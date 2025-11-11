Tout comme avec la Switch 2, le Japon va bénéficier de son modèle exclusif de PlayStation 5

Nintendo a ouvert les portes d'un retour en arrière, de base par rapport aux scalpers intéressés par la Switch 2 mais également car c'est plus économique tout en pouvant attirer un seul marché sans craindre la rupture, et c'est ainsi que Sony cédera lui aussi à un bundle « only japan » pour la PlayStation 5 au Japon, la version Slim plus exactement.Donc dès le 21 novembre, vous pourrez trouver ce modèle qui aura la particularité de ne proposer que les textes japonais (et uniquement le PS Store local) pour un doux prix de 55.000 yens, soit environ 300€ HT (à peine plus cher que la Switch 2 sous même configuration). A titre de comparaison, la PS5 Slim « toutes langues » est proposée à 72.980 yens, soit environ 408€.De quoi relancer un peu les ventes pour noël ?