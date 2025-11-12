Octopath Traveler 0 s'offre une grosse démo jouable

Pour les anglophones (et tant pis pour les autres),s'offre aujourd'hui une démo jouable sur tous les supports, avec tout de même 3h de jeu en incluant la création de votre personnage, l'introduction globale et le premier chapitre de trois arcs du mode principal, et un quatrième pour le mode secondaire.Vu l'effort, le transfert de sauvegarde est évidemment au programme en vue du vrai lancement, toujours prévu ce 4 décembre.