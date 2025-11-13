Red Dead Redemption refait un tour d'honneur

Leaké il y a à peine quelques heures, l'upgrade « Next Gen mais plus vraiment » deest une réalité, ou le sera précisément le 2 décembre prochain avec une mise à jour gratuite sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et même iOS/Android.Bonus : le titre sera même offert aux abonnés PS Plus Extra le même jour, mais également Netflix via l'application mobile.Et au programme :- Résolution jusqu'à 4K, 60FPS et HDR (PS5/XBS).- Boost réso + 60FPS grâce au DLSS, HDR et… contrôles à la souris (Switch 2).