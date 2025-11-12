Kingdom Come : Deliverance II boucle son suivi avec 4 millions de ventes et une Royal Edition
Warhorse continue de faire la fête en annonçant que Kingdom Come : Deliverance II avait franchi le cap des 4 millions de ventes en l'espace de 10 mois. A titre de comparaison, le premier épisode aura atteint ce quota… en un peu moins de 4 ans.
Cette suite a d'ailleurs bouclé son suivi, permettant la mise en ligne d'une « Royal Edition » à 89,99€ incluant les trois DLC sortis depuis, et ne reste désormais qu'à attendre à quoi ressemblera l'avenir du studio tchèque (se murmure une nouvelle licence heroic-fantasy, on dit ça comme ça).
Les DLC sont bons ?
90 euros Kingdom Come 2 Royal édition incluant les 3 DLC
90 euros Pokemon ZA plus le DLC.
Cherchez l'erreur
Vu que pour Yotei on entend que c'est pas ouf 3,3 Millions pour 80 Millions de console.
L'erreur c'est pas le prix mais les gens qui achètent quand même.
Legends ZA s'est vendu très très fortement, pourquoi ils vont changer ce prix ? Pourquoi ils ne vont pas sortir un DLC qui a clairement été développé, en partie, avant la sortie ?
On a l'industrie qu'on mérite en grande partie ...faut à un moment arrêter de croire que les joueurs subissent quand c'est eux qui donnent le fouet 90% du temps
Faut comparer le budget des 2 jeux : KCD2 a couté 40 millions de dollars, là où Yotei a couté presque le double.
KCD2 est de facto plus rentable et ça fait pas mal de bénéfice qu'ils vont pouvoir réinvestir pour leur prochain jeu qui sera surement plus ambitieux.