Inazuma Eleven Victory : nouveau succès Level-5 ?
Deuxième pari réussi pour Level-5 ? C'est ce qui semble se profiler lorsqu'on découvre que Inazuma Eleven : Victory Road s'est offert le week-end dernier un pic d'audience Steam à 52.000 joueurs connectés simultanément, le plaçant pas si loin des 65.000 de Fantasy Life i dont on connaît le succès (1,4 million de ventes au dernier rapport). Si tout va bien, l'éditeur donnera un premier chiffre concret dans les jours à venir.

Rappelons que Level-5 s'illustrera à nouveau en 2026 avec le nouveau Professeur Layton et la présentation d'une totale relecture de l'univers Yo-Kai Watch, tandis que 2027 devrait être l'année de DECAPOLICE.

publié le 17/11/2025 à 07:25 par Gamekyo
burningcrimson publié le 17/11/2025 à 08:02
Content pour eux mais j'attends une version physique.
jaysennnin publié le 17/11/2025 à 08:05
dès que j'évacue un peu le taf et le backlog des games en cours, je m'y mets
shido publié le 17/11/2025 à 08:33
tellement mid le jeu
darkxehanort94 publié le 17/11/2025 à 08:47
Le temps de Link49 est terminée, celui de MX est arrivée !
noishe publié le 17/11/2025 à 10:29
J'espère pour eux que ça va bien atteindre le million

Par contre Decapolice est officiellement toujours prévu pour 2026 il me semble ? (même si j'y crois 0)
rbz publié le 17/11/2025 à 10:30
shido du level 5
ils sont généreux en terme de contenus mais leurs boucle de gameplay est juste épuisante et pas assez profonde.
rendan publié le 17/11/2025 à 10:43
TELLEMENT INCROYABLE CE JEU MÉRITÉ ET CONTENT POUR EUX!
altendorf publié le 17/11/2025 à 12:45
GG
shido publié le 17/11/2025 à 12:52
rbz le mode histoire , c'est full cinématique et le mode chronicle , c'est des matchs sans difficulté qui dure des plombes
rogeraf publié le 17/11/2025 à 13:57
J'ai vu qu'il etait premier des ventes Switch 2. Si y a pas le PSG dedans et Dembeled'Or, ca ne m'intéresse pas.
cyr publié le 17/11/2025 à 15:07
rogeraf premier sur l'eshop oui. Kirby juste derrière, et hyrule warior troisième....
rogeraf publié le 17/11/2025 à 15:28
cyr Mais qui reserve Kirby plein pot Demat ? J'espere pas toi Cyril ?
cyr publié le 17/11/2025 à 15:49
rogeraf si tu a vu les différents commentaires que j'ai fait pour kirby air rides, je préfère me casser une jambe que de télécharger la demo.

Apres , sur l'eshop vu que c'est un jeux Nintendo, et donc aucune baisse a prévoir de leur part avant......une décennie, attendre ne sert a rien.
rogeraf publié le 17/11/2025 à 15:51
cyr Ah j'ai voulu essayer leur beta mais avec leurs 3 pauvres dates, je suis passé a coté ...
Ca m'enerve les betas qui durent 3 jours ... avant c etait 2/3 semaines une beta en 2010
cyr publié le 17/11/2025 à 15:53
rogeraf pourquoi, kirby t'intéresse ? Attention a la réponse
rogeraf publié le 17/11/2025 à 15:56
cyr Arf, le dernier que j'ai fait remonte à la nintendo 64. L'époque de grandeur du Kirby
rogeraf publié le 17/11/2025 à 16:00
cyr pour tester quoi ..
