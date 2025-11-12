recherche
News / Blogs
Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined s'est affiché hier pendant le State of Play « Japan » avec une surprise que l'on aurait bien voulu garder durant l'aventure mais il faut bien vendre le produit.

Pour rappel, cet épisode joue à fond la carte du voyage dans le temps, chaque zone étant un prétexte à vivre deux temporalités, l'occasion dans cette refonte de rencontrer un Kiefer version adulte durant un chapitre inédit (le jeu proposera également une fin toute neuve, néanmoins sous condition).

Sortie prévue le 5 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

  • Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined
  • Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined
  • Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined
  • Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 12/11/2025 à 09:49 par Gamekyo
commentaires (4)
sosky publié le 12/11/2025 à 09:52
J’ai vraiment du mal avec la DA et le charac design
jeanouillz publié le 12/11/2025 à 09:54
sosky on est d'accord.
Ils ont voulu faire "chibi" et "réaliste" en même temps, c'est absolument degueulasse...
Je comprends qu'ils cherchent a innover question direction artistique mais ils auraient jamais dû valider ça...
sonilka publié le 12/11/2025 à 10:06
Je rejoins les 2 avis au dessus du mien. En terme de DA c'est vraiment pas brillant. De manière générale, ca fait vraiment remake à bas cout.
zephon publié le 12/11/2025 à 10:16
j'ai mal à mon toryama, la version 3ds en 4k m'aurait suffit
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo