Yakuza Kiwami 3 s'est offert une nouvelle présentation, avec deux grosses activités annexes

SEGA a tenu une nouvelle présentation de, prochain gros morceau de la franchise porté par son nouveau rendu et un système de combat amélioré, ainsi que du contenu neuf ici abordé : le gang des Bad Boy Dragon rapidement mené par Kiryu, avec des affrontements à pied comme en moto grâce à des alliés recrutés au fil du jeu. Bonus : un certain Ichiban rejoindra le gang si vous précommandez le jeu.Du côté de la grosse extension, la vidéo présente un autre mini-jeu bouffe-temps : Hell's Arena, un club clandestin de baston en 1V1 mais également de chasse à l'homme dans des donjons plein de trésors.Sortie prévue le 12 février 2026 sur PC, PS5/4, Xbox Series et Nintendo Switch 2.