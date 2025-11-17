Guerilla : 40 millions de ventes pour Horizon

En marge de l'annonce récente de Horizon Steel Frontiers, le spin-off sauce MMO signée NCSoft, apprenons que la franchise dans sa globalité a encore gagné 2 millions d'unités depuis son dernier rapport pour atteindre les 40 millions au total, ce chiffre cumulant les deux premiers épisodes, le remaster du premier et très accessoirement LEGO Horizon Adventures.
Outre le premier cité pour l'heure prévu uniquement sur PC/Mobile mais éventuellement aussi sur PlayStation 5 (« à l'étude »), Guerilla se focus actuellement sur son propre spin-off multi/coop avant de s'attarder un jour sur le troisième véritable épisode. Probablement cross-gen à ce rythme.
Le MMO sur mobile ne m'intéresse pas trop, mais je suis curieux de voir le coop de Guerrilla sur console.
Si le film est bon et qu'ils y mettent le budget pour les FX, il pourrait booster les ventes.
shockadelica J'ai pas trouvé les chiffres, mais vu les ventes de PSVR2, ça doit pas être énorme.
Horizon Zero Dawn
Horizon Forbidden West
Horizon Call Of The Mountain
Lego Horizon Adventures
La liberté de gameplay et le niveau de réalisation avec le decima c’est vraiment une leçon
Le premier sur ps4 est bien plus joli et polished que 95% des jeux sortis sur la génération ps5
Après perso je trouve l’histoire pas tip top, c’est trop manichéen, mais le lore est assez fourni
J’espère une fin de la trilogie en beauté, avec toute la maturité qu’ils auront gagné. Un peu comme fut Witcher 3 pour la série où toute l’expérience s’est matérialisé ( sauf dans le gameplay « troll » )
Aloy et les persos secondaires ne sont pas développés ce qui est dommage car tout le reste est au top.
L'univers créer est génial et on a envoie d'en savoir plus mais ce manque de qualité dans l'écriture des personnages me dérange toujours autant.
Donc le 3 ce sera sur PS6 épicétou !
Comparativement à certains jeux, il ne marquera aucunement son époque.
Mais ça, c'est la période de consommation qui veut ça et ce n'est pas propre à Sony (Mario Switch qui est extraordinairement médiocre par rapport aux galaxys etc...).
Sur Switch il a déjà Zelda botw et Zelda Totk, et les 2 jeux c'est 60 millions de ventes et sortie seulement sur Switch et pas ailleurs