Kingdom Come : Deliverance II boucle son suivi avec 4 millions de ventes et une Royal Edition

Warhorse continue de faire la fête en annonçant queavait franchi le cap des 4 millions de ventes en l'espace de 10 mois. A titre de comparaison, le premier épisode aura atteint ce quota… en un peu moins de 4 ans.Cette suite a d'ailleurs bouclé son suivi, permettant la mise en ligne d'une « Royal Edition » à 89,99€ incluant les trois DLC sortis depuis, et ne reste désormais qu'à attendre à quoi ressemblera l'avenir du studio tchèque (se murmure une nouvelle licence heroic-fantasy, on dit ça comme ça).