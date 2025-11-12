recherche
Super Mario Galaxy : première BA du film
Tout est dans le titre et l'on mettre tout simplement la bande-annonce du film Super Mario Galaxy (avril 2026) dès que uploadée pour les retardataires.

Voici en attendant le lien pour le Direct et encore une fois, NON, aucun jeu ne sera abordé durant ce petit show, parce que la vie est cruelle on sait.

UPDATE :
- La bande-annonce avec doublage FR.

6
Qui a aimé ?
ducknsexe, kevinmccallisterrr, sphinx, archesstat, grimraven, jamrock
publié le 12/11/2025 à 13:43 par Gamekyo
commentaires (40)
aozora78 publié le 12/11/2025 à 14:05
Donc Galaxy mais une petite goutte de Sunshine aussi du coup.
micheljackson publié le 12/11/2025 à 14:07
Brie Larson pour la voix de Rozetta/Rosalina/Harmonie... J'aurais préféré Sydney Sweeney
aozora78 publié le 12/11/2025 à 14:07
Brie Larson en Harmonie Qu'elle idée
shinz0 publié le 12/11/2025 à 14:09
Pas mal du tout

Sydney Sweeney est dans les polémiques en ce moment
kali publié le 12/11/2025 à 14:10
Bah c'est une N-sex rien de surprenant.
shinz0 publié le 12/11/2025 à 14:15
Ce qui est cool c'est qu'on évite la musique pop us...pour l'instant
Pitié pas de "Holding Out for Hero" de Bonnie Tyler cette fois
jeanouillz publié le 12/11/2025 à 14:17
Non merci, pas pour moi.
Puis c'est mega bruyant c'est lourd
thejoke publié le 12/11/2025 à 14:23
Ca me fait quand même mal au coeur de voir miyamoto relégué au niveau du marketing.
churos45 publié le 12/11/2025 à 14:25
ça a l'air cool
guiguif publié le 12/11/2025 à 14:29
Sympa, mais je sens que ça va etre encore une suite de scènes clin d'oeil toutes les 5 minutes comme le premier. On te fout du Galaxy, de l'Odyssey avec le desert, le Bowser Junior avec son pinceau de Sunshine.

Ils vont plus avoir grand chose s'ils font un 3.
giru publié le 12/11/2025 à 14:36
Y a du Galaxy, Sunshine et même Odyssey... Ils ont l'air de balancer toutes leurs idées restantes dès le 2ème film

Ca a l'air sympa comme le 1er. Et surtout toujours très joli.
kali publié le 12/11/2025 à 14:41
Bah c'est que des clins d'oeil. Y a d'autres épisodes inexplorés comme les épisodes 2D notamment et puis bon rien ne les empêche de piocher encore dans du Sunshine ou du Odyssey à l'avenir. Bien sûr qu'il y a encore de quoi faire.
tripy73 publié le 12/11/2025 à 14:47
A voir parce que ça à l'air un gros four tout dans ce trailer et étrange la mention du court métrage des Pikmin à la fin.

thejoke : Miyamoto a toujours été mis en avant pour la communication et le marketing des jeux, simplement qu'aujourd'hui il est en charge du développement des licences au cinéma et parc d'attractions, donc il continue ce rôle pour cette branche annexes de Nintendo.
rider288 publié le 12/11/2025 à 15:22
Nintendo qui passe Tiers en mettant Mario Ailleurs.
akinen publié le 12/11/2025 à 15:26
Pinaise, les persos feminins rigolent pas dans les films Mario

Alors la vraie question c’est, pourquoi Nintendo ne met pas plus de cutscene/lore dans ses jeux?

En même temps, est-ce que ce n’est pas le manque de « lore » qui fait que le précédent film ne s’est pas raté?

S’il n’y a rien à respecter scénaristiquement, impossible de commettre un faux pas non?
kali publié le 12/11/2025 à 15:28
rider288 Comment ça Tiers ?
liberty publié le 12/11/2025 à 15:34
shinz0 c'est quoi les polémiques avec la Bonasse de Sweeney ?
ducknsexe publié le 12/11/2025 à 15:37
Ca ne rigole plus, ça envoie du lourd.
micheljackson publié le 12/11/2025 à 15:39
liberty
A propos de la pub sur les jeans Eagles, où il y a un jeu de mots "gènes/jeans", une journaliste lui a proposé de s'excuser, elle l'a gentiment envoyée chier.
shinz0 publié le 12/11/2025 à 15:39
liberty "Polémique" à l'américaine "Symbole anti-woke, l’actrice Sydney Sweeney est bien enregistrée comme républicaine."
liberty publié le 12/11/2025 à 15:44
micheljackson shinz0 ok. Bon elle est super bonne. Je ne vois pas pourquoi elle devrait s'excuser elle a le droit d'avoir des gros seins, de voter Trump.... Ça n'empêchera pas des Femmes Noires, Asiatique, Arabes, Indienne... Brefs toutes les ethnies d'avoir Femmes avec des bons gènes. C'est comme ça la beauté, c'est de la chance où de la malchance on n'y peut rien. La couleur change rien.

