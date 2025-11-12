recherche
Valve officialise de nouveaux hardwares pour 2026... et bientôt l'annonce d'un jeu ?
Valve n'a pas menti : aucun Steam Deck 2 n'est à l'ordre du jour, mais cela ne va pas empêcher la constructeur de passer une nouvelle vitesse sur le secteur du hardware avec non pas un mais trois matos annoncés d'un coup d'un seul, prêts à envahir le salon des déçus des consoles.

STEAM CONTROLLER

- Technologie TMR pour les sticks
- Surfaces tactiles
- Retours haptiques
- Technologie Grip Sense pour activer la gyroscopie

STEAM MACHINE

- Retour de la Steam Machine avec un design hautement sobre
- 6 fois plus puissante qu'un Steam Deck
- 16Go DDR5 + 8Go GDDR6
- HDMI 2.0, 4 ports USB-A, 1 port USB-C (ça fait déjà râler)
- Promesse du 4K/60FPS sous FSR
- 2 modèles (512Go et 2To), avec possibilité de boost via Micro-SD

STEAM FRAME

- Équivalent du Quest version Steam (donc de la VR autonome)
- Tournera sous Snapdragon 8 avec 16Go de RAM
- Dernières technos de Eye Tracking pour économiser les ressources
- Inclura une fonctionnalité pour streamer ses jeux depuis son PC (VR comme non VR)
- Ecrans 2160x2160 LCD sous 72 à 144Hz
- Le bundle inclura évidemment les deux pads
Tout cela arrivera début 2026, et reste à en attendre les prix.




De belles annonces avant de parler software ?
Alors que des rumeurs parlent d'une annonce prochaine de Half Life 3 (on essaye d'y croire mais bon), sachez quand même que la page Valve de Steam indique depuis quelques heures qu'il n'y a plus 1 mais 2 jeux prévus prochainement. L'un est Deadlock. Quant à l'autre...
12
Qui a aimé ?
mrponey, kirk, pcsw2, pimoody, spartan1985, tripy73, junaldinho, bogsnake, newtechnix, berseker1907, tynokarts, kali
publié le 12/11/2025 à 18:46 par Gamekyo
commentaires (65)
arquion publié le 12/11/2025 à 18:54
La console sera pas cher, au vu des specs, on doit être sur une RX 7600S ou M soit le minimum qu'on puisse attendre...
kirk publié le 12/11/2025 à 18:55
HL3 VR.
jenicris publié le 12/11/2025 à 18:55
Petit design façon GameCube, un PC GameCube.
link571 publié le 12/11/2025 à 18:57
Moi je suis dans le viseur mais pas à plus de 500€ donc à voir
cyr publié le 12/11/2025 à 18:57
Pour en vendre combien? Le prix doit pas être très sympa....car le volume n'est pas énorme, donc voilà...

jenicris c'est ce que je me dit avec la xbox série X....une gamecube, enfin 3 gamecube empiler sans poignet.
rider288 publié le 12/11/2025 à 18:58
Donc leur jeux seront exclus Steam Deck / Steam Machine ?
51love publié le 12/11/2025 à 18:59
Curieux de voir le prix, voir quel public ils vont viser.

Microsoft et Sony vont suivre ça de près.

Online gratuit, pas de génération hardware / software, donc un catalogue de jeu de plusieurs décennies, mod?, ...


Façon les consoles PC, c'est clairement l'avenir et la dernière étape de la migration des architectures consoles qui n'ont plus aucun avantage, et certainement pas l'optimisation spécifique comme bcp le pensent encore.
crush publié le 12/11/2025 à 19:01
Quelle déception ce casque vr …
Pas d’oled, résolution meh, on dirait juste un quest 3 un peu boosté
shambala93 publié le 12/11/2025 à 19:02
Par contre si il n’y a pas de 2.1 pour le HDMI c’est hors de question !
walterwhite publié le 12/11/2025 à 19:03
La marque qui va remplacer Xbox sur le marché des consoles
serve publié le 12/11/2025 à 19:03
Steam machine attise ma curiosité.
shincloud publié le 12/11/2025 à 19:04
hdmi 2.0 ???
51love publié le 12/11/2025 à 19:06
shincloud shambala93 peut être via maj car c'est assez incompréhensible et incroyable..
dono56 publié le 12/11/2025 à 19:07
La fameuse xbox next gen qui était censée sortir en 2026, la voici XD
shambala93 publié le 12/11/2025 à 19:08
51love
C’est possible ??? Je ne crois pas , il s’agit de hard.

