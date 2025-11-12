Encore un peu de contenu narratif tout neuf pour Dragon Quest VII Reimagined

s'est affiché hier pendant le State of Play « Japan » avec une surprise que l'on aurait bien voulu garder durant l'aventure mais il faut bien vendre le produit.Pour rappel, cet épisode joue à fond la carte du voyage dans le temps, chaque zone étant un prétexte à vivre deux temporalités, l'occasion dans cette refonte de rencontrer un Kiefer version adulte durant un chapitre inédit (le jeu proposera également une fin toute neuve, néanmoins sous condition).Sortie prévue le 5 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.