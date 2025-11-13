The Rogue Prince of Persia aussi sur Switch 2/1

A deux reprises, Ubisoft permettra aux joueurs Switch 2 de rattraper leur retard le mois prochain puisque, après Assassin's Creed Shadows le 2 décembre, c'est maintenant The Rogue Prince of Persia qui viendra se caler le 16 du même mois (la Switch 1 est également concernée, à la même date).
De quoi peut-être continuer de sauver les meubles après l'échec commercial de l'Early Access (en même temps, faire face à Hades II…) mais la qualité est bien là, d'autant plus suite aux nombreuses mises à jour et un changement bienvenu sur la direction artistique.
