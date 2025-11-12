Arena Shooter, F2P et mobile : voici comment résumer le prochain Ratchet & Clank
La tentation fut grande pour proposer le genre de titre que d'autres feront sans sourcilier pour la passion du clic mais voilà, à défaut d'un nouvel épisode après tant d'années, le prochain morceau de Ratchet & Clank, ça se passera sur iOS & Android dans le cadre d'un F2P façon Arena Shooter. Décidément l'intégralité des termes pour rendre heureux les fans hein…
Wolverine, Spiderman 3 avant.
Ça régale !
Les mecs pourraient faire un Vampire Survivor like addictif avec la licence Ratchet mais ils font ça. Des abrutis chez Insomniac/Playstation.
De toute façon, les leaks d'il y a deux ans sur le vrai prochain Ratchet & Clank sont là pour rassurer
Juste que tu peux aussi faire bien les choses même quand c'est totalement dans un but opportuniste sans aucun interet créatif derrière...
Mais faut voir quelle team, fait quoi chez Insomniac.