Pareil incompréhensible.

Sans cela j’aurais été acheteur day one
skuldleif publié le 12/11/2025 à 19:09
walterwhite impossible deja cette machine ne propose pas fortnite et autre jeux a succes lié a un launcher hors steam
arquion publié le 12/11/2025 à 19:09
shambala93 shincloud j'ai dit les choses au début, c'est une steam machine que pourra faire du 1080p/60fps en high voir un peu plus sur des titres moins gourmand, mais c'est tout, un gpu de laptop avec max 110W pour la machine, faut pas faire les étonner.

Et le HDMI 2.1 pour ça, c'est pas obligatoire.
shambala93 publié le 12/11/2025 à 19:11
arquion
Sauf que des jeux tournent déjà à 90 fps sur steam deck donc non. Tu pourras faire du 1080p 120fps et même du 2k à plus de 60
ducknsexe publié le 12/11/2025 à 19:12
La steam machine fais aussi mini pc ?

Bon en tout cas niveau design c'est moche.
shinz0 publié le 12/11/2025 à 19:14
Très curieux du résultat
Vivement des tests
ziggourat publié le 12/11/2025 à 19:14
walterwhite La marque qui va remplacer Xbox sur le marché des consoles

Valve précise bien dans son communiqué qu'il s'agit d'un PC avant tout et non d'une console
arquion publié le 12/11/2025 à 19:15
shambala93 28 CU RDNA 3 avec ça, je te laisse rechercher, c'est les GPU que j'ai énoncé.
Donc oui en very high sur The Witcher 3 on est à 70fps par exemple.
yanssou publié le 12/11/2025 à 19:15
J'aime beaucoup cette steam machine, a voir le tarif.

ducknsexe oui ils ont surement gardé le mode bureau du steam deck.
patrickleclairvoyant publié le 12/11/2025 à 19:16
C’est bon, plus aucune info jv ne m’intéressera à présent!
Imaginez, avoir toutes anciennes consoles dessus (au moins jusqu’à la ps4) via une carte mémoire et enfin faire MGS4 en 4k60fps et Bloodborne en 60fps. Enfin jouer aux jeux indés d’horreur qui arrivent un où deux ans après sur console, voir jamais.
Tous les mods de ouf. Jouer aux mods GZdoom sur la télé, surtout Myhouse.wad.
Et enfin HALF LIFE 3
spartan1985 publié le 12/11/2025 à 19:16
Ça peut m'intéresser, a voir le prix du modèle 2to.
arquion publié le 12/11/2025 à 19:16
shambala93 Et maintenant, je parle High/Very High, après c'est certain que si tu descend certains paramètres ou que tu mets le FSR, bien entendu, que tu peux arriver à du 1440p/60fps mais avec des concessions ou un FSR 3 (qui n'est pas optimale).

Et donc toujours rien qui demande le HDMI 2.1
shambala93 publié le 12/11/2025 à 19:17
arquion
Peut-être mais avec le fsr et les mods pour le dlss on ira plus loin.

Elle est 6 x plus puissante qu’une steam deck qui arrive sur des jeux à tenir le 60/90 fps

Mais si la console de Microsoft a bien la possibilité de jouer aux jeux steam et avec sa puissance, j’irais chez MS.
goldmen33 publié le 12/11/2025 à 19:17
"6 fois plus puissante qu'un Steam Deck" = -10teraflops... faut voir le prix mais aucun intérêt en 2025 je trouve
sonilka publié le 12/11/2025 à 19:18
Intéressant. Ils ont probablement retenu la leçon de la précédente. Intéressant tout ca meme si comme évoqué au dessus le HDMi 2.0 est surprenant.
skuldleif publié le 12/11/2025 à 19:19
shambala93 la steam deck est vraiment peu puissante
jenicris publié le 12/11/2025 à 19:20
Donc pour son prix, c'est équivalent a celui d'un PC équivalent

https://www.neogafimages.com/753337/dN8NQ7HSUY5ALAmH.png
patrickleclairvoyant publié le 12/11/2025 à 19:22
jenicris C’est à dire ? shambala93 arquion Vous oubliez d’inclure le SteamOs dans l’équation, qui est vraiment bien optimisé
thor publié le 12/11/2025 à 19:22
Gamecube resurrection
jenicris publié le 12/11/2025 à 19:23
patrickleclairvoyant il semblerait que pour estimer le prix de cette Steam Machine, il faille regarder le prix d'un PC au specs équivalent
bennj publié le 12/11/2025 à 19:23
goldmen33 l'intérêt c'est de jouer à tes jeux PC sans prise de tête sur une machine pc / console qui sera dans ton salon. Oui tu peux faire pareil avec ton pc (c'est mon cas) mais c'est clairement plus user friendly. Et le tarif sera correct aussi vu ce qu'ils proposent avec la avec le Steam Deck.

