recherche
News / Blogs
Octopath Traveler 0 s'offre une grosse démo jouable
Pour les anglophones (et tant pis pour les autres), Octopath Traveler 0 s'offre aujourd'hui une démo jouable sur tous les supports, avec tout de même 3h de jeu en incluant la création de votre personnage, l'introduction globale et le premier chapitre de trois arcs du mode principal, et un quatrième pour le mode secondaire.

Vu l'effort, le transfert de sauvegarde est évidemment au programme en vue du vrai lancement, toujours prévu ce 4 décembre.

  • Octopath Traveler 0 s'offre une grosse démo jouable
  • Octopath Traveler 0 s'offre une grosse démo jouable
  • Octopath Traveler 0 s'offre une grosse démo jouable
  • Octopath Traveler 0 s'offre une grosse démo jouable
plus de médias
4
Qui a aimé ?
jeanouillz, burningcrimson, link49, gareauxloups
publié le 12/11/2025 à 08:29 par Gamekyo
commentaires (3)
liberty publié le 12/11/2025 à 12:28
C'est con pour l'anglais seulement. Ils auraient pue utiliser l'IA.
Espèrons que Microsoft les poussent à ajouter le Français quand Squarenix aura reçu le chèque pour l'ajouter au Gamepass. Les PCistes pourrons toujours avoir une Fantrad de toute manière
link49 publié le 12/11/2025 à 12:38
Je vais tester ça ce soir.
burningcrimson publié le 12/11/2025 à 23:32
N'empêche c'est vraiment deg de pas proposer dupgrade switch 2
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Octopath Traveler 0
0
Ils aiment
Nom : Octopath Traveler 0
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo