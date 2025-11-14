Hi-Fi Rush n'est désormais plus un jeu Xbox

Il aura fallu plus de 14 mois mais c'est fait : l'intégralité des droits deest désormais entre les mains de Krafton, cela incluant désormais les droits d'édition du premier jeu (seul disponible actuellement) dont plus rien n'est en possession de Bethesda et donc Xbox.De fait, à compter du 4 décembre, le titre aura droit à une MAJ pour modifier les logos d'édition et débarrasser le jeu de sa compatibilité Bethesda.net. Quant à la grande question du Game Pass, Krafton assure que rien ne change et le titre reste donc disponible dans le service, mais reste à savoir si ce sera bien permanent.