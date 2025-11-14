recherche
News / Blogs
Hi-Fi Rush n'est désormais plus un jeu Xbox
Il aura fallu plus de 14 mois mais c'est fait : l'intégralité des droits de Hi-Fi Rush est désormais entre les mains de Krafton, cela incluant désormais les droits d'édition du premier jeu (seul disponible actuellement) dont plus rien n'est en possession de Bethesda et donc Xbox.

De fait, à compter du 4 décembre, le titre aura droit à une MAJ pour modifier les logos d'édition et débarrasser le jeu de sa compatibilité Bethesda.net. Quant à la grande question du Game Pass, Krafton assure que rien ne change et le titre reste donc disponible dans le service, mais reste à savoir si ce sera bien permanent.

3
Qui a aimé ?
link49, gameslover, pimoody
publié le 14/11/2025 à 07:07 par Gamekyo
commentaires (5)
onsentapedequijesuis publié le 14/11/2025 à 07:21
Version Switch 2 !
jenicris publié le 14/11/2025 à 07:33
Vivement le 2
link49 publié le 14/11/2025 à 07:46
J'adorais une suite.
khazawi publié le 14/11/2025 à 08:00
C'est probablement cela qui retarde la sortie en physique chez LRG
pimoody publié le 14/11/2025 à 10:12
Bonne nouvelle.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hi-Fi Rush
5
Ils aiment
Nom : Hi-Fi Rush
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Tango Gameworks
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo