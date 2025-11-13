Le MMO Horizon est enfin officialisé

Tout était vrai, et NCSoft le prouve avec un communiqué bien officiel : sous un partenariat avec PlayStation (et donc Guerilla Games), l'entreprise coréenne va sortir un MMORPG sous la licence Horizon, à ne pas confondre avec la future tentative coop/GAAS encore en cours de développement au sein du studio first-party.
Horizon Steel Frontiers de son nom (PC/mobile) n'a pas encore de date de sortie mais on nous promet déjà une toute nouvelle zone dans le lore (les « Terres Mortes ») avec ce qu'il faut d'exploration et bien entendu des combats. Beaucoup beaucoup de combats, bien entendu en coopération dès que possible, et même incluant un paquet de mondes dans des indispensables raids. Inutile de vous dire que l'avatar sera entièrement personnalisable.
En voici la première bande-annonce ainsi que du gameplay.
UPDATE :
- Jason Schreier confirme que le projet multi/coop chez Guerilla est toujours en développement, et sera bien le prochain gros projet du studio.
C"est comme ça que j'ai toujours imaginé un jeu online Horizon. Dommage pas de version PS5 (pour le moment ?)
Pour le coup j'attends avec impatience de voir la version de Guerrilla
Surtout après un tel State of Play putain...
Chevaucher un Traqueur (La panthère avec camouflage optique)
Mais du coup je me demande à quoi va ressembler le Horizon Online de Guerrilla ?
Le Horizon Online de Guerilla semble davantage partir dans le Monster Hunter-like, donc de la coop à 4 (pas MMO).
Par contre, sauf s'ils ont changé des trucs depuis les leaks, accroche toi niveau DA :
Pourquoi ne pas réutiliser tous les assets qui existent déjà, surtout si pour un résultat inférieur à la précédente DA ?
Apres je suis pas aussi sensible a cet univers que certains et pour etre honnete cette licence et l'univers qui en decoule me sort par les yeux...
En MH LIKE j'aurais préféré l'univers de THE WICHTER vu le bestiaire il aurait vraiment de quoi faire !
Mais j'avoue que ... Si Sony incluait deux ou trois jeux comme celui-ci dans son Ps Plus Premium tout naze (par ex un MMO Spider-man en plus ?), je veux bien croire que ça marcherait de fou !
Je serais tenté en tous cas, et probablement pas que pour un an.
D'ailleurs sera t il manette compatible ?
Move foireux, communication en berne, manque de first parties, au final ça change rien quand t’es en monopole
rider288 exactement
Par contre leur moteur de personnage là, on dirait qu'il y a 4 gueules differentes.
Je varie les armes, n'utilise jamais les pièges (c'est une option, pas une obligation comme tu le dis), et c'est tout sauf mou.
Ralenti à chaque tir ?Non, ils sont limités et c'est toi qui les enclenche. (Je sais qu'ils sont "infini" dans le premier si tu t'amuses à sauter avant chaque tir, mais encore une fois c'est ton choix de jouer ainsi).
Le corps à corps ne sert à rien ? Contre les machines c'est certain, mais c'est pas conseillé en même temps.
Transition cinématique relou de pose de piège ? Déjà qu'ils font très mal, tu voudrais les poser instantanément sans anim ? Ok, complètement OP quoi...
Pour ma part je trouve le gameplay vraiment mou et inintéressant. Seul l'apparence des machines et de l'environement permet de tenir.
Blague à part, on sent derrière ce projet l'envie de Sony de populariser sa licence en Asie où les plateformes de prédilection des joueurs sont le mobile et le PC, avec une affinité importante de ce public pour les MMORPG.
Rien d'étonnant donc qu'ils aient choisi le spécialiste asiatique de ce type de production avec NCSoft, en proposant ce jeu qui demandera probablement un abonnement et qui finira à un moment donné sur PS5.
En 2023 ils ont dit qu'ils bossait sur les deux mais le plus avancé reste le jeu multi.
C'est exactement ce que le dis, ça risque de faire doublon.
Soit le jeu ne sort pas sur PS5 pour ne pas faire justement trop doublon.
Soit le jeu de Guerrilla sera totalement différent dans le genre et la DA... ce qui serait dommage et incompréhensible.
Je suis étonné de voir une si bonne qualité pour un jeu "mobile" (je me demande sincèrement comment ce sera a la sortie en réalité). Tant mieux.
Mais j'imaginais que ce serait le style pour le jeu de Guerrilla Games, pas un studio tiers. Du coup je m'inquiète du jeu PS5 car les concepts arts originaux, un style franchement enfantin, me déplaisent beaucoup :/
Idem, c'est vraiment pas rassurant.
Je ne comprendrais pas ce choix de laisser la DA techniquement et artistiquement fabuleuse des Horizon à des autres dev, sur mobile qui plus est. Et que pour le jeu console fait par Guerrilla eux-mêmes, on se tape une DA dégueulasse.
Et en plus la DA ultra détaillée sert aussi le gameplay, avec les innombrables pièces des machines, blindages, armes, point faibles à aller détruire,... Si la DA est trop simplifier en mode cartoon, c'est impossible.
Même pour le travail des dev : pourquoi tout refaire de zéro alors que tout es déjà là ? Les tribus, les armes, les machines, les environnements,... ils peuvent réutiliser tous les assets.
Bref, plus qu'à attendre mais vraiment je serais déçu et ce serait incompréhensible.
Adieu Monster Hunter