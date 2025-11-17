Lost Soul Aside refait parler de lui avec une MAJ
Un peu laissé derrière nous et à raison, Lost Soul Aside refait pourtant l'actualité avec l'annonce d'une mise à jour prévue pour ce mardi 18 novembre, apportant en premier lieu un mode défi/survie (100 vagues ou illimité, avec à chaque fois les armes/compétences au max) mais également de petites améliorations :
- Possibilité de zapper le prologue.
- Affiche du fil rouge pour aller plus vite à l'essentiel.
- Cinématiques refaites.
- Ajout de la synchro labiale pour les dialogues in-game.
- