USA : top 10 des meilleures ventes PS5 depuis 2020
La PlayStation 5 fête actuellement ses 5 bougies et pour l'occasion, Circana nous annonce avec précision que la console tourne désormais à 26,7 millions d'unités écoulées sur ce marché, soit la deuxième meilleure performance de l'histoire de la marque sur ce laps de temps (derrière la PS2) et en bonus, le top 10 des plus grosses ventes depuis ses débuts.

(Note : comme de coutume avec Circana, c'est un top en valeur de ventes donc prenant en compte le coût des éditions spéciales, ainsi que les ventes numériques)

1. Call of Duty : Black Ops 6
2. Marvel's Spider-Man 2
3. Call of Duty : Modern Warfare II
4. EA Sports College Football 25
5. Call of Duty : Modern Warfare III
6. Hogwarts Legacy
7. God of War Ragnarok
8. Marvel's Spider-Man : Miles Morales
9. NBA 2K25
10. NBA 2K24
publié le 12/11/2025 à 16:02 par Gamekyo
commentaires (30)
jenicris publié le 12/11/2025 à 16:07
Je serais curieux de connaître les chiffres de Spider-Man 2
rogeraf publié le 12/11/2025 à 16:09
Faut qu'on explique aux joueurs que ca ne sert a rien d'acheter Call of tous les ans ! Les NBA 2K et Fifouts, ca c'est pour les Européens. Les Américains connaissent ils Lionel Messi (et pas "Léo" t'es pas son pote) ?
magneto860 publié le 12/11/2025 à 16:10
Deux NBA au classement, c’est là qu’on reconnait un classement américain.

Ben moi je n’ai joué qu’aux deux Spider-Man dans ce top.
neptonic publié le 12/11/2025 à 16:28
Spider-man 2 qui fait mieux que les deux Moderne Warfare
shanks publié le 12/11/2025 à 16:30
Voir un tel classement pour les 2 Spidey et ne pas avoir d'extension stand-alone sur Venom, ça me paraît fou.
keiku publié le 12/11/2025 à 16:32
ca donne pas envie mais bon... vu qu'on a les chiffre de vente de spiderman 2 chez sony (dans leur bilan financier en 2024) on peut dire que les ventes sont pas ouf en vrai

si on reprend le bilan financier de sony spiderman 2 était a 10 millions (en 2024) donc on va y allez très large et dire 20 millions (en 2025) et si on prend les donnée géographique du CA de sony, les état unis représente environs 1/4 du CA de sony dans le jv, donc 5 million max de vente pour une 2 eme place en 5 ans...

heureusement que le CA de sony c'est 70% les microtransaction parce que niveau vente c'est compliquer sur cette gen et sony annonce que c'est leur gen la plus rentable ca indique bien comment il font raquer les gens
sonilka publié le 12/11/2025 à 16:37
rogeraf Les Américains connaissent ils Lionel Messi (et pas "Léo" t'es pas son pote) ?

Ca fait plus de 2 ans qu'il joue en MLS et en est la tête d'affiche. Donc oui, les ricains savent qui est L. Messi. Par contre le football européen est largement dans l'ombre des gros sports US.
bignstarfox publié le 12/11/2025 à 16:39
Merci call off et FIFA
natedrake publié le 12/11/2025 à 16:50
bignstarfox Et Spiderman.
shanks publié le 12/11/2025 à 16:56
bignstarfox
College Football, c'est du foot US hein.
naoshige11 publié le 12/11/2025 à 16:58
P*tain ce top de l'enfer...
Y'a rien à prendre à par GOW et Spiderman (dans une moindre mesure).
guiguif publié le 12/11/2025 à 16:58
keiku Arrête de te rassurer, ça fait de la peine.
kidicarus publié le 12/11/2025 à 16:58
Un commentaire qui va faire débat pour certains.
Si ses 3 éditeurs(EA, Activision et Take two) s'écartaient de Sony comme ils le font avec Nintendo, je ne suis pas sûr que la marque PlayStation tienne la distance bien longtemps.

shanks tu as raison.
neptonic publié le 12/11/2025 à 17:07
kidicarus commentaire qui n'a surtout pas de sens.

ces éditeurs maintiennent leur santé financière grâce à playstation. Ils ne font pas peuvent de charité.

