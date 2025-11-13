Comme d'autres, Silent Hill f adoucit sa difficulté
Cela devient presque une routine dans l'industrie et comme d'autres, après avoir imposé un minimum de challenge dans Silent Hill f (tout est relatif), les développeurs de NeoBards Entertainment craquent en proposant une mise à jour adoucissant les choses, de manière optionnelle ou pas.
Ainsi donc, pour cette update 1.10 disponible :
- Arrivée du mode Facile.
- Option (uniquement NG+) permettant de zapper certains passages pour aller plus vite. Attention, cela bloque quelques succès et trophées mais si vous voulez voir les autres fins plus rapidement…
- L'endurance se régénère plus vite.
- Moins d'ennemis dans certaines séquences.
- Dégâts légèrement réduit en mode Difficile.
- Ajout du flou cinétique sur PS5/XBS.
- Plusieurs bugs corrigés.
Rappelons que Silent Hill f s'est écoulé à plus d'un million d'unités lors de sa semaine de lancement, confortant l'envie pour Konami de faire perdurer sa franchise avec en ligne de mire une version Xbox Series de Silent Hill 2 Remake la semaine prochaine et bien entendu Silent Hill 1 Remake pour on ne sait encore quand.
ça fait plaisir de revoir Konami revenir aux JV en tout cas avec des choses intéressantes
Les ennemis comme les boss ne demandent pas de stratégie particulière pour être battus, il faut juste bourriner... du coup je vois pas trop comment rendre ça plus simple.
*Facile
La difficulté au rabais c'est bon pour les Darks Souls-like ou la perte d'ames ou mort accidentelle pour une betise du à une fausse manip est très punitive.
L'effet pervers des jeux avec difficultés au rabais c'est qua'entre les mains de speedrunners, ça fera encore plus de walkthrough sur plateforme genre youtube pour des jeux qui ne sont pas encore officiellement sortis.
On connait déjà cela à cause des différences de dates de sortie entre les différentes zones du monde + circuit de mise en distribution court-circuité par les malins qui abusent des revendeurs ne respectant pas les embargos + you tubeurs qui ont es cles d'accès anticipés pour test mais au final , ..........toutes ces choses là tuent vu que , à moins de se couper d'internet, l'effet de surprise finit par disparaitre complètement
Physique ou demat, il y aura plus besoin de payer mais juste de suivre les parties de certains ....
Déjà Playstation fait payer aux gens un abonnement pour pouvoir streamer, du coup arrivera un moment ou les streameurs feront payer les vidéos de leurs walkthroughs, du coup ça passera ou pas selon les bourses et dégoutera encore certaines personnes de ce qu'est devenu le jeu vidéo.
Qu'ils rajoutent un mode facile pourquoi pas mais pourquoi baisser la celle du mode difficile, c'est absurde et ça va en frustrer plus d'un ...
après c'est cool pour le mode facile, certains passage reste compliquer pour les non habituer des jeux d'action, notamment les boss
J'ai beaucoup apprécier le fait que le jeu propose un certain challenge passé le mode "histoire" et le fait d'avoir une barre d'endu qui se recharge assez lentement oblige justement à faire preuve de prudence dans les combats.
De toute manière je suis l'un des rares à avoir kiffé le battle-system qui est selon moi un bon compromis pour éviter de bourriner et transformer SH en RE4.
Du coup, à cause de ce terme, j’ai directement choisi difficile.