Encore des licenciements chez Crystal Dynamics
Les affaires ne sont toujours pas au beau fixe pour Crystal Dynamics qui annonce une quatrième vague de licenciements en moins de 2 ans, contraint pour on ne sait quelle raison si ce n'est économique de dire au-revoir à environ 30 employés supplémentaires.

C'est la deuxième salve depuis la triste mise à mort du reboot de Perfect Dark sur lequel le studio travaillait aux côtés de The Initiative (branche Xbox fermée sans jamais avoir rien pondu) et tous les espoirs sont tournés vers le prochain Tomb Raider dont on attend le reveal. En revanche, vu la situation actuelle, difficile d'imaginer une team B pour nous assurer l'avenir pourtant souhaité de Legacy of Kain. On aura eu au moins des remasters de Soul Reaver...
14/11/2025
shanks publié le 14/11/2025 à 06:22
Si Tomb Raider se foire, on peut dire adieu au studio...
mattewlogan publié le 14/11/2025 à 07:30
shanks pourtant, le premier reboot était vraiment chouette
Et vu qu’il n’y a plus Uncharted à l’horizon, ils ont quand même le champ libre pour l’instant
jenicris publié le 14/11/2025 à 07:35
shanks en espérant un succès oui. Y a tellement d'anciens studios qui ont disparu, que bon j'espère que ça ira pour Crystal Dysnamics.

Et en espérant un reveal du jeu au TGA
ouken publié le 14/11/2025 à 08:13
Le pire c'est que j'ai toujours adoré leur jeu même le dernier tomb raider est vraiment génial
giru publié le 14/11/2025 à 08:48
J'espère que le prochain Tomb Raider sera à la hauteur et rencontrera le succès... Vraiment triste de voir un studio pareil sombrer.

S'ils avaient pu éviter de perdre je ne sais pas combien d'année à développer Marvel's Avengers, on en serait peut être pas là.
rider288 publié le 14/11/2025 à 09:00
Toujours pas compris pourquoi ils avaient accepté de prendre part au développement de Perfect Dark.

Sinon les licenciement sans vouloir les défendre, quand ton jeu est sur la fin, tu va pas payer à rien faire des mecs qui s'occupe par exemple du scénario. C'est triste mais quand tu as pas d'autre équipe, tu licencies, ca a toujours marché comme ca.
rogeraf publié le 14/11/2025 à 09:50
De Crystal Dynamics a Crystal mous
nikolastation publié le 14/11/2025 à 10:28
J'espérais un remaster de Legacy of Kain Defiance pour finir la trilogie (et la saga) mais ça sent mauvais...
