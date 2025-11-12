Ys X : Proud Nordics arrive sur PS5

Annonce sans surprise : Ys X : Proud Nordics ne se contentera évidemment pas du combo PC/Switch 2 avec une sortie prochaine officialisée sur PlayStation 5 dans les mois à venir, sans plus de précisions.
Cette version garnie en nouveau contenu dont une toute nouvelle île est prévue chez nous au Q1 2026 sur les deux premiers supports cités (via NIS America). Il est de fait peu probable que celle sur PS5 arrive en même temps.
La PS5 en aura été privé jusqu'a 2026. La Switch 2 a obtenu une belle periode d'exclusivité
