Red Dead Redemption refait un tour d'honneur
Leaké il y a à peine quelques heures, l'upgrade « Next Gen mais plus vraiment » de Red Dead Redemption est une réalité, ou le sera précisément le 2 décembre prochain avec une mise à jour gratuite sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et même iOS/Android.

Bonus : le titre sera même offert aux abonnés PS Plus Extra le même jour, mais également Netflix via l'application mobile.

Et au programme :

- Résolution jusqu'à 4K, 60FPS et HDR (PS5/XBS).
- Boost réso + 60FPS grâce au DLSS, HDR et… contrôles à la souris (Switch 2).

publié le 13/11/2025 à 20:02 par Gamekyo
commentaires (21)
osiris67 publié le 13/11/2025 à 20:08
L'événement du siecle.
liberty publié le 13/11/2025 à 20:09
Cool. Faites la même chose pour GTA 4 maintenant les gars, et Bully. Et quand même allez vous faire foutre pour le changement de Date de GTA 6
nicolasgourry publié le 13/11/2025 à 20:17
liberty Si il faisait la même chose avec "Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition" ça pourrait plaire aussi je pense.
icebergbrulant publié le 13/11/2025 à 20:18
Mouais... rien à battre alors qu’un vrai Remake, j’aurais adoré

Au moins, c’est gratuit
liberty publié le 13/11/2025 à 20:26
nicolasgourry oui ! Sur Switch 2 ça doit grandement améliorer en plus
marcelpatulacci publié le 13/11/2025 à 20:27
Toujours walou pour RDR2 ? Au moins sur PS5 vu que sur XS c'est au moins lifté.
derno publié le 13/11/2025 à 20:34
liberty
franchement la version switch 1 était très bien, un bon 30 fps stable et je me risquerait à dire 1080 en docké tant j'ai trouvé ça propre....une re sortie que je qualifierais d'inutile à la vu de l'age du precedent portage.
patrickleclairvoyant publié le 13/11/2025 à 20:39
On peut reprendre les sauvegardes de la version ps4 et switch aussi.
Mais tout le monde attends RDR 2 mais ils ne veulent nous la jouer Bloodborne
patrickleclairvoyant publié le 13/11/2025 à 20:45
derno c’est une mise à jour gratuite sur switch 2 et en 60fps. Je ne vois pas l’inutilité du truc au contraire
liberty publié le 13/11/2025 à 20:46
derno pas de différence entre la version Switch et les autres consoles et PC ? Les différences peuvent être ajoutés dans un patch gratuit Switch 2
grievous32 publié le 13/11/2025 à 21:09
Le portage remaster du pauvre =>
shambala93 publié le 13/11/2025 à 21:32
C’était pas déjà le cas y’a quelques mois ?
jaysennnin publié le 13/11/2025 à 21:45
marcelpatulacci je te jure, à croire que le jeu est pestiféré chez rockstar
marcelpatulacci publié le 13/11/2025 à 21:55
jaysennnin grave... je sais pas a combien il a été vendu mais pas suffisamment pour satisfaire Rockstar. Même quelque temps aprés la sortie du jeu, quand les joueurs on découvert la map du Mexique, on a compris qu'ils préparaient un DLC au Mexique mais maintenant, je crois c'était juste un travail bâclé.
thejoke publié le 13/11/2025 à 22:17
Ils nous font pareil que the last of us avec RDR1 ou quoi ?
jeanouillz publié le 13/11/2025 à 22:42
Excellente nouvelle, MAJ gratuite pour ceux qui ont les versions previous gen.
Puis ça leur permet de se faire la main avec la Switch 2 et encore plus la Ps5.
jaysennnin publié le 13/11/2025 à 22:44
marcelpatulacci mais c'est pourtant le 5eme ou 6ème jeu le plus vendu de l'histoire, mais rockstar s'en bat les couilles, je vais finir par croire que le succès de gta v est la pire chose qui soit arrivé à rockstar vu qu'ils font plus d'effort pour les licences à côté sans oublier max payne (ils possèdent la licence) qui est tombé dans les limbes après le 3
marcelpatulacci publié le 13/11/2025 à 23:05
jaysennnin ah mais C'EST la pire chose qui soit arrivée, en tout cas pour les fans. Le pire (persso) je suis pas du tout fan de GTA5, je l'ai fini une fois et ça m'a suffit alors que sur le 4 je reviens avec plaisir. Leurs stratégie de traire la vache a super bien marché, un jeu PS3 porté sur deux autres générations a fait explosé les ventes. Et ils feront surement pareil avec le 6.

Honnêtement c'est un miracle quand on entend parlé de remake de Max Payne. GTA5 a tellement rapporté qu'ils ont plus besoin de bossé et c'est même pas la peine de souhaité que le 6 aura des ventes modeste, ça va étre un putain de tsunami de ventes^^
tripy73 publié le 13/11/2025 à 23:08
C'est gratuit donc ça fait toujours plaisir

… contrôles à la souris (Switch 2).

La fameuse option qui devait être inutile mais que tous les développeurs intègrent pour que chacun puisse en profiter si intéressé

Après le kit dev permet de l'activer très facilement si ton jeu dispose déjà d'un contrôle à la souris, donc rien d'étonnant qu'ils l'utilisent contrairement aux spécificités de la Dual Sense qui demandent beaucoup plus de boulot.
akinen publié le 13/11/2025 à 23:24
Rigolez pas, ça aurait pu être 20€ chez Nintendo pour un gap moindre
spartan1985 publié le 13/11/2025 à 23:27
Et des nouvelles du GTA IV remake/Remastered qui devait être annoncé il y a quelques mois ?
