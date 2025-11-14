recherche
Metroid Prime 4 Beyond : la nouvelle présentation
Il était temps pour Nintendo de mettre un vrai coup d'accélérateur à la communication autour de Metroid Prime 4 Beyond et en marge de previews qui commencent à débouler, en voici une belle grosse présentation pour saisir l'essentiel de cet épisode attendu de longue date (c'est peu de le dire) sans oublier un rappel des spécificités Switch 2 avec son 4K/60FPS ou 1080p/120FPS ainsi qu'un mode souris.

Sortie prévue le 4 décembre en cross-gen, avec un nouvel Amiibo pour l'occasion.



publié le 14/11/2025 à 14:01 par Gamekyo
commentaires (60)
ziggourat publié le 14/11/2025 à 14:07
Il va être incroyable, rien que les musiques que l'on peut entendre, ça fait tellement du bien de retrouver l'ambiance unique des Prime !
guiguif publié le 14/11/2025 à 14:11
Aie des PNJ soldats random qui racontent leur vie, on aime pas trop ça dans Metroid. Le reste semble top.
nicolasgourry publié le 14/11/2025 à 14:12
C'est le jeu qui fait le pont entre la Switch (Chant du cygne) et la NS2 (comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild en son temps, mais là il y a une différence significative entre la NS2 et la Switch, là ou elle était moins visible entre la WiiU et la Switch).
judebox publié le 14/11/2025 à 14:12
Ah ouais, présentation shadow dropped
Et ça ne me donne toujours pas envie...
cyr publié le 14/11/2025 à 14:12
ziggourat le 3....etais sortie sur wii.....oui ça fait une éternité...

guiguif c'est votre faute a critiquer le vide de zelda botw....maintenant on nous ajoute de truc pour remplir....
rendan publié le 14/11/2025 à 14:16
IL VA ÊTRE INCROYABLE
barbenoire publié le 14/11/2025 à 14:24
Niveau graphismes et gameplay on dirait du returnal qui tourne sur un micro-ondes
darkwii publié le 14/11/2025 à 14:33
Vivement le 4 décembre
ducknsexe publié le 14/11/2025 à 14:33
Top Visuellement, il mon deja vendu leur jeu. Le jeu est sublime, l esthétique et l ambiance cest toujours un cran au dessus. Vivement Décembre

Une exclusivité Switch 2 et nul part ailleurs
guigui59 publié le 14/11/2025 à 14:34
J'ai hâte bordel depuis le temps que je l'attend
nigel publié le 14/11/2025 à 14:36
Les environnements et les musiques ont l'air incroyable

Par contre clairement, les soldats qui racontent leur vie, je sais pas trop ce que ça viens foutre dans un Metroid. À voir si c'est pas trop envahissant...
aeris74 publié le 14/11/2025 à 14:36
J-20
akinen publié le 14/11/2025 à 14:38
Même pas de nintendo direct. Le respect a été avalé par Kirby?

Je sais même pas si j'peux regarder la vidéo... J'veux pas être spoilé
ducknsexe publié le 14/11/2025 à 14:38
aeris74
jeanouillz publié le 14/11/2025 à 14:47
Je ne vais rien regarder pour me garder la surprise...
Je vais me le prendre day one mais a voir si j'aurais le temps de le faire cette année
ouken publié le 14/11/2025 à 14:52
Ces bien jolie didonc ça donne envie
shinz0 publié le 14/11/2025 à 14:52
Cela reste un jeu Cross Gen mais c'est propre
Et le Gameplay a l'air top
lz publié le 14/11/2025 à 14:52
Comme prévu les preview disent bien que le jeu est très beau et qu’il y a un nette différence avec la version S1.

Ils ont beaucoup amélioré les textures entre autres, et bien sûr la réso et le framerate.
Donc c’est comme si ce jeu avait été fait pour la S2. C’est pas comme les jeux S1 avec une MAJ S2 où il y a des améliorations à la marge, là c’est comme s’ils avaient développé une version spécifique S2
lz publié le 14/11/2025 à 14:53
shinz0 : c’est pas un simple cross gen, là ils ont vraiement développé le jeu pour exploiter la S2
aeris74 publié le 14/11/2025 à 14:55
lz Cool

