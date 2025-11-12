Valve officialise de nouveaux hardwares pour 2026... et bientôt l'annonce d'un jeu ?

Valve n'a pas menti : aucun Steam Deck 2 n'est à l'ordre du jour, mais cela ne va pas empêcher la constructeur de passer une nouvelle vitesse sur le secteur du hardware avec non pas un mais trois matos annoncés d'un coup d'un seul, prêts à envahir le salon des déçus des consoles.- Technologie TMR pour les sticks- Surfaces tactiles- Retours haptiques- Technologie Grip Sense pour activer la gyroscopie- Retour de la Steam Machine avec un design hautement sobre- 6 fois plus puissante qu'un Steam Deck- 16Go DDR5 + 8Go GDDR6- HDMI 2.0, 4 ports USB-A, 1 port USB-C (ça fait déjà râler)- Promesse du 4K/60FPS sous FSR- 2 modèles (512Go et 2To), avec possibilité de boost via Micro-SD- Équivalent du Quest version Steam (donc de la VR autonome)- Tournera sous Snapdragon 8 avec 16Go de RAM- Dernières technos de Eye Tracking pour économiser les ressources- Inclura une fonctionnalité pour streamer ses jeux depuis son PC (VR comme non VR)- Ecrans 2160x2160 LCD sous 72 à 144Hz- Le bundle inclura évidemment les deux padsTout cela arrivera début 2026, et reste à en attendre les prix.De belles annonces avant de parler software ?Alors que des rumeurs parlent d'une annonce prochaine de(on essaye d'y croire mais bon), sachez quand même que la page Valve de Steam indique depuis quelques heures qu'il n'y a plus 1 mais 2 jeux prévus prochainement. L'un est. Quant à l'autre...