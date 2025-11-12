Valve officialise de nouveaux hardwares pour 2026... et bientôt l'annonce d'un jeu ?
Valve n'a pas menti : aucun Steam Deck 2 n'est à l'ordre du jour, mais cela ne va pas empêcher la constructeur de passer une nouvelle vitesse sur le secteur du hardware avec non pas un mais trois matos annoncés d'un coup d'un seul, prêts à envahir le salon des déçus des consoles.
STEAM CONTROLLER
- Technologie TMR pour les sticks
- Surfaces tactiles
- Retours haptiques
- Technologie Grip Sense pour activer la gyroscopie
STEAM MACHINE
- Retour de la Steam Machine avec un design hautement sobre
- 6 fois plus puissante qu'un Steam Deck
- 16Go DDR5 + 8Go GDDR6
- HDMI 2.0, 4 ports USB-A, 1 port USB-C (ça fait déjà râler)
- Promesse du 4K/60FPS sous FSR
- 2 modèles (512Go et 2To), avec possibilité de boost via Micro-SD
STEAM FRAME
- Équivalent du Quest version Steam (donc de la VR autonome)
- Tournera sous Snapdragon 8 avec 16Go de RAM
- Dernières technos de Eye Tracking pour économiser les ressources
- Inclura une fonctionnalité pour streamer ses jeux depuis son PC (VR comme non VR)
- Ecrans 2160x2160 LCD sous 72 à 144Hz
- Le bundle inclura évidemment les deux pads
Tout cela arrivera début 2026, et reste à en attendre les prix.
De belles annonces avant de parler software ?
Alors que des rumeurs parlent d'une annonce prochaine de Half Life 3 (on essaye d'y croire mais bon), sachez quand même que la page Valve de Steam indique depuis quelques heures qu'il n'y a plus 1 mais 2 jeux prévus prochainement. L'un est Deadlock. Quant à l'autre...
jenicris c'est ce que je me dit avec la xbox série X....une gamecube, enfin 3 gamecube empiler sans poignet.
Microsoft et Sony vont suivre ça de près.
Online gratuit, pas de génération hardware / software, donc un catalogue de jeu de plusieurs décennies, mod?, ...
Façon les consoles PC, c'est clairement l'avenir et la dernière étape de la migration des architectures consoles qui n'ont plus aucun avantage, et certainement pas l'optimisation spécifique comme bcp le pensent encore.
Pas d’oled, résolution meh, on dirait juste un quest 3 un peu boosté
C’est possible ??? Je ne crois pas , il s’agit de hard.
Pareil incompréhensible.
Sans cela j’aurais été acheteur day one
Et le HDMI 2.1 pour ça, c'est pas obligatoire.
Sauf que des jeux tournent déjà à 90 fps sur steam deck donc non. Tu pourras faire du 1080p 120fps et même du 2k à plus de 60
Bon en tout cas niveau design c'est moche.
Vivement des tests
Valve précise bien dans son communiqué qu'il s'agit d'un PC avant tout et non d'une console
Donc oui en very high sur The Witcher 3 on est à 70fps par exemple.
ducknsexe oui ils ont surement gardé le mode bureau du steam deck.
Imaginez, avoir toutes anciennes consoles dessus (au moins jusqu’à la ps4) via une carte mémoire et enfin faire MGS4 en 4k60fps et Bloodborne en 60fps. Enfin jouer aux jeux indés d’horreur qui arrivent un où deux ans après sur console, voir jamais.
Tous les mods de ouf. Jouer aux mods GZdoom sur la télé, surtout Myhouse.wad.
Et enfin HALF LIFE 3
Et donc toujours rien qui demande le HDMI 2.1
Peut-être mais avec le fsr et les mods pour le dlss on ira plus loin.
Elle est 6 x plus puissante qu’une steam deck qui arrive sur des jeux à tenir le 60/90 fps
Mais si la console de Microsoft a bien la possibilité de jouer aux jeux steam et avec sa puissance, j’irais chez MS.
https://www.neogafimages.com/753337/dN8NQ7HSUY5ALAmH.png
patrickleclairvoyant mais qui a aussi ses limites actuellement. Notamment celle de ne pas prendre en charge les deux qui ont un anti cheat pour jouer en ligne.
shambala93 techniquement c'est du hdmi 2.1 ils l'expliquent dans la video de DF : https://youtu.be/2rv83LgXiN0?t=1539
bennj c'est pas un soucis de Steam, c'est plutôt le système anti cheat qui faudrait revoir car exclure Linux et être seulement opérant avec Windows c'est pas terrible terrible.
Du coup faut voir le prix car si c'est plus cher qu'une PS5 en étant moins puissant je sais pas trop comment ils vont percer.
Par contre c'est la manette qui m'attire le plus. Je serais tenté une fois que j'aurais un drift sur ma manette Xbox vu qu'il y a une promesse de pas avoir de drift.
J'avoue que l'effet gamecube est classe
Je vais sagement attendre la Xbox
La steam deck fait tourner des jeux en 60fps et certains d’une meilleure manière que la switch 2 sortie cette année
CPU AMD Zen 4 six cœurs (boost à 4,8 GHz, 30W TDP)
GPU AMD RDNA 3 semi-personnalisé « Navi 33 » (28 unités de calcul, 130 W TDP, 8 Go GDDR6)
16 Go DDR5 RAM
SSD M.2 (512 Go ou 2 To)
Refroidissement massif avec ventilateur 120 mm personnalisé
Le refroidisseur a une double fonction : il dissipe la chaleur et sert de blindage RF entre la carte mère et les quatre antennes dédiées.
https://www.frandroid.com/marques/2866723_valve-annonce-une-steam-machine-et-relance-la-guerre-des-consoles-un-cube-pour-defier-playstation-et-xbox
Tellement dommage que Valve ait aussi choisi AMD plutot que Nvidia.
sur ce type de produit, ça pourrait faire une grande difference.
et ça me fera tjs sourire, au final c'est Nintendo, ceux qui sont les moins interessés par la technique pure, qui sont les seuls a prendre du RTX, les archi les mieux optimisés du marché
c'est bien vrai
Mais pour du 4k /120fps / VRR sur des jeux comme Silksong, bah c'est pas garanti et c'est franchement dommage.
t'as des jeux en tete? A ma connaissance, y'en a aucun. La seule façon c'est d'activer le frame gen, mais bon passer des jeux qui tournent vers 30-40 FPS en 60-70fps c'est pas l'idée du siecle, c'est quasi injouable.
Et puis la qualité d'image du DLSS est incomparable, meme sur S2, avec ce que peut produire une Steam Deck
DF l’a testé, et ça semble tourner sans accroc. Si vous voulez y jeter un œil :
https://www.youtube.com/watch?v=2rv83LgXiN0&t=71s
Je sais que tu sais allez
- une console/pc
- une manette
- un casque VR
Reste à suivre 2 jeux :
- la suite d'un des meilleurs jeux d'horreur
- la suite du jeux le plus attendu depuis 21ans
Sans compter que Valve est en train peut-être de retourner le gaming PC avec son OS basé sur Linux. Si ils réussissent leur coup, c'est toute l'industrie du JV qui sera impactée car les devs feront leurs jeux en priorité sur Linux et non plus Windows. Ce n'est pas pour rien que la nouvelle strat de Microsoft c'est de se focaliser sur le PC et donc sur Windows.