Ca promet
akinen publié le 14/11/2025 à 14:56
jeanouillz Je tiens bon. J'suis en manque de metroid mais ça peut l'faire... C'est dur mais je me nourrirai des impressions des autres
shinz0 publié le 14/11/2025 à 14:57
lz pas sur la modélisation 3D et les textures au sol ce n'est pas un jeu dédié à la Switch 2 mais ce n'est pas grave pour moi
lz publié le 14/11/2025 à 15:07
shinz0 le jeu tourne en 4k/60. Ils auraient pu faire mieux, je suis d’accord mais en abaissant à 1440p
djfab publié le 14/11/2025 à 15:21
Hâte de tester le 120 fps ! Mais je jouerai sûrement plutôt en 4k 60.
aeris74 publié le 14/11/2025 à 15:25
djfab Je pense pas que le 120 fps a un grand interet pour un jeu comme Metroid Prime. Le 60 fps me semble largement suffisant.

Pour moi ce sera 4k60 sans me poser de question
djfab publié le 14/11/2025 à 15:32
Aeris74 : je pense que le 120 fps doit avoir son intérêt pour les mouvements de caméra brusques. Ce sera parfaitement fluide et net en 120. Verdict une fois les comparaisons réaliser pour faire son choix !
rogeraf publié le 14/11/2025 à 15:40
aeris74 le 120 fps ca sera sympa en 4K ! Mais le 120 fps 1080p aujourd'hui, ca fait mal aux yeux.
spazer publié le 14/11/2025 à 15:45
Tellement hâte
micheljackson publié le 14/11/2025 à 15:45
Ca a l'air sympa, mais cette voix off... on dirait une de ces pubs pour les sociétés de testaments obsèques à destination des grabataires qui passent entre Derrick et Question pour un champion.
yukilin publié le 14/11/2025 à 16:01
Vivement
legato publié le 14/11/2025 à 16:05
Intéressant , mais quand même ça semble classiquo classique après tant d'années je vois rien de transcendant
genre Zelda botw
fiveagainstone publié le 14/11/2025 à 16:06
Trop hâte et au passage, ce serait cool de continuer à faire vivre la série avec une upgrade graphique/souris switch 2 de MP remastered.
judebox publié le 14/11/2025 à 16:09
C'est là que je me rend compte qu'on a vraiment pas tous les mêmes yeux
kevinmccallisterrr publié le 14/11/2025 à 16:09
Pour la version française : ça se passe par ici
aeris74 publié le 14/11/2025 à 16:18
kevinmccallisterrr merci
alex111 publié le 14/11/2025 à 16:22
Les parties à moto et l'IA des personnages semblent être le point faibles de ce Metroïd... On sent une certaine rigidité dans les mouvements.

A voir dans le jeu ce que cela donne...

C'est juste mon impression...
chreasy97 publié le 14/11/2025 à 16:44
Il peut être beau mais le plus beau non car la version de base provient de la Switch 1.

Il faut se dire qu'en dehors des graphismes la taille des environnements dépend de la version Switch 1.
ravyxxs publié le 14/11/2025 à 16:46
Techniquement je trouve pas ça dingue, on sent la galère après autant de reboot pour le titre. Mais je doute pas qu'il sera très bon dans son gameplay, et les musiques semblent sympa à l'oreille.

A faire à prix raisonnable.
sonilka publié le 14/11/2025 à 16:50
On retrouve la patte de RS pour ce qui est de l'ambiance, de la DA et des musiques. Bon par contre les quelques niveaux montrés ne font pas dans l'originalité. Zone volcanique, glaciale ou jungle c'est du très classique dans la série. Trop. J'espère qu'ils gardent des zones inédites et surprenantes en réserve.

Après on sent que RS a voulu davantage scénarisé le jeu. Rien que la présence des soldats avec toi et qui en plus on un visage. C'est pas une mauvaise idée, j'ai toujours trouvé que le lore de Metroid, pourtant riche, n'était que trop peu exploité. J'espère que c'est bien implanté et pas juste mis la comme prétexte pour ajouter du contenu fourre tout (genre sauvez tel soldat, rapportez lui des données scan de cet objet/ennemi etc.). On verra, je suis curieux de voir le résultat sur ce point.