Mais pour en revenir a Sweeney... Elle est vraiment bonne
jeanouillz publié le 12/11/2025 à 15:46
micheljackson liberty c'est de l'eugénisme ce qu'elle a fait mais bon, comme aujourd'hui soutenir le pire du pire est la mode...
Mais pas tant que ça au final. Elle était dans un film récemment, Christy, qui a méga bien bidé... comme quoi, go maga go broke
liberty publié le 12/11/2025 à 15:49
jeanouillz comme les films Ultra féministe qui ont bidé genre Ghostbuster...
Non mais je disais juste qu'ils faut pas prendre le message comme non adaptable à d'autres population. Je ne fabrique pas de Jean, mais prendre une top model Asiatique, Noirs... Et ajouter elle a de bon Jean/gènes c'est tout aussi vrai.
gasmok2 publié le 12/11/2025 à 15:54
jeanouillz
Après sans vouloir la défendre car j'en ai un peu rien à foutre d'elle, il faut reconnaitre que le film a bidé car il n'a eu quasi aucun marketing...

On en peut pas en dire autant de Blanche Neige, la petite sirène, ......

Pour la petite sirène, ici en Irlande les magasins Penneys (Primark) ont mis en déstockage les produits "la petite sirène" avec l'actrice pour ressortir les produit "la petite sirène" version dessin animé.
cyr publié le 12/11/2025 à 15:55
Il me tente pas........ j'ai du mal avec les films d'héros de jeux vidéo.
J'ai l'impression de voir une cinématique de 1h30.

Déjà au delà de 20 seconde je perd patience.

Oui je sais j'aime rien.
micheljackson publié le 12/11/2025 à 15:55
liberty
Ce qui les fout en rogne, c’est que leur petit pouvoir, de réduire au silence leurs opposants au nom d’une prétendue supériorité morale, est en train de s'effondrer, les gens n'en ont plus rien à battre (du moins là bas en tout cas), c'est jouissif.
akinen publié le 12/11/2025 à 15:58
micheljackson En effet, mais les dégâts ont été réels. Bon nbr de produits culturels ont été souillés de façon indélébile. La confiance a été perdue pour bcp au ciné, sur les plateformes de VOD et dans le jv.

L’avant et l’après COVID, c’est le jour et la nuit
mattewlogan publié le 12/11/2025 à 16:05
Il a l’air très sympa
sonilka publié le 12/11/2025 à 16:34
Ca surement sympa par contre je sens qu'on va encore avoir droit à un film girl power comme le premier avec Peach sauf que cette fois on aura Harmonie (magnifique au passage) en plus de Peach. En espérant aussi qu'ils éviteront de nous balancer des clins d'oeil de partout de manière un peu grossière comme pour le premier.
nigel publié le 12/11/2025 à 16:35
Comme pour le premier, ça a l'air solide avec un doublage français meilleur que le doublage américain (en même temps ils sont rarement bon en doublage de film d'animation imo).

Mon problème reste que ça reste une vision très américanisé/occidentalisé de Mario. Rien que le N-Direct où Jack Black débarque ça donne le ton.
Je précise, j'ai rien contre lui, mais ça fit pas vraiment avec le ton et l'univers Mario de mon avis qui est quelque chose de très japonais.
jacquescechirac publié le 12/11/2025 à 16:44
En esperant que ce soit pas un énième film Illumination random avec une "skin" mario comme le premier.
Enfin bon, pourquoi pas malgré tout
gaeon publié le 12/11/2025 à 16:48
J'ai grave envie de regarder mais avec le dernier film les BA avaient quasi tout spoilé côté scénar/péripéties.

J'ai trouvé que dans le premier film les références étaient nombreuses mais bien intégrées, assez discrètes. (J'ai dû en louper d'ailleurs) Pour ce qui est du "girl power" , bah une Peach en mode demoiselle en détresse ça passe pour un jv mais dans un film ça me semble pas intéressant, ne serait ce que parce qu'on la verrait très peu. Puis bon c'est pas la tendance, je pense que les filles/femmes qui regardent apprécient.
kidicarus publié le 12/11/2025 à 16:50
thejoke il ne fait pas que ça, il est aussi dans la transmission de la philosophie de la société et de la conception de jeu, un peu comme beaucoup d'anciens chez Nintendo. Plus faire vivre les licences à travers d'autres médias.
newtechnix publié le 12/11/2025 à 17:29
micheljackson tout le monde prendrais Sydney Sweeney je pense, y'a même pas photo l'autre Brie pourri qui tire tout le temps la gueule

jeanouillz le premier semblait plus léger voir plus amusant, là pour l'instant c'est juste bruyant pour rien, je n'ai pas réussi à esquisser un seul sourire au semblant de blague ou référence.
shinz0 publié le 12/11/2025 à 17:34
kali Nintendo nous prépare tranquillement avec Brie Larson en Samus Aran pour une adaptation
jamrock publié le 12/11/2025 à 18:36
Superbe, giga carton à prévoir donc
newtechnix publié le 12/11/2025 à 18:58
Amusant de voir Brie Larson accepter un rôle de princesse des étoiles dans un film Mario où la base a toujours un mec qui devait sauver une princesse...

Mais dans le trailer on comprend vite, que ce soit Peach ou Rosalina, qu'elle ne se laisseront pas faire.
tripy73 publié le 12/11/2025 à 19:16
jeanouillz : de l'eugénisme carrément... je t'invite à aller voir la définition de ce mot, parce que ça colle pas vraiment à la situation.
kikoo31 publié le 12/11/2025 à 19:47
newtechnix Rosalina n'a jamais été une princesse à sauver
newtechnix publié le 12/11/2025 à 20:19
kikoo31 oui c'est vrai
