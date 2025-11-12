recherche
Ys X : Proud Nordics arrive sur PS5
Annonce sans surprise : Ys X : Proud Nordics ne se contentera évidemment pas du combo PC/Switch 2 avec une sortie prochaine officialisée sur PlayStation 5 dans les mois à venir, sans plus de précisions.

Cette version garnie en nouveau contenu dont une toute nouvelle île est prévue chez nous au Q1 2026 sur les deux premiers supports cités (via NIS America). Il est de fait peu probable que celle sur PS5 arrive en même temps.

publié le 12/11/2025 à 07:31 par Gamekyo
commentaires (8)
thorim publié le 12/11/2025 à 07:47
j'imagine qu'un DLC pour ceux qui on acheter la version a 120€ et qui vont l'avoir dans le c... est pas envisageable?
shanks publié le 12/11/2025 à 07:51
thorim
Mieux vaut préparer ton cul.
leonsilverburg publié le 12/11/2025 à 08:05
Version boite please !
akinen publié le 12/11/2025 à 08:24
J’la prendrai apres avoir fini trails in Sky sur NS2
hyoga57 publié le 12/11/2025 à 08:30
Une petite pensée pour ce cher Aeris 404.
aeris74 publié le 12/11/2025 à 09:45
hyoga57 C'est sympa de penser a moi

La PS5 en aura été privé jusqu'a 2026. La Switch 2 a obtenu une belle periode d'exclusivité
hyoga57 publié le 12/11/2025 à 10:18
Guiguif Zekk Il est de retour.
aeris74 publié le 12/11/2025 à 10:23
hyoga57 Oui. Je suis de retour grace a toi, ou a cause de toi, ca depent comment on voit les choses

Les deux internautes que tu mentionnes ne vont pas etre content. C'est pas sympa pour eux de m'avoir invoqué
Fiche descriptif
Ys X : Proud Nordics
Nom : Ys X : Proud Nordics
Support : PC
Editeur : Falcom
Développeur : Falcom
Genre : action-RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch 2