Après de manière plus globale, j'ai toujours la sensation de voir un MP1.5. Et c'est ce qui me chagrine. En l'état tu ne te dis pas qu'il y a 23 ans d'écart entre MP et MP4. On verra si RS a réussi à bien cacher son jeu ( : nerd: ) niveau com' et réussira à nous en mettre plein la vue. Ou si cet opus actera définitivement le besoin de partir sur quelque chose de nouveau et de laisser la formule Prime définitivement en paix.
newtechnix publié le 14/11/2025 à 16:55
Pas de collector donc
aeris74 publié le 14/11/2025 à 17:00
newtechnix Ca fait un moment que Nintendo ne propose plus d'edition collector, la derniere c'etait pour TOTK il me semble, ca fait 2 ans et demi
mithrandir publié le 14/11/2025 à 17:01
J'ai envie d'aimer mais j'y arrive pas, c'est vraiment mou du genou, l'impression d'un vieux jeu et l'arme qui a autant d'impact qu'un nerf, ça aide pas. Je passe mais les autres enjoy
newtechnix publié le 14/11/2025 à 17:05
aeris74 oui mais on comprenais que comme ils ne sortaient plus de gros AAA canonique ils ne faisaient plus d'effort, c'est pas pour Metroid Prime remastered ou Princess Peach qu'ils allaient se bouger...l'arrivée de la Switch laissait donc un espoir d'un retour de pack collector dédié mais même pas.
newtechnix publié le 14/11/2025 à 17:13
Nintendo enchaîne les vidéos:
avant-hier le film Mario Galaxie
hier Pokopia
aujourd'hui Metroid Prime 4
demain peut-être autre chose
aeris74 publié le 14/11/2025 à 17:14
newtechnix Grand retour de Mario en 2D avec Super Mario Wonder, 11 ans apres NSMBU, et Pikmin 4 qui debarque 10 ans apres Pikmin 3.

Nintendo aurait pu proposer un pack collector il ne l’a pas fait.
newtechnix publié le 14/11/2025 à 17:17
aeris74 ho oui tu as raison tu es content
5120x2880 publié le 14/11/2025 à 17:18
J'aime bien les musiques
ducknsexe publié le 14/11/2025 à 17:22
newtechnix non demain repos !
jenicris publié le 14/11/2025 à 17:28
Il a l'air vraiment bien.
link49 publié le 14/11/2025 à 17:38
Vivement, mais vivement!!!
aeris74 publié le 14/11/2025 à 18:01
ducknsexe Une exclusivité Switch 2 et nul part ailleurs

Je rappel qu'il sort aussi sur Switch 1, meme si tout le monde en a rien a cirer de la version Switch 1
opthomas publié le 14/11/2025 à 18:11
Un désert désert qui va être donc juste un hub. Rassuré les gens ?
judebox publié le 14/11/2025 à 18:13
mithrandir Même ressenti. J’espère qu’il y aura une démo
51love publié le 14/11/2025 à 18:14
opthomas ils auraient peut etre pas du se priver de faire un teleport et quelques secondes de chargements à la place non ?

C'est quand meme tres cheap ce désert et la moto en 2025, ça aurait pu passer en 2000 a la limite, mais là, on revient des décennies en arriere...
opthomas publié le 14/11/2025 à 18:20
51love Vas au Sahara ça reste cheap ta rien à des kilomètres à la ronde. Un désert bordel. Faut voir la définition sur un dico.

Et je préfère ça que le téléporteur perso.
51love publié le 14/11/2025 à 18:34
opthomas y'a plein de jeux qui exploitent intelligemment les desert.

Journey, BotW, AC Origins, Fallout NV, ...


Ici que propose Retro Studio?
Une Moto futuriste?
Des combats cheaps?
une desert a la DA et au rendu graphique basique?

J'ai aucun soucis a ce qu'il y ait un desert dans un Metroid Prime, a l'image de tres tres nombreux excellents jeux, juste que ça a l'air a peine digne d'un F2P mobile en l'etat dans MP4
skuldleif publié le 14/11/2025 à 18:35
mithrandir je confirme j'y ai joué et c'était chiant
jenicris publié le 14/11/2025 à 18:50
51love
mithrandir publié le 14/11/2025 à 18:51
skuldleif mouais ça a l'air, bien dommage quand-même :/
mithrandir publié le 14/11/2025 à 18:53
judebox oui il faut peut-être quand-même laisser une chance manette en main mais vu le peu de temps que j'ai pour jouer maintenant, disons que je suis de plus en plus sélectif donc je pense vraiment ne pas le faire
