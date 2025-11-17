Inazuma Eleven Victory : nouveau succès Level-5 ?

Deuxième pari réussi pour Level-5 ? C'est ce qui semble se profiler lorsqu'on découvre que Inazuma Eleven : Victory Road s'est offert le week-end dernier un pic d'audience Steam à 52.000 joueurs connectés simultanément, le plaçant pas si loin des 65.000 de Fantasy Life i dont on connaît le succès (1,4 million de ventes au dernier rapport). Si tout va bien, l'éditeur donnera un premier chiffre concret dans les jours à venir.
Rappelons que Level-5 s'illustrera à nouveau en 2026 avec le nouveau Professeur Layton et la présentation d'une totale relecture de l'univers Yo-Kai Watch, tandis que 2027 devrait être l'année de DECAPOLICE.
