Le MMO Horizon est enfin officialisé
Tout était vrai, et NCSoft le prouve avec un communiqué bien officiel : sous un partenariat avec PlayStation (et donc Guerilla Games), l'entreprise coréenne va sortir un MMORPG sous la licence Horizon, à ne pas confondre avec la future tentative coop/GAAS encore en cours de développement au sein du studio first-party.

Horizon Steel Frontiers de son nom (PC/mobile) n'a pas encore de date de sortie mais on nous promet déjà une toute nouvelle zone dans le lore (les « Terres Mortes ») avec ce qu'il faut d'exploration et bien entendu des combats. Beaucoup beaucoup de combats, bien entendu en coopération dès que possible, et même incluant un paquet de mondes dans des indispensables raids. Inutile de vous dire que l'avatar sera entièrement personnalisable.

En voici la première bande-annonce ainsi que du gameplay.


UPDATE :
- Jason Schreier confirme que le projet multi/coop chez Guerilla est toujours en développement, et sera bien le prochain gros projet du studio.



publié le 13/11/2025 à 14:21 par Gamekyo
commentaires (41)
heracles publié le 13/11/2025 à 07:15
En fait c'est un Monster Hunter like non ?
beppop publié le 13/11/2025 à 07:18
putain mais ça a de la gueule quand même

C"est comme ça que j'ai toujours imaginé un jeu online Horizon. Dommage pas de version PS5 (pour le moment ?)

Pour le coup j'attends avec impatience de voir la version de Guerrilla
shanks publié le 13/11/2025 à 07:29
C'est quand même un sacré move foireux de la part de Sony, niveau image, d'annoncer à deux jours d'intervalle un spin-off de Ratchet exclusivement sur mobile (aucun ça a l'air mauvais) et un spin-off de Horizon uniquement PC/mobile...

Surtout après un tel State of Play putain...
negan publié le 13/11/2025 à 07:57
Le plus drôle c'est que les joueurs Xbox risquent de jouer a ce jeu avant les joueurs PlayStation avec la nouvelle Xbox ouverte au PC
supasaiyajin publié le 13/11/2025 à 08:03
Franchement, c'est super propre. Mais pas sur PS5 ? C'est quoi ce délire sérieux ?
brook1 publié le 13/11/2025 à 08:05
C'est avant tout un jeu mobile qui n'est pas jouable nativement sur PC mais via l'appli de NCsoft en streaming
gamerdome publié le 13/11/2025 à 08:21
Grand fan d'Horizon, ce sera mon premier test d'un MMORPG.

Chevaucher un Traqueur (La panthère avec camouflage optique)

Mais du coup je me demande à quoi va ressembler le Horizon Online de Guerrilla ?
shanks publié le 13/11/2025 à 08:27
gamerdome
Le Horizon Online de Guerilla semble davantage partir dans le Monster Hunter-like, donc de la coop à 4 (pas MMO).

Par contre, sauf s'ils ont changé des trucs depuis les leaks, accroche toi niveau DA :
https://gaming-cdn.com/img/products/18014/pcover/18014.jpg?v=1753367253
gamerdome publié le 13/11/2025 à 08:38
shanks Oui je me rappelle de cette image, si c'est comme ça, je comprends pas.

Pourquoi ne pas réutiliser tous les assets qui existent déjà, surtout si pour un résultat inférieur à la précédente DA ?
gamerdome publié le 13/11/2025 à 08:41
Si non quand je vois ce MMO, tu m'étonnes que Sony porte plainte contre le clone de Tencent...
ouken publié le 13/11/2025 à 08:42
sony qui ce lâche sur pc !! leur politique avait pas changer?en tout cas le pc deviens bien LA "console"a avoir
hatefield publié le 13/11/2025 à 08:50
Grave du Monster Hunter, mais en vrai ça claque. Curieux que ça sorte pas sur PS5.
grimraven publié le 13/11/2025 à 09:30
un mh LIKE mouais , oui techniquement ça c'est pas nouveau que guerilla est soigneux dans leurs prods mais c'etait pas utile de faire ça et de tirer sur la corde comme ça

Apres je suis pas aussi sensible a cet univers que certains et pour etre honnete cette licence et l'univers qui en decoule me sort par les yeux...

