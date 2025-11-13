recherche
Pokémon Pokopia fait sa présentation
Comme annoncé, la première présentation de Pokémon Pokopia est tombée à l'instant pour mettre en avant les fonctionnalités de ce jeu 100 % cozy où, en contrôlant un Métamorph, le joueur sous forme vaguement humaine pourra attirer de plus en plus de bestioles sur son île à reconstruire et agrandir, généralement avec l'aide de ces derniers, mais également en pouvant copier leurs capacités.

Un titre prévu le 5 mars 2026 sur Switch 2 et qui fait déjà l'objet d'une polémique en étant le premier jeu Nintendo (certes développé chez Koei Tecmo) a être sous Key Card.

publié le 13/11/2025 à 14:20
commentaires (15)
e3ologue publié le 13/11/2025 à 14:23
Techniquement c'est pas un jeu Nintendo mais Pokémon Company. Nintendo a des billes dedans mais c'est pas eux qui édite.
aeris74 publié le 13/11/2025 à 14:24
e3ologue La Pokemon Company est un editeur tiers (malgré que Nintendo detienne des parts) et au Japon tout les jeux Pokemon sont edité par la Pokemon Company. Donc on peut considerer que tout les jeux Pokemon sont des jeux tiers au Japon. Mais en occident c’est Nintendo qui edite les jeux Pokemon.

Du coup ca aurait pu faire sens que Pokopia soit proposé en GKC uniquement au Japon et en carte classique en occident. Mais ce n’est pas le cas. Nintendo fait le choix d’editer le jeu en GKC en occident.

Nintendo demontre qu’il n’est pas reticent a editer des jeux en GKC et il se peut qu’a l’avenir des jeux 100% Nintendo sortent sous ce format
mercure7 publié le 13/11/2025 à 14:36
Pokemon : "sky is the limit"
kidicarus publié le 13/11/2025 à 14:38
aeris74 moi je dirais que le jeu est développé par Tecmo et il y a de forte chance que tecmo distribue le jeu au Japon et Nintendo dans le reste du monde comme ça se fait régulièrement.
Mais le seul problème que je trouve est : pourquoi Nintendo pour le reste du monde ne le met pas en cartouche?
aeris74 publié le 13/11/2025 à 14:43
kidicarus Non ce n'est pas Tecmo Koei qui distribue Pokopia au Japon mais Pokemon Company. On a deja l'info vu que les precos sont ouvertes depuis quelques jours.

Pokemon Conquest sorti en 2012 sur DS, developpé par Tecmo Koei, est egalement pris en charge par Pokemon Company au Japon (Nintendo en occident)
ratchet publié le 13/11/2025 à 14:45
Excellent je prend direct.
masharu publié le 13/11/2025 à 14:45
kidicarus Il est édité par Pokémon Company au Japon, comme tout jeu Pokémon. Ça n'est pas comme Hyrule/FE Warriors qui reste un Musou et donc propriété de Koei Tecmo.

Mais en effet Nintendo aurait pu mettre sur cartouche chez nous, c'est ça le pire.
zerdow publié le 13/11/2025 à 14:54
Game Key Card = poubelle
yogfei publié le 13/11/2025 à 15:04
ratchet C'est le premier pokemon qui me motive depuis longtemps... on sent le jeu chill
judebox publié le 13/11/2025 à 15:23
zerdow C'est l'avantage par rapport au démat, les GKC on peut les mettre à la poubelle !
rogeraf publié le 13/11/2025 à 15:34
On dirait un jeu Wii / PS3 / Xbox premiere du nom
newtechnix publié le 13/11/2025 à 15:51
J'imagine que ce jeu de base aurait du sortir sur Switch 1
cyr publié le 13/11/2025 à 15:55
newtechnix tu pense sérieusement ?


Biensur que le développement ai démarré sur switch.


Mais vaut il les 69€ demandé.....perso ça l'air sympa, mais pas a ce prix.


Apres pour les gkc, vu qu'il y a une petite polémique, peut-être que nintendo va arrêter de sortir ses jeux dur cartouche, et les sortir sur gkc, comme ça plus d'histoires.

Revendez vos switch2 et passer a autre chose.
newtechnix publié le 13/11/2025 à 16:23
cyr surtout que sur Switch on comprends qu'il serait sorti entre 45 et 60 euros.
kidicarus publié le 13/11/2025 à 16:25
aeris74 masharu au temps pour moi.
