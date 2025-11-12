recherche
Un rapide trailer pour Let It Die : Inferno
Absent du State of Play (ou alors votre serviteur s'était endormi durant le segment dédié), Let it Die : Inferno accueille une nouvelle bande-annonce pour préparer le lancement le 3 décembre sur PC et PlayStation 5, on rappelle au prix de 24,99€ justement pour oublier l'ancien format F2P qui a fait plus de mal que de bien.

L'équipe en profite pour signaler dans son communiqué que outre le mode principal (toujours PVE mais avec la présence d'ennemis humains pouvant vous mettre des bâtons dans les roues), un mode exclusivement PVP sera également au programme.

publié le 12/11/2025 à 07:55 par Gamekyo
coconutsu publié le 12/11/2025 à 10:32
La c'est un trailer pour présenter les personnages et les corps disponible. Pour avoir testé la démo ça s'annonce très sympathique mais j'aimerais bien savoir si le jeu est très complet en terme de contenue ou pas. Cela dit ça sera day one.
Fiche descriptif
Let It Die : Inferno
Nom : Let It Die : Inferno
Support : PC
Editeur : GungHo Online Entertainment
Développeur : Supertrick Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
