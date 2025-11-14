Charts Japon : à l'approche des fêtes, la Switch 2 récupère désormais la majorité du top 10

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 novembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pour cette nouvelle semaine, on remarquera comme dit dans le titre que la Switch 2 s'impose doucement au Japon au niveau du classement avec désormais 6 titres sur les 10 premières places, dont le nouveauqui fait certes mieux que le premier épisode (avec une part du dématérialisé assurément encore plus grande) mais bien moins que les 170.000 du deuxième jeu. Le parc n'est pas le même non plus, et peut-être aussi qu'on se souviendra que bien des joueurs ont achetéen pensant naïvement vu le contexte scénaristique qu'il s'agissait du « nouveau » Zelda.Pendant ce temps,doit déjà avoir dépassé les 2 millions de ventes sur ce marché avec le numérique, pendant que les 500.000 doivent être atteint pouravec les mêmes conditions.Sur le hardware, la Switch 2 continue de dominer le marché et devrait à ce rythme dépasser le total malheureux de la Wii U (3,3 millions) d'ici la fin d'année. On vérifiera également d'ici 2 rapports si le nouveau modèle moins cher de PlayStation 5 aura une incidence, surtout que la version Digital est loin d'être la plus populaire du lot.