Tout comme avec la Switch 2, le Japon va bénéficier de son modèle exclusif de PlayStation 5
Nintendo a ouvert les portes d'un retour en arrière, de base par rapport aux scalpers intéressés par la Switch 2 mais également car c'est plus économique tout en pouvant attirer un seul marché sans craindre la rupture, et c'est ainsi que Sony cédera lui aussi à un bundle « only japan » pour la PlayStation 5 au Japon, la version Slim plus exactement.

Donc dès le 21 novembre, vous pourrez trouver ce modèle qui aura la particularité de ne proposer que les textes japonais (et uniquement le PS Store local) pour un doux prix de 55.000 yens, soit environ 300€ HT (à peine plus cher que la Switch 2 sous même configuration). A titre de comparaison, la PS5 Slim « toutes langues » est proposée à 72.980 yens, soit environ 408€.

De quoi relancer un peu les ventes pour noël ?

publié le 11/11/2025 à 22:57 par Gamekyo
commentaires (16)
rendan publié le 11/11/2025 à 23:11
"Relancer les ventes pour Noël" Faudrait déjà des jeux
vieuxconsoleux publié le 12/11/2025 à 03:16
C’est surtout pour sauver ce modèle qui a des ventes ridicules au Japon ( couramment sous les 1000 ventes) et aussi montrer aux éditeurs leur bonne volonté après les déclarations de square et capcom qui sont clairement déçus des ventes sur ps5, notamment au Japon. C’est un bon move qui va booster quelques temps la console, et qui sait lui donner une deuxième chance la bas
link49 publié le 12/11/2025 à 05:58
Il y aura un petit boost, puis elle va rechuter en dessous des 9 000 je pense.
zekk publié le 12/11/2025 à 07:13
vieuxconsoleux Tu as vu ça où ? J'entends pas mal de plainte sur les ventes tiers sur Switch 2, mais je n'ai rien vu pour la ps5
supasaiyajin publié le 12/11/2025 à 07:22
Comment ils peuvent baisser autant le prix d'une console juste parce quelle n'a qu'une seule langue ? C'est logiciel, pas matériel nan ?. Elle ne sort pas des mêmes usines que les autres pourtant ? Enfin bon, tant mieux pour eux.
geralttw publié le 12/11/2025 à 07:24
zekk C’est pas nouveau que Square se déclare déçu des ventes de ff7 rebirth et 16 ( après ne sont pas til gourmand ? ) et pour monster hunter tu l’as ici :

https://www.jeuxactu.com/monster-hunter-wilds-capcom-blame-la-ps5-face-aux-ventes-decevantes-131184.htm
nyseko publié le 12/11/2025 à 07:25
Ils ont mis le temps à comprendre, il a fallu que Nintendo leur montre la voie donc.
zekk publié le 12/11/2025 à 07:31
geralttw Effectivement pour SE, mais c'est vrai que je pense comme toi pour ça et qu'ils peuvent surtout être bien content d'avoir eu le chèque de Sony....


Je ne suis pas sur, que ça va plus profiter le multi, ils ont avant tout un déficit d'image pas un problème d'exclu.

et merci pour Capcom, je n'avais pas vu, mais de nouveau le problème ne serait pas plutôt le mauvais retour du jeu
pokk publié le 12/11/2025 à 07:50
supasaiyajin Ce n’est pas une question de baisse de prix, mais de proposer un tarif en adéquation avec le coût de la vie. Le yen est tellement faible que la console est trop chère (les prix est "basé" sur le taux de change), surtout pour les jeunes adultes— la cible principale de Sony. La Pro coûte 130 000 yens ! Ça ne fait "que" ~730 €, mais par rapport aux salaires, c’est une autre histoire...

Le salaire minimum horaire est fixé par préfecture, et le plus bas n’est que de 1 000 yens/heure. Donc un jeune qui fait un baito (généralement payé au salaire minimum, sans congés payés ni arrêt maladie mais avec très peu d'impot à payer) doit travailler 130 heures pour se payer une PS5 Pro — soit quasiment un mois de salaire...

Un "salaire classique" pour un jeune qui sort de l’université (après 4 ans d’études) tourne autour de 250 000 yens. C’est mieux qu’un baito, mais après impôts, la console coûte plus de la moitié du salaire...

Ne pas proposer un prix adapté au marché, c’est tuer la marque.
jenicris publié le 12/11/2025 à 08:08
Si ça peut relancer les ventes pourquoi pas
La hausse de prix n'avait rien arrangé...
gasmok2 publié le 12/11/2025 à 08:12
pokk Je me pose la même question que supasaiyajin.

C'est exactement la même machine, seule le logiciel change un peu du coup le cout de fabrication est le même.

Pour moi ça montre qu'ils margent comme des porcs sur le PS5 dites "classqiue" s'ils peuvent se permettre de la vendre bien moins chere.
Nintendo c'est la même chose hein...
Microsoft...bah pour marger il faudrait déjà vendre des consoles surtout au Japon
churos45 publié le 12/11/2025 à 09:04
gasmok2 soit ils se font de grosses marges, soit les européens compensent, comme les vaches à lait que nous sommes.

Même si c'est pour correspondre au pouvoir d'achat des japonais, je doute qu'une boite comme Sony face ça par bonté d'âme.
newtechnix publié le 12/11/2025 à 09:05
gasmok2 ou pas, la ps5 est peutêtre vendu avec zero marge, dès lors on peut carrément imaginer une perte sur chaque ps 5 slim.

Pour la Switch 2 on entends que le prix aux Japonais est cadeau l'entreprise accepte de perdre des sous.

Simplement le fait de mettre une seule langue c'est pour bloquer les scalpers qui viendraient acheter des consoles japonaises pour les revendre en chine ou en occident.
grospich publié le 12/11/2025 à 09:25
"dès lors on peut carrément imaginer une perte sur chaque ps 5 slim"

Même si c'est peut-être le cas, ça se rattrape derrière sur les abonnements PS+ et la taxe 30% Sony pour chaque jeu vendu des jeux éditeurs tiers.
aeris74 publié le 12/11/2025 à 10:20
Les joueurs Sony japonais peuvent remercier Nintendo d'avoir montré la voie a Sony

Nintendo améliore leurs pouvoir d'achat en incitant Sony a proposer une PS5 japonaise enfin a un prix décent pour eux
geralttw publié le 12/11/2025 à 10:29
zekk En soit c’est toujours mieux de faire du multi plateforme, a moins que le chèque soit très conséquent.
La trilogie remake vaudra sûrement rien sur Xbox mais sur Sw2, y a sûrement pas mal de ventes à gratter.
Et pour capcom, c’est clair qu’ils veulent pas assumés que le jeu a de gros soucis.
