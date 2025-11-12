Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined s'est affiché hier pendant le State of Play « Japan » avec une surprise que l'on aurait bien voulu garder durant l'aventure mais il faut bien vendre le produit.
Pour rappel, cet épisode joue à fond la carte du voyage dans le temps, chaque zone étant un prétexte à vivre deux temporalités, l'occasion dans cette refonte de rencontrer un Kiefer version adulte durant un chapitre inédit (le jeu proposera également une fin toute neuve, néanmoins sous condition).
Sortie prévue le 5 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Ils ont voulu faire "chibi" et "réaliste" en même temps, c'est absolument degueulasse...
Je comprends qu'ils cherchent a innover question direction artistique mais ils auraient jamais dû valider ça...