En MH LIKE j'aurais préféré l'univers de THE WICHTER vu le bestiaire il aurait vraiment de quoi faire !
ratchet publié le 13/11/2025 à 09:50
Il sort même pas sur PS5 -_-
magneto860 publié le 13/11/2025 à 10:00
Je n'ai jamais payé et je ne paierai jamais pour jouer à un MMO.

Mais j'avoue que ... Si Sony incluait deux ou trois jeux comme celui-ci dans son Ps Plus Premium tout naze (par ex un MMO Spider-man en plus ?), je veux bien croire que ça marcherait de fou !

Je serais tenté en tous cas, et probablement pas que pour un an.
pcsw2 publié le 13/11/2025 à 10:10
Ca pourrais me botter
rider288 publié le 13/11/2025 à 10:25
Mais c'est bien finalement les jeux Multi ? Quand Sony en sort sur PS5, " on veut pas de jeux Multi sur PS5" à " SORTEZ NOUS Horizon MMORPG sur PS5" Faudrait savoir
celebenoit84 publié le 13/11/2025 à 10:46
J'espère que les ambitions de Ncsoft ne seront pas limités par car ils doivent l'adapter sur portable.
D'ailleurs sera t il manette compatible ?
wickette publié le 13/11/2025 à 11:17
shanks bah ecoute la ps5 est à 84m de ventes et toujours des profits forts donc ils n’ont pas besoin de faire + par definition.

Move foireux, communication en berne, manque de first parties, au final ça change rien quand t’es en monopole
aozora78 publié le 13/11/2025 à 11:19
Qu'est ce que ça fait du bien de voir l'univers d'Horizon ne pas être mou du cul dans les mouvements et l'action et ne pas tout baser sur l'arc et les pièges relous...

rider288 exactement

Par contre leur moteur de personnage là, on dirait qu'il y a 4 gueules differentes.
gamerdome publié le 13/11/2025 à 11:25
aozora78 Horizon "mou"... tu sais pas jouer c'est tout.

Je varie les armes, n'utilise jamais les pièges (c'est une option, pas une obligation comme tu le dis), et c'est tout sauf mou.
aozora78 publié le 13/11/2025 à 11:50
gamerdome c'est mou et chiant. J'ai pas dit que c'était dur. Le combat a l'arc à la manette c'est relou pour rien avec des ralentis à chaque tir. Le corps à corps ne sert à rien. Glissade tir, glissade tir, glissade tir. Transition cinématique relou de piège.
gamerdome publié le 13/11/2025 à 12:10
aozora78 Combat à la manette relou ? Pas compris, ou alors joue sur PC à la souris.

Ralenti à chaque tir ?Non, ils sont limités et c'est toi qui les enclenche. (Je sais qu'ils sont "infini" dans le premier si tu t'amuses à sauter avant chaque tir, mais encore une fois c'est ton choix de jouer ainsi).

Le corps à corps ne sert à rien ? Contre les machines c'est certain, mais c'est pas conseillé en même temps.

Transition cinématique relou de pose de piège ? Déjà qu'ils font très mal, tu voudrais les poser instantanément sans anim ? Ok, complètement OP quoi...
aozora78 publié le 13/11/2025 à 12:41
gamerdome Pas de soucis si tu kiffes, il faut de tout, après tout la licence a un certain succès.

Pour ma part je trouve le gameplay vraiment mou et inintéressant. Seul l'apparence des machines et de l'environement permet de tenir.
mattewlogan publié le 13/11/2025 à 14:57
C’est assez propre, dis donc
jenicris publié le 13/11/2025 à 15:04
brook1
yanssou publié le 13/11/2025 à 15:04
Monster hunter avec des robots
opthomas publié le 13/11/2025 à 15:06
Tout ce que je veux savoir si narrativement parlant on peut placer ce mmorpg dans la chronologie d'Horizon.
junaldinho publié le 13/11/2025 à 15:10
Un Monster hunter like bien pourri en préparation
tripy73 publié le 13/11/2025 à 15:13
Du coup Tencent va pouvoir attaquer Sony parce que ce jeu copie le game design de Light of Motiram

Blague à part, on sent derrière ce projet l'envie de Sony de populariser sa licence en Asie où les plateformes de prédilection des joueurs sont le mobile et le PC, avec une affinité importante de ce public pour les MMORPG.

