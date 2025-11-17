GreedFall II : Spiders tente de faire avancer les choses avec une deuxième MAJ majeure

On continuera de se demander si Spiders a vraiment eu une bonne idée en réorientant totalement la direction de(en passant du temps réel à quelque chose de plus proche des débuts de Bioware) en plus de se tourner vers une Early Access, mais la promesse reste au moins tenue d'améliorer au maximum la copie avant la 1.0, et c'est ainsi que le titre accueille aujourd'hui sa deuxième MAJ majeure avec :- Une toute nouvelle ville avec son lot de quêtes principales et annexes.- Ajout d'un nouveau compagnon.- Le système de combat offre désormais trois styles : contrôle total des actions (personnage principal comme allié), focus sur le héros (l'IA gérera l'essentiel des alliés) et un mixe des deux.- L'aventure propose désormais 3 modes de difficulté.- Améliorations du système d'artisanat.- Améliorations dans l'éditeur de personnage.- Mode Photo.- Améliorations graphiques et optimisations.- Multiples corrections de bugs, comme d'hab.Pour l'heure,n'est disponible que sur Steam en accès anticipé, et on espère pour l'équipe que cette nouvelle MAJ donnera un nouvel élan à l'audience, tournant actuellement à des pics quotidiens d'environ 20 joueurs dans le monde...