Même après rachat, MS fut obligé de plier les genoux et rentabiliser la machine COD en se privant de l'exclu.
keiku publié le 12/11/2025 à 17:28
guiguif je dis juste que ca va juste dans le sens ou j'ai dit que ca irait, je sais que ca la fou mal au fanboy mais ce n'est pas grave, de la même manière que les fan xbox on bien du se rendre a l'évidence, ceux de sony vont devoir faire pareil, un jour ou l'autre, alors certes le départ de microsoft profite a sony pour cette gen, mais ca ne durera pas... et vu le dernier state of play, conférence la plus lamentable de sony toute gen confondue, ca va être compliquer pour la suite

vente en baisse par rapport a la gen précédente alors que le marché ne leur a jamais été aussi favorable... et ce top indique bien que ca va mal en terme de vente de jeux , parce que j'annonce 20 millions de vente mais si c'est comme le premier et qu'on est a 13 , ca veut dire un top américain dont le maximum de vente atteint les 3 millions ce qui est ridicule pour le second plus gros marché du jv
jobiwan publié le 12/11/2025 à 17:29
En résumé, un top qui ne sert à rien !!!
keiku publié le 12/11/2025 à 17:33
jobiwan le top ne sert pas a rien vu que spiderman 2 n'est pas un jeu a microtransaction et qu'on a des chiffres de vente du jeu (et celui de miles morales) dans le dernier bilan financier de sony ce qui permet de classer les autres vente en terme de copie vendue (approximativement certes mais dans une fourchète qui ne devrait pas trop différer de la réalité)
walterwhite publié le 12/11/2025 à 18:02
God of War (pas le meilleur) posé dans le TOP 10 juste derrière un Call of c’est un délire, KRATOS c’est LA mascotte de SONY
osiris67 publié le 12/11/2025 à 18:03
guiguif publié le 12/11/2025 à 18:25
keiku Bha si ça va mal pour Spiderman, ça veut dire que ça va mal pour toute l'industrie
cyr publié le 12/11/2025 à 18:26
En nombre d'exemplaire?
keiku publié le 12/11/2025 à 19:13
guiguif bien sur que ca va mal pour toute l'industrie console, d'ailleurs steam est en train d'essayer d'en profiter pour rentrer dans la dance...

le problème ici n'est pas spiderman, le problème c'est qu'il est classé 2 ème du top avec des ventes pas ouf, ce qui veut dire que l'argent actuel de sony provient des free to play et des microtransaction et plus des jeux et tous ce que cela implique sur le long terme

Et microsoft est out et nintendo n'a besoin que du japon pour survivre, et sony n'a plus de vision a long terme , leur discours contredise leur actes et inversement...

maintenant comme je vais le répéter, sony a pris des décision désastreuse depuis 2006, qui se sont accentuer une fois en 2015 et une seconde en 2018...
le fait d'avoir suivi microsoft pendant 20 ans va leur retomber dessus maintenant que microsoft n'est plus, parce que je veux bien le discours de faire durée la console longtemps mais annoncer ca pour après présenter le plus minable de leur histoire, histoire de bien faire comprendre que ils n'ont absolument plus rien a proposer pour la suite et qu'il va falloir faire avec...
guiguif publié le 12/11/2025 à 19:30
keiku Ouais enfin on sait tous que le gros des benef se fait via les micro transactions et les 30% de com sur les ventes de jeux tiers, c'est la meme pour MS, et sans doute pour Nintendo depuis la SW.
Même a l’époque de la PS1/PS2 ou les temps de dev etaient 10 fois plus court, c'etait les ventes tiers qui leur rapportait le plus.
keiku publié le 12/11/2025 à 19:45
guiguif Ouais enfin on sait tous que le gros des benef se fait via les micro transactions et les 30% de com sur les ventes de jeux tiers, c'est la meme pour MS, et sans doute pour Nintendo depuis la SW.

bah ouais et tu as vu ce qui est arriver a microsoft... et non ca n'est pas la même pour nintendo (on verra pour cette gen mais ca ne l'était pas pour la switch en tous cas)et surtout c'est un signe de très mauvaise santé...