Rien d'étonnant donc qu'ils aient choisi le spécialiste asiatique de ce type de production avec NCSoft, en proposant ce jeu qui demandera probablement un abonnement et qui finira à un moment donné sur PS5.
djfab publié le 13/11/2025 à 15:17
"le projet multi/coop chez Guerilla sera bien le prochain gros projet du studio" : et HORIZON 3 alors !!!???? J'espère qu'ils travaillent dessus quand même, sinon on n'est pas très de le voir !
jenicris publié le 13/11/2025 à 15:18
djfab après le multi Guerrilla.

En 2023 ils ont dit qu'ils bossait sur les deux mais le plus avancé reste le jeu multi.
supasaiyajin publié le 13/11/2025 à 15:24
Donc en gros, c'est juste un jeu mobile et Guerrilla bosse en parallèle sur un jeu multi pour la PS5 (et PC) ? Je sais pas à quoi va ressembler le jeu de Guerrilla, mais ça risque quand même de faire doublon.
gamerdome publié le 13/11/2025 à 15:31
supasaiyajin Je sais pas à quoi va ressembler le jeu de Guerrilla, mais ça risque quand même de faire doublon.

C'est exactement ce que le dis, ça risque de faire doublon.

Soit le jeu ne sort pas sur PS5 pour ne pas faire justement trop doublon.

Soit le jeu de Guerrilla sera totalement différent dans le genre et la DA... ce qui serait dommage et incompréhensible.
rogeraf publié le 13/11/2025 à 15:33
Ca sent pas bons. NCSoft quoi ... Sony fait n'importe quoi avec ses licences phares. Ils vont le regretter ces endouilles.
nindo64 publié le 13/11/2025 à 15:33
Apparemment la réception est assez mitigé si j'en crois les réactions sur le trailer YouTube (3,2k likes vs 1.3k dislikes). J'avoue ne pas comprendre le mécontentement. Est-ce que ça vient de la DA ? Le fait que ce soit pas sur PS5 ? Ou autre chose ?
legend83 publié le 13/11/2025 à 15:35
gamerdome Je suis d'accord. Pour le coup j'espérais vraiment un univers avec la même direction artistique pour leur jeu online.
Je suis étonné de voir une si bonne qualité pour un jeu "mobile" (je me demande sincèrement comment ce sera a la sortie en réalité). Tant mieux.
Mais j'imaginais que ce serait le style pour le jeu de Guerrilla Games, pas un studio tiers. Du coup je m'inquiète du jeu PS5 car les concepts arts originaux, un style franchement enfantin, me déplaisent beaucoup :/
gamerdome publié le 13/11/2025 à 15:53
legend83 "Du coup je m'inquiète du jeu PS5 car les concepts arts originaux, un style franchement enfantin, me déplaisent beaucoup :/"

Idem, c'est vraiment pas rassurant.

Je ne comprendrais pas ce choix de laisser la DA techniquement et artistiquement fabuleuse des Horizon à des autres dev, sur mobile qui plus est. Et que pour le jeu console fait par Guerrilla eux-mêmes, on se tape une DA dégueulasse.

Et en plus la DA ultra détaillée sert aussi le gameplay, avec les innombrables pièces des machines, blindages, armes, point faibles à aller détruire,... Si la DA est trop simplifier en mode cartoon, c'est impossible.

Même pour le travail des dev : pourquoi tout refaire de zéro alors que tout es déjà là ? Les tribus, les armes, les machines, les environnements,... ils peuvent réutiliser tous les assets.

Bref, plus qu'à attendre mais vraiment je serais déçu et ce serait incompréhensible.
icebergbrulant publié le 13/11/2025 à 16:14
C’est propre !

Adieu Monster Hunter
famimax publié le 13/11/2025 à 16:19
Je ne comprends pas pourquoi ce Horizon ne sort pas aussi sur PS5 (même si un autre jeu multi est en préparation), pareil pour le jeu service Ratchet & Clank. Perso, je m’en fiche un peu de ces 2 titres (même si le Ratchet m’aurait un peu intéressé), mais la décision de Sony n’a vraiment rien de logique.
jamrock publié le 13/11/2025 à 16:21
Un sous MH sans le savoir faire de Capcom, ça sent encore le bon gros flop
Fiche descriptif
Horizon Forbidden West
0
Ils aiment
Nom : Horizon Forbidden West
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Guerrilla
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
