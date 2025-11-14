Encore des licenciements chez Crystal Dynamics Encore des licenciements chez Crystal Dynamics

Les affaires ne sont toujours pas au beau fixe pour Crystal Dynamics qui annonce une quatrième vague de licenciements en moins de 2 ans, contraint pour on ne sait quelle raison si ce n'est économique de dire au-revoir à environ 30 employés supplémentaires.



C'est la deuxième salve depuis la triste mise à mort du reboot de Perfect Dark sur lequel le studio travaillait aux côtés de The Initiative (branche Xbox fermée sans jamais avoir rien pondu) et tous les espoirs sont tournés vers le prochain Tomb Raider dont on attend le reveal. En revanche, vu la situation actuelle, difficile d'imaginer une team B pour nous assurer l'avenir pourtant souhaité de Legacy of Kain. On aura eu au moins des remasters de Soul Reaver...