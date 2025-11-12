Super Mario Galaxy : première BA du film

Tout est dans le titre et l'on mettre tout simplement la bande-annonce du film(avril 2026) dès que uploadée pour les retardataires.Voici en attendant le lien pour le Direct et encore une fois, NON, aucun jeu ne sera abordé durant ce petit show, parce que la vie est cruelle on sait.UPDATE :- La bande-annonce avec doublage FR.