Inazuma Eleven Victory : nouveau succès Level-5 ?

Deuxième pari réussi pour Level-5 ? C'est ce qui semble se profiler lorsqu'on découvre ques'est offert le week-end dernier un pic d'audience Steam à 52.000 joueurs connectés simultanément, le plaçant pas si loin des 65.000 dedont on connaît le succès (1,4 million de ventes au dernier rapport). Si tout va bien, l'éditeur donnera un premier chiffre concret dans les jours à venir.Rappelons que Level-5 s'illustrera à nouveau en 2026 avec le nouveauet la présentation d'une totale relecture de l'univers, tandis que 2027 devrait être l'année de