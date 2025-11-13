Pokémon Pokopia fait sa présentation

Comme annoncé, la première présentation de Pokémon Pokopia est tombée à l'instant pour mettre en avant les fonctionnalités de ce jeu 100 % cozy où, en contrôlant un Métamorph, le joueur sous forme vaguement humaine pourra attirer de plus en plus de bestioles sur son île à reconstruire et agrandir, généralement avec l'aide de ces derniers, mais également en pouvant copier leurs capacités.
Un titre prévu le 5 mars 2026 sur Switch 2 et qui fait déjà l'objet d'une polémique en étant le premier jeu Nintendo (certes développé chez Koei Tecmo) a être sous Key Card.
Du coup ca aurait pu faire sens que Pokopia soit proposé en GKC uniquement au Japon et en carte classique en occident. Mais ce n’est pas le cas. Nintendo fait le choix d’editer le jeu en GKC en occident.
Nintendo demontre qu’il n’est pas reticent a editer des jeux en GKC et il se peut qu’a l’avenir des jeux 100% Nintendo sortent sous ce format
Mais le seul problème que je trouve est : pourquoi Nintendo pour le reste du monde ne le met pas en cartouche?
Pokemon Conquest sorti en 2012 sur DS, developpé par Tecmo Koei, est egalement pris en charge par Pokemon Company au Japon (Nintendo en occident)
Mais en effet Nintendo aurait pu mettre sur cartouche chez nous, c'est ça le pire.
Biensur que le développement ai démarré sur switch.
Mais vaut il les 69€ demandé.....perso ça l'air sympa, mais pas a ce prix.
Apres pour les gkc, vu qu'il y a une petite polémique, peut-être que nintendo va arrêter de sortir ses jeux dur cartouche, et les sortir sur gkc, comme ça plus d'histoires.
Revendez vos switch2 et passer a autre chose.