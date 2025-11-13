Comme d'autres, Silent Hill f adoucit sa difficulté

Cela devient presque une routine dans l'industrie et comme d'autres, après avoir imposé un minimum de challenge dans(tout est relatif), les développeurs de NeoBards Entertainment craquent en proposant une mise à jour adoucissant les choses, de manière optionnelle ou pas.Ainsi donc, pour cette update 1.10 disponible :- Arrivée du mode Facile.- Option (uniquement NG+) permettant de zapper certains passages pour aller plus vite. Attention, cela bloque quelques succès et trophées mais si vous voulez voir les autres fins plus rapidement…- L'endurance se régénère plus vite.- Moins d'ennemis dans certaines séquences.- Dégâts légèrement réduit en mode Difficile.- Ajout du flou cinétique sur PS5/XBS.- Plusieurs bugs corrigés.Rappelons ques'est écoulé à plus d'un million d'unités lors de sa semaine de lancement, confortant l'envie pour Konami de faire perdurer sa franchise avec en ligne de mire une version Xbox Series dela semaine prochaine et bien entendupour on ne sait encore quand.