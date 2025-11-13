recherche
Fallout : la bande-annonce de la Saison 2
Encore des nouvelles du côté des adaptations et du concret par la diffusion de la première vraie bande-annonce de Fallout : Saison 2, faisant directement suite aux événements diffusés au printemps 2024 avec le retour du trio d'origine et des objectifs renouvelés obligeant un détour dans la fameuse ville de New Vegas.

L'épisode 1 sera diffusé sur Prime le 17 décembre, pendant qu'on attend l'officialisation d'un Fallout 3 Remastered. Rappelons que Fallout 4 a tout de même bénéficié d'une réédition incluant un paquet de contenu du Creation Club, pour l'heure uniquement sur PC/PS5/XBS et prochainement sur Switch 2.

3
Qui a aimé ?
grimraven, kevinmccallisterrr, megadeth
publié le 13/11/2025 à 15:52 par Gamekyo
commentaires (4)
grimraven publié le 13/11/2025 à 15:55
NEW VEGAS
mattewlogan publié le 13/11/2025 à 16:08
Quelle adaptation magistral quand même
magneto860 publié le 13/11/2025 à 16:18
Ca donne envie.

Il faudra attendre le 4 février pour avoir tous les épisodes.

La saison 3 est en développement et si Amazon conserve le même rythme de diffusion, la suite pourrait tomber en septembre 2027.
ratchet publié le 13/11/2025 à 16:22
Mais c’est quoi toute ces bandes annonces aujourd’hui! Il y a aussi Monarch saison 2
