The Rogue Prince of Persia aussi sur Switch 2/1
A deux reprises, Ubisoft permettra aux joueurs Switch 2 de rattraper leur retard le mois prochain puisque, après Assassin's Creed Shadows le 2 décembre, c'est maintenant The Rogue Prince of Persia qui viendra se caler le 16 du même mois (la Switch 1 est également concernée, à la même date).

De quoi peut-être continuer de sauver les meubles après l'échec commercial de l'Early Access (en même temps, faire face à Hades II…) mais la qualité est bien là, d'autant plus suite aux nombreuses mises à jour et un changement bienvenu sur la direction artistique.

publié le 13/11/2025 à 10:18 par Gamekyo
cyr publié le 13/11/2025 à 10:47
En vrai, s'il pouvait sortir raimbow six sièges sur switch2.....ça pourrait me faire plaisir.
xynot publié le 13/11/2025 à 10:56
Une boîte est prévue pour début 2026 sur Switch 1/2 et PS5
aeris74 publié le 13/11/2025 à 11:19
après Assassin's Creed Shadows le 2 décembre,

Le 4 décembre

En meme temps que Metroid et Octopath Traveler 0
fan2jeux publié le 13/11/2025 à 11:37
Je suis dessus depuis 2 semaines.
Il est sympa
magneto860 publié le 13/11/2025 à 13:36
Il est sorti tellement peu après The Lost Crown et son DLC, ça a dû contribuer à cet "échec commercial" je pense.

Quand on détient une licence on la soigne. On ne fait pas ce que Disney a fait avec StarWars (un film et x séries par an).
rogeraf publié le 13/11/2025 à 14:09
Ah le recyclage des vieilleries
Assassin's Creed Shadows est un tres bon jeu
Fiche descriptif
The Rogue Prince of Persia
1
Ils aiment
Nom : The Rogue Prince of Persia
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Evil Empire
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
