Kingdom Come : Deliverance II boucle son suivi avec 4 millions de ventes et une Royal Edition
Warhorse continue de faire la fête en annonçant que Kingdom Come : Deliverance II avait franchi le cap des 4 millions de ventes en l'espace de 10 mois. A titre de comparaison, le premier épisode aura atteint ce quota… en un peu moins de 4 ans.

Cette suite a d'ailleurs bouclé son suivi, permettant la mise en ligne d'une « Royal Edition » à 89,99€ incluant les trois DLC sortis depuis, et ne reste désormais qu'à attendre à quoi ressemblera l'avenir du studio tchèque (se murmure une nouvelle licence heroic-fantasy, on dit ça comme ça).

3
Qui a aimé ?
goldmen33, bogsnake, tynokarts
publié le 12/11/2025 à 16:55 par Gamekyo
commentaires (17)
mck publié le 12/11/2025 à 17:00
Content pour eux
Les DLC sont bons ?
liberty publié le 12/11/2025 à 17:04
En dématérialisée :

90 euros Kingdom Come 2 Royal édition incluant les 3 DLC

90 euros Pokemon ZA plus le DLC.

Cherchez l'erreur
rider288 publié le 12/11/2025 à 17:10
4 Millions sur 300 Millions de console/pc PAS OUF.

Vu que pour Yotei on entend que c'est pas ouf 3,3 Millions pour 80 Millions de console.
negan publié le 12/11/2025 à 17:16
rider288 GOT c'est grand public pas KC2, c'est incomparable
goldmen33 publié le 12/11/2025 à 17:35
Mérité, superbe suite!
icebergbrulant publié le 12/11/2025 à 17:55
C’est quoi la différence entre cette Royal Edition et la Gold Edition ? Aucune ?!
liberty publié le 12/11/2025 à 18:13
icebergbrulant Je crois qu'une des deux contient en plus l'épisode 1 complet
wickette publié le 12/11/2025 à 18:22
liberty

L'erreur c'est pas le prix mais les gens qui achètent quand même.

Legends ZA s'est vendu très très fortement, pourquoi ils vont changer ce prix ? Pourquoi ils ne vont pas sortir un DLC qui a clairement été développé, en partie, avant la sortie ?


On a l'industrie qu'on mérite en grande partie ...faut à un moment arrêter de croire que les joueurs subissent quand c'est eux qui donnent le fouet 90% du temps
liberty publié le 12/11/2025 à 18:28
wickette c'est bien triste.
mattewlogan publié le 12/11/2025 à 18:46
C’est mérité pour les ventes, même si il mérite beaucoup plus quand je vois certaines merdes qui se vendent par millions…
rider288 publié le 12/11/2025 à 18:59
Mattewlogan J'ai toujours voulu le prendre, mais le Systeme de combat me faire perso.
grospich publié le 12/11/2025 à 19:20
"4 Millions sur 300 Millions de console/pc PAS OUF.
Vu que pour Yotei on entend que c'est pas ouf 3,3 Millions pour 80 Millions de console."

Faut comparer le budget des 2 jeux : KCD2 a couté 40 millions de dollars, là où Yotei a couté presque le double.

KCD2 est de facto plus rentable et ça fait pas mal de bénéfice qu'ils vont pouvoir réinvestir pour leur prochain jeu qui sera surement plus ambitieux.
grundbeld publié le 12/11/2025 à 19:21
rider288 Y a vraiment des imbéciles qui prétendent que Yotei se vend mal ?
icebergbrulant publié le 12/11/2025 à 19:37
liberty merci pour l’info, je prends note
rider288 publié le 12/11/2025 à 19:57
Grundbeld Oui Oui, Flop par Rapport à Tsushima, et Flop parce qu'il ne fait que 3.3Millions sur 80 millions de console.
judebox publié le 12/11/2025 à 20:03
Mon GOTY
ravyxxs publié le 12/11/2025 à 20:20
mck La forge pas mal, le reste pas terrible à l'image des quêtes annexes du jeu,surtout la deuxième map.
Fiche descriptif
Kingdom Come : Deliverance II
0
Ils aiment
Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
