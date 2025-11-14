recherche
News / Blogs
Charts Japon : à l'approche des fêtes, la Switch 2 récupère désormais la majorité du top 10
Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 novembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Pour cette nouvelle semaine, on remarquera comme dit dans le titre que la Switch 2 s'impose doucement au Japon au niveau du classement avec désormais 6 titres sur les 10 premières places, dont le nouveau Hyrule Warriors qui fait certes mieux que le premier épisode (avec une part du dématérialisé assurément encore plus grande) mais bien moins que les 170.000 du deuxième jeu. Le parc n'est pas le même non plus, et peut-être aussi qu'on se souviendra que bien des joueurs ont acheté L'Ère du Fléau en pensant naïvement vu le contexte scénaristique qu'il s'agissait du « nouveau » Zelda.

Pendant ce temps, Légendes Pokémon Z-A doit déjà avoir dépassé les 2 millions de ventes sur ce marché avec le numérique, pendant que les 500.000 doivent être atteint pour Dragon Quest I & II HD Remake avec les mêmes conditions.

Sur le hardware, la Switch 2 continue de dominer le marché et devrait à ce rythme dépasser le total malheureux de la Wii U (3,3 millions) d'ici la fin d'année. On vérifiera également d'ici 2 rapports si le nouveau modèle moins cher de PlayStation 5 aura une incidence, surtout que la version Digital est loin d'être la plus populaire du lot.



5
Qui a aimé ?
dooku, ouken, aeris74, axlenz, link49
publié le 14/11/2025 à 08:59 par Gamekyo
commentaires (3)
cyr publié le 14/11/2025 à 09:18
Va falloir s'habituer a ce genre de top...
Switch/switch2

Avec la baisse du modèle digital de la ps5, elle devrait rebondir. 20k en plus sur la première semaine au moins....
grospich publié le 14/11/2025 à 10:25
En voyant ce top 10 full Switch j'ai l'impression qu'il n'y a que Nintendo qui se bouge le cul pour sortir des jeux (bientôt Metroid Prime 4 d'ailleurs).
aeris74 publié le 14/11/2025 à 10:46
grospich Ce top 10 n'est pas full Switch il y a un jeu PS5 a la 7eme place. Bon il est tres isolé certes

A noter qu'il y a que 4 jeux PS5 dans le top 30, tout le reste c'est Switch (17 jeux) et Switch 2 (9 jeux)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Charts
43
Ils aiment
Nom : Charts
Copyright © Gamekyo