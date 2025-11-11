recherche
Gran Turismo 7 va avoir un DLC payant
L'annonce est surprenante car tout simplement une première depuis son début de carrière, mais il faudra faire avec : après nous avoir livré un paquet de mise à jour gratuite, Gran Turismo 7 va accueillir une extension bien payante (prix encore inconnu néanmoins) avec du gros contenu :

- 50 tracés inédits répartis en 20 catégories
- Course d'endurance de 24h
- Event complet chaque week-end (entraînement, qualification…).
- IA Sophy 3.0
- 5 millions de crédits « bonus »

Pour ceux qui ne veulent pas lâcher la moindre pièce supplémentaire, la MAJ « SPEC III » est également attendue le mois prochain avec ces nouveaux tracés et véhicules, bien gratos.

publié le 11/11/2025 à 23:20 par Gamekyo
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 23:30
La façon dont cette licence a arraché la couronne à Forza. Flippant et inspirant !!!
kurosu publié le 11/11/2025 à 23:31
J'ai hâte d'être en décembre, ça va chauffer les moteurs
rendan publié le 11/11/2025 à 23:39
Vivement Forza Horizon 6 à Tokyo que cette daube
Gran Turismo 7
