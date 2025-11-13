Red Dead Redemption refait un tour d'honneur

Leaké il y a à peine quelques heures, l'upgrade « Next Gen mais plus vraiment » de Red Dead Redemption est une réalité, ou le sera précisément le 2 décembre prochain avec une mise à jour gratuite sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et même iOS/Android.
Bonus : le titre sera même offert aux abonnés PS Plus Extra le même jour, mais également Netflix via l'application mobile.
Et au programme :
- Résolution jusqu'à 4K, 60FPS et HDR (PS5/XBS).
- Boost réso + 60FPS grâce au DLSS, HDR et… contrôles à la souris (Switch 2).
Au moins, c’est gratuit
franchement la version switch 1 était très bien, un bon 30 fps stable et je me risquerait à dire 1080 en docké tant j'ai trouvé ça propre....une re sortie que je qualifierais d'inutile à la vu de l'age du precedent portage.
Mais tout le monde attends RDR 2 mais ils ne veulent nous la jouer Bloodborne
Puis ça leur permet de se faire la main avec la Switch 2 et encore plus la Ps5.
Honnêtement c'est un miracle quand on entend parlé de remake de Max Payne. GTA5 a tellement rapporté qu'ils ont plus besoin de bossé et c'est même pas la peine de souhaité que le 6 aura des ventes modeste, ça va étre un putain de tsunami de ventes^^
… contrôles à la souris (Switch 2).
La fameuse option qui devait être inutile mais que tous les développeurs intègrent pour que chacun puisse en profiter si intéressé
Après le kit dev permet de l'activer très facilement si ton jeu dispose déjà d'un contrôle à la souris, donc rien d'étonnant qu'ils l'utilisent contrairement aux spécificités de la Dual Sense qui demandent beaucoup plus de boulot.