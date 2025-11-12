recherche
Arena Shooter, F2P et mobile : voici comment résumer le prochain Ratchet & Clank
La tentation fut grande pour proposer le genre de titre que d'autres feront sans sourcilier pour la passion du clic mais voilà, à défaut d'un nouvel épisode après tant d'années, le prochain morceau de Ratchet & Clank, ça se passera sur iOS & Android dans le cadre d'un F2P façon Arena Shooter. Décidément l'intégralité des termes pour rendre heureux les fans hein…

En voici un trailer (pas de date pour le moment).

publié le 12/11/2025 à 16:37 par Gamekyo
shanks publié le 12/11/2025 à 16:38
(j'ai oublié de dire que la DA pue la merde)
ksmworld59 publié le 12/11/2025 à 16:46
Il fait donc parti de la liste des jeux gaas de Sony ?
negan publié le 12/11/2025 à 16:47
Alors qu'ils pourraient remake des anciens...
xynot publié le 12/11/2025 à 16:48
Oh mon dieu j'ai mal aux yeux
skuldleif publié le 12/11/2025 à 16:51
tu as oublié GAAS
yanssou publié le 12/11/2025 à 16:53
c'est immonde, et ya même une partie Rocket league la bonne blague ce projet
natedrake publié le 12/11/2025 à 16:54
J'ai l'impression de revoir les Ratchets OSEF comme Q-Force à l'époque.
guiguif publié le 12/11/2025 à 16:55
On attend toujours un trailer pour le nouvel épisode qui avait leak lors du gros leak d'Insomniac
potion2swag publié le 12/11/2025 à 16:55
MDR c'est dev par OhBIBI ???
ratchet publié le 12/11/2025 à 16:57
Qu’ils prennent le temps pour la suite de Rift Apart
supasaiyajin publié le 12/11/2025 à 16:58
Bah honnêtement, je trouve ça pas mauvais pour un petit jeu F2P. Mais pourquoi que sur mobile ?
rider288 publié le 12/11/2025 à 17:08
Guiguif Pas avant 2030 à mon avis

Wolverine, Spiderman 3 avant.
narustorm publié le 12/11/2025 à 17:13
Mobile ratchet and clank c'est quoi ce bordel encore
oreillesal publié le 12/11/2025 à 17:15
Sony, for the player

Ça régale !
soulfull publié le 12/11/2025 à 17:17
Beurk !!! pfff
stardustx publié le 12/11/2025 à 17:48
1 an max de durée de vie avant que ça ferme
aozora78 publié le 12/11/2025 à 17:50
De la merde. Heuresement c'est le genre de trucs ou t'as 20 personnes qui bossent dessus, dont 3 chez Insomniac quoi

Les mecs pourraient faire un Vampire Survivor like addictif avec la licence Ratchet mais ils font ça. Des abrutis chez Insomniac/Playstation.

De toute façon, les leaks d'il y a deux ans sur le vrai prochain Ratchet & Clank sont là pour rassurer
akinen publié le 12/11/2025 à 17:58
« On a pas réussis avec un certain public militant, donc essayons avec les « gamins » qui jouent toute la journée â Fortnite »
wickette publié le 12/11/2025 à 18:00
C’est juste un jeu à part vois réagissez comme si c’était le prochain jeu ps5 mdr alors que c’est en parallèle
aozora78 publié le 12/11/2025 à 18:02
Après pour leur défense, les trucs comme brawl star et tout, ça fonctionne chez les gosses. Donc essayer un truc random avec Ratchet & Clank pour déjà rapporter de la thune facile et ensuite faire connaitre la licence à des gosses, c'est pas idiot.

Juste que tu peux aussi faire bien les choses même quand c'est totalement dans un but opportuniste sans aucun interet créatif derrière...
kwak publié le 12/11/2025 à 18:06
Même pas besoin de donner son avis ou de critique tellement le trailer annonce la couleur
guiguif publié le 12/11/2025 à 18:23
rider288 Je ne pense pas que Spiderman 3 sortira avant, les leaks avaient devoilé pas mal d'images du jeu.
rider288 publié le 12/11/2025 à 19:01
Guiguif image du Nouveau Ratchet ? Ah j'était pas au courant. Ou alors il n'y aura qu'1 an d'écart.

Mais faut voir quelle team, fait quoi chez Insomniac.
ducknsexe publié le 12/11/2025 à 19:32
