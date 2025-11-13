recherche
Comme d'autres, Silent Hill f adoucit sa difficulté
Cela devient presque une routine dans l'industrie et comme d'autres, après avoir imposé un minimum de challenge dans Silent Hill f (tout est relatif), les développeurs de NeoBards Entertainment craquent en proposant une mise à jour adoucissant les choses, de manière optionnelle ou pas.

Ainsi donc, pour cette update 1.10 disponible :

- Arrivée du mode Facile.
- Option (uniquement NG+) permettant de zapper certains passages pour aller plus vite. Attention, cela bloque quelques succès et trophées mais si vous voulez voir les autres fins plus rapidement…
- L'endurance se régénère plus vite.
- Moins d'ennemis dans certaines séquences.
- Dégâts légèrement réduit en mode Difficile.

- Ajout du flou cinétique sur PS5/XBS.
- Plusieurs bugs corrigés.

Rappelons que Silent Hill f s'est écoulé à plus d'un million d'unités lors de sa semaine de lancement, confortant l'envie pour Konami de faire perdurer sa franchise avec en ligne de mire une version Xbox Series de Silent Hill 2 Remake la semaine prochaine et bien entendu Silent Hill 1 Remake pour on ne sait encore quand.

publié le 13/11/2025 à 08:24 par Gamekyo
gasmok2 publié le 13/11/2025 à 08:33
Après le choix de la difficulté ne me gêne pas plus que ça, chacun joue comme il veut...et je trouve que c'est une bonne chose en soit.
ça fait plaisir de revoir Konami revenir aux JV en tout cas avec des choses intéressantes
hatefield publié le 13/11/2025 à 08:44
Si ça permet de mettre au second plan ce systeme de combat stupide.
guiguif publié le 13/11/2025 à 08:49
Ya deja aucune difficulté en normal…
giru publié le 13/11/2025 à 08:50
La "difficulté" (frustration plutôt) du jeu vient uniquement de l'endurance. J'ai augmenté uniquement l'endurance au début et après j'ai roulé sur le jeu sans problème.

Les ennemis comme les boss ne demandent pas de stratégie particulière pour être battus, il faut juste bourriner... du coup je vois pas trop comment rendre ça plus simple.
abookhouseboy publié le 13/11/2025 à 08:56
Génial le fait de pouvoir sauter certains passages en NG+, il y a déjà à la base trop de copier coller dans les environnements...
sonilka publié le 13/11/2025 à 09:18
Adoucir ? C'est pas le jeu qui te balance 50 soins au mètre carré en mode normal ?
yogfei publié le 13/11/2025 à 09:42
guiguif J'avoue la je ne comprends pas non plus
brook1 publié le 13/11/2025 à 09:56
guiguif yogfei Beaucoup pensent que c'est à cause de l'actrice (qui interprète Hinako) qui a fait plusieurs streams sur le jeu, elle est pas du tout une joueuse et elle a galéré sévère la pauvre.
akinen publié le 13/11/2025 à 10:06
C’est surtout le nbr d’ennemis au total que l’on dézingue dans le jeu. C’est limite RE4.
idd publié le 13/11/2025 à 11:42
En difficulté max, ce qui a été le plus embêtant pour moi, c'est surtout la dernière partie avec masse de combats et pas suffisamment d'armes ou qui s'usent trop vite et pas assez de d'outils de réparation.
icebergbrulant publié le 13/11/2025 à 12:29
On sait maintenant ce que veut dire le F de Silent Hill F*

*Facile
byakuyatybw publié le 13/11/2025 à 12:29
Mouais bah sur SH je vois pas trop l'intéret mais bon on est dans la démarche d'une casualisation de plus en plus présente ( ce qui peut s'entendre vu que les gens meme en étant gamers et actifs pour certains n'ont pas spécialement le temps ni l'envie de farmer ou polir leur skills en rentrant fatigués du taf)...
La difficulté au rabais c'est bon pour les Darks Souls-like ou la perte d'ames ou mort accidentelle pour une betise du à une fausse manip est très punitive.
L'effet pervers des jeux avec difficultés au rabais c'est qua'entre les mains de speedrunners, ça fera encore plus de walkthrough sur plateforme genre youtube pour des jeux qui ne sont pas encore officiellement sortis.
On connait déjà cela à cause des différences de dates de sortie entre les différentes zones du monde + circuit de mise en distribution court-circuité par les malins qui abusent des revendeurs ne respectant pas les embargos + you tubeurs qui ont es cles d'accès anticipés pour test mais au final , ..........toutes ces choses là tuent vu que , à moins de se couper d'internet, l'effet de surprise finit par disparaitre complètement

Physique ou demat, il y aura plus besoin de payer mais juste de suivre les parties de certains ....

Déjà Playstation fait payer aux gens un abonnement pour pouvoir streamer, du coup arrivera un moment ou les streameurs feront payer les vidéos de leurs walkthroughs, du coup ça passera ou pas selon les bourses et dégoutera encore certaines personnes de ce qu'est devenu le jeu vidéo.
docteurdeggman publié le 13/11/2025 à 13:14
Qu’on rajoute un mode facile pourquoi pas mais du coup pourquoi modifier le mode difficile?
shirou publié le 13/11/2025 à 14:29
Pareille que le commentaire juste au dessus ....

Qu'ils rajoutent un mode facile pourquoi pas mais pourquoi baisser la celle du mode difficile, c'est absurde et ça va en frustrer plus d'un ...
temporell publié le 13/11/2025 à 15:20
on appelle ça du rééquilibrage pas du nerf, les dev aujourd'hui ne savent pas doser correctement la difficulté d'un jeu ( là j'essaye de faire HW 3 en héroïque j'en chie ), je voit l'endurance qui se régen plus mais c'est tellement la base, même dans un dark soul le premier reflexe c'est d'aller chercher l'accessoire qui boost la récupération de stamina

après c'est cool pour le mode facile, certains passage reste compliquer pour les non habituer des jeux d'action, notamment les boss
tlj publié le 13/11/2025 à 16:31
J'approuve totalement cette initiative car le combat semble être le point faible de ce Silent hill et me permettra de m'y mettre plus sereinement
noukous publié le 13/11/2025 à 16:34
Baisser la difficulté du mode difficile est complètement débile à mon sens...Heuresement qu'ils ont pas touché au mode "brouillard".
J'ai beaucoup apprécier le fait que le jeu propose un certain challenge passé le mode "histoire" et le fait d'avoir une barre d'endu qui se recharge assez lentement oblige justement à faire preuve de prudence dans les combats.
De toute manière je suis l'un des rares à avoir kiffé le battle-system qui est selon moi un bon compromis pour éviter de bourriner et transformer SH en RE4.
losz publié le 13/11/2025 à 16:59
Pour moi, le mode Histoire était déjà le mode facile, puisque dans d’autres jeux, mode histoire signifie généralement facile.

Du coup, à cause de ce terme, j’ai directement choisi difficile.
