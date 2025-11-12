USA : top 10 des meilleures ventes PS5 depuis 2020 USA : top 10 des meilleures ventes PS5 depuis 2020

La PlayStation 5 fête actuellement ses 5 bougies et pour l'occasion, Circana nous annonce avec précision que la console tourne désormais à 26,7 millions d'unités écoulées sur ce marché, soit la deuxième meilleure performance de l'histoire de la marque sur ce laps de temps (derrière la PS2) et en bonus, le top 10 des plus grosses ventes depuis ses débuts.



(Note : comme de coutume avec Circana, c'est un top en valeur de ventes donc prenant en compte le coût des éditions spéciales, ainsi que les ventes numériques)



1. Call of Duty : Black Ops 6

2. Marvel's Spider-Man 2

3. Call of Duty : Modern Warfare II

4. EA Sports College Football 25

5. Call of Duty : Modern Warfare III

6. Hogwarts Legacy

7. God of War Ragnarok

8. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

9. NBA 2K25

10. NBA 2K24