patrickleclairvoyant mais qui a aussi ses limites actuellement. Notamment celle de ne pas prendre en charge les deux qui ont un anti cheat pour jouer en ligne.

shambala93 techniquement c'est du hdmi 2.1 ils l'expliquent dans la video de DF : https://youtu.be/2rv83LgXiN0?t=1539
yanssou publié le 12/11/2025 à 19:24
skuldleif tu l'a deja testé ? sur les jeux récents elle a du mal mais coté vieux jeu et émulation c'est le top, meme certains triple A passe nickel.
pimoody publié le 12/11/2025 à 19:27
1 sub-c et hdmi 2.0 étrangers comme choix, ça fait chiche.
arquion publié le 12/11/2025 à 19:28
patrickleclairvoyant pas faux, et puis tout dépend de l'optimisation des jeux aussi.

bennj c'est pas un soucis de Steam, c'est plutôt le système anti cheat qui faudrait revoir car exclure Linux et être seulement opérant avec Windows c'est pas terrible terrible.
ducknsexe publié le 12/11/2025 à 19:30
yanssou tu pense que le prix avoisinera combien vu les spec donné plus haut ? Le cube noir un hommage a la gamecube
grospich publié le 12/11/2025 à 19:31
Comme ils ne précisent pas que c'est FSR 4 il faut s'attendre à du FSR 3 bien dégueux, que 8Go de Vram... ça m'a l'air bien en dessous d'une PS5, mais vu la différence de taille entre les deux fallait pas s'attendre à un monstre de puissance.

Du coup faut voir le prix car si c'est plus cher qu'une PS5 en étant moins puissant je sais pas trop comment ils vont percer.

Par contre c'est la manette qui m'attire le plus. Je serais tenté une fois que j'aurais un drift sur ma manette Xbox vu qu'il y a une promesse de pas avoir de drift.
yanssou publié le 12/11/2025 à 19:34
ducknsexe aucune idée mais faut pas que ça soit trop chère sinon c'est le bide assuré.

J'avoue que l'effet gamecube est classe
bennj publié le 12/11/2025 à 19:35
arquion c'est donc bien un problème que Valve doit régler de son coté avec les développeurs, c'est pas moi qui pourrait y faire quoi que ce soit ^^ Ils ont bien trouvé des alternatives pour faire tourner des jeux Windows avec Proton donc qu'ils fassent de même avec les anti cheats
negan publié le 12/11/2025 à 19:36
Ma dernière expérience avec Steam c'est le deck qui s'éteignait et soufflé sur les gros jeux .

Je vais sagement attendre la Xbox
shambala93 publié le 12/11/2025 à 19:36
skuldleif
La steam deck fait tourner des jeux en 60fps et certains d’une meilleure manière que la switch 2 sortie cette année
skuldleif publié le 12/11/2025 à 19:36
yanssou ouep mais c'est du genre 20w non ? Trop facile de faire x6
idd publié le 12/11/2025 à 19:37
Des stick TMR c'est nikel pour oublier les problèmes de drift, j'espère qu'on aura ça sur les prochaines consoles après.
berseker1907 publié le 12/11/2025 à 19:39
fiche technique :

CPU AMD Zen 4 six cœurs (boost à 4,8 GHz, 30W TDP)
GPU AMD RDNA 3 semi-personnalisé « Navi 33 » (28 unités de calcul, 130 W TDP, 8 Go GDDR6)
16 Go DDR5 RAM
SSD M.2 (512 Go ou 2 To)
Refroidissement massif avec ventilateur 120 mm personnalisé
Le refroidisseur a une double fonction : il dissipe la chaleur et sert de blindage RF entre la carte mère et les quatre antennes dédiées.

