trésors.
Sortie prévue le 12 février 2026 sur PC, PS5/4, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
On dirait qu'ils essaient de faire du neuf avec du vieux.
J'espère qu'ils auront au moins amélioré le gameplay.
Mais peu importe, ça reste un Yakuza et en plus avec Kiryu, il sera donc mien.
Même si j'adore Ichiban aussi.
Le 3 n'est pas le meilleur, mais ca va, j'ai pas détesté.
Mais vivement qu'ils refassent le 4 qui est un de mes préféré.
Et ce sera parfait juste avant Resident Evil Requiem.
Mais là avec ce remake, je vais l'ajouter sur ma liste de jeux à faire
Je te confirme qu'il sera bien disponible.
J'imagine qu'ils vont ensuite aussi faire les Remake du 4 et du 5.Pour le 5 Ils ont du pain sur la planche car le jeu était super long et le contenu annexe énooorme.