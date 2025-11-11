Gran Turismo 7 va avoir un DLC payant

L'annonce est surprenante car tout simplement une première depuis son début de carrière, mais il faudra faire avec : après nous avoir livré un paquet de mise à jour gratuite, Gran Turismo 7 va accueillir une extension bien payante (prix encore inconnu néanmoins) avec du gros contenu :
- 50 tracés inédits répartis en 20 catégories
- Course d'endurance de 24h
- Event complet chaque week-end (entraînement, qualification…).
- IA Sophy 3.0
- 5 millions de crédits « bonus »
Pour ceux qui ne veulent pas lâcher la moindre pièce supplémentaire, la MAJ « SPEC III » est également attendue le mois prochain avec ces nouveaux tracés et véhicules, bien gratos.