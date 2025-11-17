recherche
Guerilla : 40 millions de ventes pour Horizon
En marge de l'annonce récente de Horizon Steel Frontiers, le spin-off sauce MMO signée NCSoft, apprenons que la franchise dans sa globalité a encore gagné 2 millions d'unités depuis son dernier rapport pour atteindre les 40 millions au total, ce chiffre cumulant les deux premiers épisodes, le remaster du premier et très accessoirement LEGO Horizon Adventures.

Outre le premier cité pour l'heure prévu uniquement sur PC/Mobile mais éventuellement aussi sur PlayStation 5 (« à l'étude »), Guerilla se focus actuellement sur son propre spin-off multi/coop avant de s'attarder un jour sur le troisième véritable épisode. Probablement cross-gen à ce rythme.

publié le 17/11/2025 à 07:41 par Gamekyo
commentaires (20)
shockadelica publié le 17/11/2025 à 07:57
Ça ne compte pas l expérience VR ?
gamerdome publié le 17/11/2025 à 08:18
Vivement le 3, la conclusion de la trilogie solo, j'aurais préféré qu'ils se focalisent sur lui en 1er lieu.
Le MMO sur mobile ne m'intéresse pas trop, mais je suis curieux de voir le coop de Guerrilla sur console.

Si le film est bon et qu'ils y mettent le budget pour les FX, il pourrait booster les ventes.

shockadelica J'ai pas trouvé les chiffres, mais vu les ventes de PSVR2, ça doit pas être énorme.
pcsw2 publié le 17/11/2025 à 08:28
Autant jai apprécié le 1er que le deuxième n'a pas réussi a me plaire . Par contre l'expérience vr j'avais bien kiffer.
leonr4 publié le 17/11/2025 à 08:56
shockadelica Si ça inclus les 4 jeux même si les 2 derniers ça ne doit pas représenter grand chose au niveau des ventes, surement 10% de la totalité au mieux.

Horizon Zero Dawn
Horizon Forbidden West
Horizon Call Of The Mountain
Lego Horizon Adventures
wickette publié le 17/11/2025 à 09:27
J’ai vraiment aimé les 2

La liberté de gameplay et le niveau de réalisation avec le decima c’est vraiment une leçon

Le premier sur ps4 est bien plus joli et polished que 95% des jeux sortis sur la génération ps5


Après perso je trouve l’histoire pas tip top, c’est trop manichéen, mais le lore est assez fourni
neptonic publié le 17/11/2025 à 10:05
J’ai aussi adoré les deux jeux, mention pour le DLC burning shores

J’espère une fin de la trilogie en beauté, avec toute la maturité qu’ils auront gagné. Un peu comme fut Witcher 3 pour la série où toute l’expérience s’est matérialisé ( sauf dans le gameplay « troll » )
gasmok2 publié le 17/11/2025 à 11:13
J'ai bien aimé la franchise et elle mérite son succès, mais ça n'enlève pas le fait que l'écriture des personnages est vraiment en demie-teinte.
Aloy et les persos secondaires ne sont pas développés ce qui est dommage car tout le reste est au top.
L'univers créer est génial et on a envoie d'en savoir plus mais ce manque de qualité dans l'écriture des personnages me dérange toujours autant.
kakazu publié le 17/11/2025 à 11:22
J'ai adoré les 2, le lore est vraiment génial. Hâte de faire le 3
sonilka publié le 17/11/2025 à 11:29
Le 2 a fini par gonfler. Aloy qui continue de parler toute seule en permanence, l'écriture des personnages qui ne vole pas haut, sans parler de l'IA humaine totalement grotesque avec des affrontements d'une nullité abyssale. Et puis toujours ce sentiment de monde ouvert sauce Ubi ou y a tout un tas de point d'intérêt qui n'ont d'intérêt que le nom. C'est dommage parce qu'à coté les machines sont ultra détaillées, variées niveau "espèces" et les combats sont vraiment cools. Et le monde ouvert n'est pas déplaisant à parcourir.
magneto860 publié le 17/11/2025 à 13:08
Il y a probablement un accord établi pour ce genre de licence exclusive, pour qu'il n'y en ait qu'un seul par console : Gran Turismo, Ratchet et Clank, Marvel's Spider-Man (hors petit spin-off), Death Stranding, etc.

Donc le 3 ce sera sur PS6 épicétou !
sandman publié le 17/11/2025 à 13:21
sonilka j'ai le même avis sur le 1 que j'ai fini en soufflant, j'irai même plus loin en disant qu'il n'y a pas grand chose à sauver quand tu vois ce que propose la concurrence... Et j'ai pas fait le 2 tellement le 1 est surcoté. On gardera l'univers robotique et le gameplay, ce qui est deja pas mal, mais le reste...
rogeraf publié le 17/11/2025 à 13:36
Ca sort quand sur switch ...
guiguif publié le 17/11/2025 à 13:41
ouken publié le 17/11/2025 à 14:00
le 1 tue le 2 et oubliable
kameofever publié le 17/11/2025 à 14:48
Même si la licence dispose de qualités certaines, ça me fait mal de voir des chiffres aussi énormes.
Comparativement à certains jeux, il ne marquera aucunement son époque.
Mais ça, c'est la période de consommation qui veut ça et ce n'est pas propre à Sony (Mario Switch qui est extraordinairement médiocre par rapport aux galaxys etc...).
churos45 publié le 17/11/2025 à 14:51
Je pensais m'ennuyer sur le 2 mais au final j'ai bien aimé
jenicris publié le 17/11/2025 à 15:23
rogeraf y a le jeu Légo et il sera jouable sur PlayStation Portable si elle sort
rogeraf publié le 17/11/2025 à 15:27
jenicris Ca va alors, un Légo Marvels Avengers pour bien faire couler la ptite Sony
jenicris publié le 17/11/2025 à 15:33
rogeraf
bignstarfox publié le 17/11/2025 à 21:04
rogeraf
Sur Switch il a déjà Zelda botw et Zelda Totk, et les 2 jeux c'est 60 millions de ventes et sortie seulement sur Switch et pas ailleurs
Horizon Forbidden West
0
Ils aiment
Nom : Horizon Forbidden West
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Guerrilla
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
