News / Blogs
Project Zero II Remake : trailer et date de sortie
Et encore un jeu de plus pour le Q1 2026 alors que le printemps fait l'objet d'une belle éclaircie depuis peu, et c'est donc le 12 mars 2026 que sortira le remake de Project Zero II, refait sur le plan graphique et bénéficiant de quelques ajouts de gameplay au niveau de votre fameux appareil photo comme des fonctions de zoom (plus puissant) et dezoom (pour toucher plusieurs ennemis), ainsi que des filtres pour dénicher de nouveaux secrets et documents.

En voici une nouvelle bande-annonce.

publié le 13/11/2025 à 07:39 par Gamekyo
commentaires (1)
tristram publié le 13/11/2025 à 15:55
j'attends la confirmation de la sortie boite
Fiche descriptif
Project Zero II Remake
0
Ils aiment
Nom : Project Zero II Remake
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
