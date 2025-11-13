Le MMO Horizon est enfin officialisé

Tout était vrai, et NCSoft le prouve avec un communiqué bien officiel : sous un partenariat avec PlayStation (et donc Guerilla Games), l'entreprise coréenne va sortir un MMORPG sous la licence, à ne pas confondre avec la future tentative coop/GAAS encore en cours de développement au sein du studio first-party.de son nom (PC/mobile) n'a pas encore de date de sortie mais on nous promet déjà une toute nouvelle zone dans le lore (les « Terres Mortes ») avec ce qu'il faut d'exploration et bien entendu des combats. Beaucoup beaucoup de combats, bien entendu en coopération dès que possible, et même incluant un paquet de mondes dans des indispensables raids. Inutile de vous dire que l'avatar sera entièrement personnalisable.En voici la première bande-annonce ainsi que du gameplay.UPDATE :- Jason Schreier confirme que le projet multi/coop chez Guerilla est toujours en développement, et sera bien le prochain gros projet du studio.