Encore des licenciements chez Crystal Dynamics
Les affaires ne sont toujours pas au beau fixe pour Crystal Dynamics qui annonce une quatrième vague de licenciements en moins de 2 ans, contraint pour on ne sait quelle raison si ce n'est économique de dire au-revoir à environ 30 employés supplémentaires.
C'est la deuxième salve depuis la triste mise à mort du reboot de Perfect Dark sur lequel le studio travaillait aux côtés de The Initiative (branche Xbox fermée sans jamais avoir rien pondu) et tous les espoirs sont tournés vers le prochain Tomb Raider dont on attend le reveal. En revanche, vu la situation actuelle, difficile d'imaginer une team B pour nous assurer l'avenir pourtant souhaité de Legacy of Kain. On aura eu au moins des remasters de Soul Reaver...
publié le 14/11/2025 à 06:22 par Gamekyo
Et vu qu’il n’y a plus Uncharted à l’horizon, ils ont quand même le champ libre pour l’instant
Et en espérant un reveal du jeu au TGA
S'ils avaient pu éviter de perdre je ne sais pas combien d'année à développer Marvel's Avengers, on en serait peut être pas là.
Sinon les licenciement sans vouloir les défendre, quand ton jeu est sur la fin, tu va pas payer à rien faire des mecs qui s'occupe par exemple du scénario. C'est triste mais quand tu as pas d'autre équipe, tu licencies, ca a toujours marché comme ca.