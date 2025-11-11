Tout comme avec la Switch 2, le Japon va bénéficier de son modèle exclusif de PlayStation 5
Nintendo a ouvert les portes d'un retour en arrière, de base par rapport aux scalpers intéressés par la Switch 2 mais également car c'est plus économique tout en pouvant attirer un seul marché sans craindre la rupture, et c'est ainsi que Sony cédera lui aussi à un bundle « only japan » pour la PlayStation 5 au Japon, la version Slim plus exactement.
Donc dès le 21 novembre, vous pourrez trouver ce modèle qui aura la particularité de ne proposer que les textes japonais (et uniquement le PS Store local) pour un doux prix de 55.000 yens, soit environ 300€ HT (à peine plus cher que la Switch 2 sous même configuration). A titre de comparaison, la PS5 Slim « toutes langues » est proposée à 72.980 yens, soit environ 408€.
Je ne suis pas sur, que ça va plus profiter le multi, ils ont avant tout un déficit d'image pas un problème d'exclu.
et merci pour Capcom, je n'avais pas vu, mais de nouveau le problème ne serait pas plutôt le mauvais retour du jeu
Le salaire minimum horaire est fixé par préfecture, et le plus bas n’est que de 1 000 yens/heure. Donc un jeune qui fait un baito (généralement payé au salaire minimum, sans congés payés ni arrêt maladie mais avec très peu d'impot à payer) doit travailler 130 heures pour se payer une PS5 Pro — soit quasiment un mois de salaire...
Un "salaire classique" pour un jeune qui sort de l’université (après 4 ans d’études) tourne autour de 250 000 yens. C’est mieux qu’un baito, mais après impôts, la console coûte plus de la moitié du salaire...
Ne pas proposer un prix adapté au marché, c’est tuer la marque.
La hausse de prix n'avait rien arrangé...
C'est exactement la même machine, seule le logiciel change un peu du coup le cout de fabrication est le même.
Pour moi ça montre qu'ils margent comme des porcs sur le PS5 dites "classqiue" s'ils peuvent se permettre de la vendre bien moins chere.
Nintendo c'est la même chose hein...
Microsoft...bah pour marger il faudrait déjà vendre des consoles surtout au Japon
Même si c'est pour correspondre au pouvoir d'achat des japonais, je doute qu'une boite comme Sony face ça par bonté d'âme.
Pour la Switch 2 on entends que le prix aux Japonais est cadeau l'entreprise accepte de perdre des sous.
Simplement le fait de mettre une seule langue c'est pour bloquer les scalpers qui viendraient acheter des consoles japonaises pour les revendre en chine ou en occident.
Même si c'est peut-être le cas, ça se rattrape derrière sur les abonnements PS+ et la taxe 30% Sony pour chaque jeu vendu des jeux éditeurs tiers.
Nintendo améliore leurs pouvoir d'achat en incitant Sony a proposer une PS5 japonaise enfin a un prix décent pour eux
La trilogie remake vaudra sûrement rien sur Xbox mais sur Sw2, y a sûrement pas mal de ventes à gratter.
Et pour capcom, c’est clair qu’ils veulent pas assumés que le jeu a de gros soucis.