Même a l’époque de la PS1/PS2 ou les temps de dev etaient 10 fois plus court, c'etait les ventes tiers qui leur rapportait le plus.

oui parce que les tier était exclusif donc équivalent a des first (en mieux vu que sony n'injectait même pas d'argent dedans), mais ce n'est plus du tout pareil aujourd'hui et aujourd'hui les first sony arrive sur pc voir d'autre console et ils n'ont plus de tier exclusif, alors oui il rentabilise, ils augmentes les prix, ils diminuent les dépense et profite du marché favorable actuel (vu qu'il récupère les client microsoft en partie) mais contre performe de manière générale si on compte le nombre d’échec critique qu'on a eu sur cette gen (et ont dépasse knack) et de jeu a budget plus élever et vente plus faible que la génération précédente...

c'est pas pour rien que l'expression pire gen se répend de plus en plus, et pas que sur gamekyo
guiguif publié le 12/11/2025 à 19:52
keiku Bah MS perd face a Sony depuis deux gens et ont laché 70 milliard pour Activision.

oui parce que les tier était exclusif donc équivalent a des first
Le gros des ventes des versions consoles se fait sur PS, GTA6 va surement faire 90% de ses ventes dessus, t'inquiete qu'ils n'attendent que ça.
Apres le PC commence a manger des parts, mais on n'est pas au stade de MS.
keiku publié le 12/11/2025 à 20:09
guiguif sony gagnait face a microsoft parcequ'il avait toujours un temps de retard sur les mauvaise décision, sauf que maintenant microsoft n'est plus la et la seul décision qu'ils peuvent encore suivre de microsoft c'est celle de se retirer du marché des consoles

Le gros des ventes des versions consoles se fait sur PS, GTA6 va surement faire 90% de ses ventes dessus, t'inquiete qu'ils n'attendent que ça.
Apres le PC commence a manger des parts, mais on n'est pas au stade de MS.

de moins en moins sur la durée justement, de plus en plus souvent pour les AAA le gros des ventes commence a se faire sur pc et plus sur console (le dernier monster hunter, helldiver, stellar blade, residence evil, peut être même wu kong)

GTA6 va surement faire 90% de ses ventes dessus, t'inquiete qu'ils n'attendent que ça.

mais 2 points tous le monde semble penser que GTA6 va reproduire les résultat du 5 mais rien n'est moins sur, le second point, oui ca restait un titre a prédominance console il y a de ca 9 ans mais aujourd'hui est ce encore le cas aujourd'hui ?

Apres le PC commence a manger des parts, mais on n'est pas au stade de MS.

je dirais que le pc a déja dépasser microsoft, au japon en tous ca l'est, au USA de plus en plus, et pour le reste du monde , rien que la chine est en train de s'imposer pour les prochains jeux (qui arriveront aussi sur console mais dont la domination sera sur pc et mobile)
guiguif publié le 12/11/2025 à 20:16
keiku Je ne pense pas, c'est au cas par cas, et Stellar Blade a fait 2M sur PS5 et 1M sur PC.

Ceux qui veulent GTA ne pourrons pas attendre, encore maintenant avec la hype Twitch.
keiku publié le 12/11/2025 à 20:25
guiguif stellar blade a fait 1 millions en 3 jour sur pc le score qu'il a fait en 3 mois sur playstation plus précisément... et 3 millions en cumule des 2, 6 mois plus tard, donc il n'a jamais vendu 2 millions sur ps5 et il y a plus de chance que la version pc a vendu plus de ce fait
keiku publié le 12/11/2025 à 20:30
guiguif Ceux qui veulent GTA ne pourrons pas attendre, encore maintenant avec la hype Twitch.

bien sur mais rappelons que les ventes initial de gta 5 c'est 30 millions sur les 150 millions total sur la première génération de console sur laquelle il est sortit

les ventes sur la longueur de gta5 ca concerne uniquement le mode online qui va rentrer directement en compétition avec celui du 5 qui va donc diviser les ventes, et le temps que celui du 6 se mette en place le jeu aura le temps d'arriver ailleurs
guiguif publié le 12/11/2025 à 20:33
keiku Non les 3 millions et le million PC ont été annoncé 4 jours aprés la sortie PC.

Pour GTA6 on verra bien, mais vu le parc de GTA5, ses ventes exploserons les 30 millions initiaux de GTA5 trés rapidement, c'est une evidence.
