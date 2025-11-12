USA : top 10 des meilleures ventes PS5 depuis 2020
La PlayStation 5 fête actuellement ses 5 bougies et pour l'occasion, Circana nous annonce avec précision que la console tourne désormais à 26,7 millions d'unités écoulées sur ce marché, soit la deuxième meilleure performance de l'histoire de la marque sur ce laps de temps (derrière la PS2) et en bonus, le top 10 des plus grosses ventes depuis ses débuts.
(Note : comme de coutume avec Circana, c'est un top en valeur de ventes donc prenant en compte le coût des éditions spéciales, ainsi que les ventes numériques)
1. Call of Duty : Black Ops 6
2. Marvel's Spider-Man 2
3. Call of Duty : Modern Warfare II
4. EA Sports College Football 25
5. Call of Duty : Modern Warfare III
6. Hogwarts Legacy
7. God of War Ragnarok
8. Marvel's Spider-Man : Miles Morales
9. NBA 2K25
10. NBA 2K24
publié le 12/11/2025 à 16:02 par Gamekyo
Ben moi je n’ai joué qu’aux deux Spider-Man dans ce top.
si on reprend le bilan financier de sony spiderman 2 était a 10 millions (en 2024) donc on va y allez très large et dire 20 millions (en 2025) et si on prend les donnée géographique du CA de sony, les état unis représente environs 1/4 du CA de sony dans le jv, donc 5 million max de vente pour une 2 eme place en 5 ans...
heureusement que le CA de sony c'est 70% les microtransaction parce que niveau vente c'est compliquer sur cette gen et sony annonce que c'est leur gen la plus rentable ca indique bien comment il font raquer les gens
Ca fait plus de 2 ans qu'il joue en MLS et en est la tête d'affiche. Donc oui, les ricains savent qui est L. Messi. Par contre le football européen est largement dans l'ombre des gros sports US.
College Football, c'est du foot US hein.
Y'a rien à prendre à par GOW et Spiderman (dans une moindre mesure).
Si ses 3 éditeurs(EA, Activision et Take two) s'écartaient de Sony comme ils le font avec Nintendo, je ne suis pas sûr que la marque PlayStation tienne la distance bien longtemps.
shanks tu as raison.
ces éditeurs maintiennent leur santé financière grâce à playstation. Ils ne font pas peuvent de charité.
Même après rachat, MS fut obligé de plier les genoux et rentabiliser la machine COD en se privant de l'exclu.
vente en baisse par rapport a la gen précédente alors que le marché ne leur a jamais été aussi favorable... et ce top indique bien que ca va mal en terme de vente de jeux , parce que j'annonce 20 millions de vente mais si c'est comme le premier et qu'on est a 13 , ca veut dire un top américain dont le maximum de vente atteint les 3 millions ce qui est ridicule pour le second plus gros marché du jv
En résumé, un top qui ne sert à rien !!!
le problème ici n'est pas spiderman, le problème c'est qu'il est classé 2 ème du top avec des ventes pas ouf, ce qui veut dire que l'argent actuel de sony provient des free to play et des microtransaction et plus des jeux et tous ce que cela implique sur le long terme
Et microsoft est out et nintendo n'a besoin que du japon pour survivre, et sony n'a plus de vision a long terme , leur discours contredise leur actes et inversement...
maintenant comme je vais le répéter, sony a pris des décision désastreuse depuis 2006, qui se sont accentuer une fois en 2015 et une seconde en 2018...
le fait d'avoir suivi microsoft pendant 20 ans va leur retomber dessus maintenant que microsoft n'est plus, parce que je veux bien le discours de faire durée la console longtemps mais annoncer ca pour après présenter le plus minable de leur histoire, histoire de bien faire comprendre que ils n'ont absolument plus rien a proposer pour la suite et qu'il va falloir faire avec...
Même a l’époque de la PS1/PS2 ou les temps de dev etaient 10 fois plus court, c'etait les ventes tiers qui leur rapportait le plus.
bah ouais et tu as vu ce qui est arriver a microsoft... et non ca n'est pas la même pour nintendo (on verra pour cette gen mais ca ne l'était pas pour la switch en tous cas)et surtout c'est un signe de très mauvaise santé...
oui parce que les tier était exclusif donc équivalent a des first (en mieux vu que sony n'injectait même pas d'argent dedans), mais ce n'est plus du tout pareil aujourd'hui et aujourd'hui les first sony arrive sur pc voir d'autre console et ils n'ont plus de tier exclusif, alors oui il rentabilise, ils augmentes les prix, ils diminuent les dépense et profite du marché favorable actuel (vu qu'il récupère les client microsoft en partie) mais contre performe de manière générale si on compte le nombre d’échec critique qu'on a eu sur cette gen (et ont dépasse knack) et de jeu a budget plus élever et vente plus faible que la génération précédente...
c'est pas pour rien que l'expression pire gen se répend de plus en plus, et pas que sur gamekyo
oui parce que les tier était exclusif donc équivalent a des first
Le gros des ventes des versions consoles se fait sur PS, GTA6 va surement faire 90% de ses ventes dessus, t'inquiete qu'ils n'attendent que ça.
Apres le PC commence a manger des parts, mais on n'est pas au stade de MS.
de moins en moins sur la durée justement, de plus en plus souvent pour les AAA le gros des ventes commence a se faire sur pc et plus sur console (le dernier monster hunter, helldiver, stellar blade, residence evil, peut être même wu kong)
GTA6 va surement faire 90% de ses ventes dessus, t'inquiete qu'ils n'attendent que ça.
mais 2 points tous le monde semble penser que GTA6 va reproduire les résultat du 5 mais rien n'est moins sur, le second point, oui ca restait un titre a prédominance console il y a de ca 9 ans mais aujourd'hui est ce encore le cas aujourd'hui ?
Apres le PC commence a manger des parts, mais on n'est pas au stade de MS.
je dirais que le pc a déja dépasser microsoft, au japon en tous ca l'est, au USA de plus en plus, et pour le reste du monde , rien que la chine est en train de s'imposer pour les prochains jeux (qui arriveront aussi sur console mais dont la domination sera sur pc et mobile)
Ceux qui veulent GTA ne pourrons pas attendre, encore maintenant avec la hype Twitch.
bien sur mais rappelons que les ventes initial de gta 5 c'est 30 millions sur les 150 millions total sur la première génération de console sur laquelle il est sortit
les ventes sur la longueur de gta5 ca concerne uniquement le mode online qui va rentrer directement en compétition avec celui du 5 qui va donc diviser les ventes, et le temps que celui du 6 se mette en place le jeu aura le temps d'arriver ailleurs
Pour GTA6 on verra bien, mais vu le parc de GTA5, ses ventes exploserons les 30 millions initiaux de GTA5 trés rapidement, c'est une evidence.