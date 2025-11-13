Fallout : la bande-annonce de la Saison 2

Encore des nouvelles du côté des adaptations et du concret par la diffusion de la première vraie bande-annonce de, faisant directement suite aux événements diffusés au printemps 2024 avec le retour du trio d'origine et des objectifs renouvelés obligeant un détour dans la fameuse ville de New Vegas.L'épisode 1 sera diffusé sur Prime le 17 décembre, pendant qu'on attend l'officialisation d'un. Rappelons quea tout de même bénéficié d'une réédition incluant un paquet de contenu du Creation Club, pour l'heure uniquement sur PC/PS5/XBS et prochainement sur Switch 2.