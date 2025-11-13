Project Zero II Remake : trailer et date de sortie

Et encore un jeu de plus pour le Q1 2026 alors que le printemps fait l'objet d'une belle éclaircie depuis peu, et c'est donc le 12 mars 2026 que sortira le remake de, refait sur le plan graphique et bénéficiant de quelques ajouts de gameplay au niveau de votre fameux appareil photo comme des fonctions de zoom (plus puissant) et dezoom (pour toucher plusieurs ennemis), ainsi que des filtres pour dénicher de nouveaux secrets et documents.En voici une nouvelle bande-annonce.