Metroid Prime 4 Beyond : la nouvelle présentation

Il était temps pour Nintendo de mettre un vrai coup d'accélérateur à la communication autour de Metroid Prime 4 Beyond et en marge de previews qui commencent à débouler, en voici une belle grosse présentation pour saisir l'essentiel de cet épisode attendu de longue date (c'est peu de le dire) sans oublier un rappel des spécificités Switch 2 avec son 4K/60FPS ou 1080p/120FPS ainsi qu'un mode souris.
Sortie prévue le 4 décembre en cross-gen, avec un nouvel Amiibo pour l'occasion.
Et ça ne me donne toujours pas envie...
guiguif c'est votre faute a critiquer le vide de zelda botw....maintenant on nous ajoute de truc pour remplir....
Une exclusivité Switch 2 et nul part ailleurs
Par contre clairement, les soldats qui racontent leur vie, je sais pas trop ce que ça viens foutre dans un Metroid. À voir si c'est pas trop envahissant...
Je sais même pas si j'peux regarder la vidéo... J'veux pas être spoilé
Je vais me le prendre day one mais a voir si j'aurais le temps de le faire cette année
Et le Gameplay a l'air top
Ils ont beaucoup amélioré les textures entre autres, et bien sûr la réso et le framerate.
Donc c’est comme si ce jeu avait été fait pour la S2. C’est pas comme les jeux S1 avec une MAJ S2 où il y a des améliorations à la marge, là c’est comme s’ils avaient développé une version spécifique S2
Ca promet
Pour moi ce sera 4k60 sans me poser de question
genre Zelda botw
A voir dans le jeu ce que cela donne...
C'est juste mon impression...
Il faut se dire qu'en dehors des graphismes la taille des environnements dépend de la version Switch 1.
A faire à prix raisonnable.
Après on sent que RS a voulu davantage scénarisé le jeu. Rien que la présence des soldats avec toi et qui en plus on un visage. C'est pas une mauvaise idée, j'ai toujours trouvé que le lore de Metroid, pourtant riche, n'était que trop peu exploité. J'espère que c'est bien implanté et pas juste mis la comme prétexte pour ajouter du contenu fourre tout (genre sauvez tel soldat, rapportez lui des données scan de cet objet/ennemi etc.). On verra, je suis curieux de voir le résultat sur ce point.
Après de manière plus globale, j'ai toujours la sensation de voir un MP1.5. Et c'est ce qui me chagrine. En l'état tu ne te dis pas qu'il y a 23 ans d'écart entre MP et MP4. On verra si RS a réussi à bien cacher son jeu ( : nerd: ) niveau com' et réussira à nous en mettre plein la vue. Ou si cet opus actera définitivement le besoin de partir sur quelque chose de nouveau et de laisser la formule Prime définitivement en paix.
avant-hier le film Mario Galaxie
hier Pokopia
aujourd'hui Metroid Prime 4
demain peut-être autre chose
Nintendo aurait pu proposer un pack collector il ne l’a pas fait.
Je rappel qu'il sort aussi sur Switch 1, meme si tout le monde en a rien a cirer de la version Switch 1
C'est quand meme tres cheap ce désert et la moto en 2025, ça aurait pu passer en 2000 a la limite, mais là, on revient des décennies en arriere...
Et je préfère ça que le téléporteur perso.
Journey, BotW, AC Origins, Fallout NV, ...
Ici que propose Retro Studio?
Une Moto futuriste?
Des combats cheaps?
une desert a la DA et au rendu graphique basique?
J'ai aucun soucis a ce qu'il y ait un desert dans un Metroid Prime, a l'image de tres tres nombreux excellents jeux, juste que ça a l'air a peine digne d'un F2P mobile en l'etat dans MP4