https://www.frandroid.com/marques/2866723_valve-annonce-une-steam-machine-et-relance-la-guerre-des-consoles-un-cube-pour-defier-playstation-et-xbox
walterwhite publié le 12/11/2025 à 19:40
ziggourat Xbox ne sortira plus de console conventionnelle mais un hardware console/pc comme cette Steam machine. Ça ne fait aucun doute que Steam n’est pas là pour faire joujoux.
skuldleif publié le 12/11/2025 à 19:46
walterwhite la Xbox dont tu crois et souhaite la mort aura Fortnite et autres jeux a succès lié a d'autres launcher que steam , contrairement à cette machine qui en sera dépourvu
skuldleif publié le 12/11/2025 à 19:47
Et je parle pas de passer par d'autre launcher tout sera bien présent sur le store xbox
legato publié le 12/11/2025 à 19:48
Intéressant, Microsoft doit avoir sueur....
walterwhite publié le 12/11/2025 à 19:50
skuldleif Xbox a Fortnite et autres jeux à succès et pourtant elle claque la bouche ouverte.
51love publié le 12/11/2025 à 19:52
berseker1907 a voir comme ça, on devrait etre pas tres tres loin d'une PS5..

Tellement dommage que Valve ait aussi choisi AMD plutot que Nvidia.

sur ce type de produit, ça pourrait faire une grande difference.


et ça me fera tjs sourire, au final c'est Nintendo, ceux qui sont les moins interessés par la technique pure, qui sont les seuls a prendre du RTX, les archi les mieux optimisés du marché
keiku publié le 12/11/2025 à 19:53
51love et ça me fera tjs sourire, au final c'est Nintendo, ceux qui sont les moins interessés par la technique pure, qui sont les seuls a prendre du RTX, les archi les mieux optimisés du marché

c'est bien vrai
51love publié le 12/11/2025 à 19:58
shambala93 faudra voir les caracterisques du hdmi 2.0, la bande passante notamment, je suis pas certain que ça exclu d'officie le VRR ou certaines resolutions.

Mais pour du 4k /120fps / VRR sur des jeux comme Silksong, bah c'est pas garanti et c'est franchement dommage.

La steam deck fait tourner des jeux en 60fps et certains d’une meilleure manière que la switch 2 sortie cette année


t'as des jeux en tete? A ma connaissance, y'en a aucun. La seule façon c'est d'activer le frame gen, mais bon passer des jeux qui tournent vers 30-40 FPS en 60-70fps c'est pas l'idée du siecle, c'est quasi injouable.

Et puis la qualité d'image du DLSS est incomparable, meme sur S2, avec ce que peut produire une Steam Deck
skuldleif publié le 12/11/2025 à 20:05
walterwhite oui et cette console steam va moins se vendre nécessairement reflechi
skuldleif publié le 12/11/2025 à 20:06
Fin bref logique toussa toussa...
berseker1907 publié le 12/11/2025 à 20:12
keiku 51love complètement en phase avec vous (Nintendo).
DF l’a testé, et ça semble tourner sans accroc. Si vous voulez y jeter un œil :
https://www.youtube.com/watch?v=2rv83LgXiN0&t=71s
walterwhite publié le 12/11/2025 à 20:14
skuldleif Ils savent communiquer, ils ont une bonne image, beaucoup de joueurs consoles et surtout Xboxveulent migrer sur PC mais ne veulent pas perdre le confort du canapé/manette.

Je sais que tu sais allez
xynot publié le 12/11/2025 à 20:14
Selon le prix pourquoi pas, surtout si je peux utiliser des logiciels bureautique dans le bousin à coté
romgamer6859 publié le 12/11/2025 à 20:16
Rien n'empêche un dual boot et donc de mettre windows
supasaiyajin publié le 12/11/2025 à 20:21
C'était donc ça l'annonce censée bouleverser l'actu JV ?
skuldleif publié le 12/11/2025 à 20:26
supasaiyajin on est d'accord que c'est vraiment pas ouf
syniphus publié le 12/11/2025 à 20:30
supasaiyajin c'est pas tous les jours qu'une société annonce 3 nouveaux hardware :
- une console/pc
- une manette
- un casque VR

Reste à suivre 2 jeux :
- la suite d'un des meilleurs jeux d'horreur
- la suite du jeux le plus attendu depuis 21ans

Sans compter que Valve est en train peut-être de retourner le gaming PC avec son OS basé sur Linux. Si ils réussissent leur coup, c'est toute l'industrie du JV qui sera impactée car les devs feront leurs jeux en priorité sur Linux et non plus Windows. Ce n'est pas pour rien que la nouvelle strat de Microsoft c'est de se focaliser sur le PC et donc sur Windows.
losz publié le 12/11/2025 à 20:32
Sympa le petit pc, je le prendrais surement pour l'emulation.
