Metroid Prime 4 Beyond : la nouvelle présentation

Il était temps pour Nintendo de mettre un vrai coup d'accélérateur à la communication autour deet en marge de previews qui commencent à débouler, en voici une belle grosse présentation pour saisir l'essentiel de cet épisode attendu de longue date (c'est peu de le dire) sans oublier un rappel des spécificités Switch 2 avec son 4K/60FPS ou 1080p/120FPS ainsi qu'un mode souris.Sortie prévue le 4 décembre en cross-gen, avec un nouvel Amiibo pour l'occasion.