Pokémon Pokopia fait sa présentation

Comme annoncé, la première présentation deest tombée à l'instant pour mettre en avant les fonctionnalités de ce jeu 100 % cozy où, en contrôlant un Métamorph, le joueur sous forme vaguement humaine pourra attirer de plus en plus de bestioles sur son île à reconstruire et agrandir, généralement avec l'aide de ces derniers, mais également en pouvant copier leurs capacités.Un titre prévu le 5 mars 2026 sur Switch 2 et qui fait déjà l'objet d'une polémique en étant le premier jeu Nintendo (certes développé chez Koei Tecmo) a être sous Key Card.