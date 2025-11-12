Super Mario Galaxy : première BA du film
Tout est dans le titre et l'on mettre tout simplement la bande-annonce du film Super Mario Galaxy
(avril 2026) dès que uploadée pour les retardataires.
Voici en attendant le lien pour le Direct et encore une fois, NON, aucun jeu ne sera abordé durant ce petit show, parce que la vie est cruelle on sait.
UPDATE :
- La bande-annonce avec doublage FR.
publié le 12/11/2025 à 13:43 par Gamekyo
Sydney Sweeney est dans les polémiques en ce moment
Pitié pas de "Holding Out for Hero" de Bonnie Tyler cette fois
Puis c'est mega bruyant c'est lourd
Ils vont plus avoir grand chose s'ils font un 3.
Ca a l'air sympa comme le 1er. Et surtout toujours très joli.
thejoke : Miyamoto a toujours été mis en avant pour la communication et le marketing des jeux, simplement qu'aujourd'hui il est en charge du développement des licences au cinéma et parc d'attractions, donc il continue ce rôle pour cette branche annexes de Nintendo.
Alors la vraie question c’est, pourquoi Nintendo ne met pas plus de cutscene/lore dans ses jeux?
En même temps, est-ce que ce n’est pas le manque de « lore » qui fait que le précédent film ne s’est pas raté?
S’il n’y a rien à respecter scénaristiquement, impossible de commettre un faux pas non?
A propos de la pub sur les jeans Eagles, où il y a un jeu de mots "gènes/jeans", une journaliste lui a proposé de s'excuser, elle l'a gentiment envoyée chier.
Mais pour en revenir a Sweeney... Elle est vraiment bonne
Mais pas tant que ça au final. Elle était dans un film récemment, Christy, qui a méga bien bidé... comme quoi, go maga go broke
Non mais je disais juste qu'ils faut pas prendre le message comme non adaptable à d'autres population. Je ne fabrique pas de Jean, mais prendre une top model Asiatique, Noirs... Et ajouter elle a de bon Jean/gènes c'est tout aussi vrai.
Après sans vouloir la défendre car j'en ai un peu rien à foutre d'elle, il faut reconnaitre que le film a bidé car il n'a eu quasi aucun marketing...
On en peut pas en dire autant de Blanche Neige, la petite sirène, ......
Pour la petite sirène, ici en Irlande les magasins Penneys (Primark) ont mis en déstockage les produits "la petite sirène" avec l'actrice pour ressortir les produit "la petite sirène" version dessin animé.
J'ai l'impression de voir une cinématique de 1h30.
Déjà au delà de 20 seconde je perd patience.
Oui je sais j'aime rien.
Ce qui les fout en rogne, c’est que leur petit pouvoir, de réduire au silence leurs opposants au nom d’une prétendue supériorité morale, est en train de s'effondrer, les gens n'en ont plus rien à battre (du moins là bas en tout cas), c'est jouissif.
L’avant et l’après COVID, c’est le jour et la nuit
Mon problème reste que ça reste une vision très américanisé/occidentalisé de Mario. Rien que le N-Direct où Jack Black débarque ça donne le ton.
Je précise, j'ai rien contre lui, mais ça fit pas vraiment avec le ton et l'univers Mario de mon avis qui est quelque chose de très japonais.
Enfin bon, pourquoi pas malgré tout
J'ai trouvé que dans le premier film les références étaient nombreuses mais bien intégrées, assez discrètes. (J'ai dû en louper d'ailleurs) Pour ce qui est du "girl power" , bah une Peach en mode demoiselle en détresse ça passe pour un jv mais dans un film ça me semble pas intéressant, ne serait ce que parce qu'on la verrait très peu. Puis bon c'est pas la tendance, je pense que les filles/femmes qui regardent apprécient.
jeanouillz le premier semblait plus léger voir plus amusant, là pour l'instant c'est juste bruyant pour rien, je n'ai pas réussi à esquisser un seul sourire au semblant de blague ou référence.
Mais dans le trailer on comprend vite, que ce soit Peach ou Rosalina, qu'elle ne se laisseront pas faire.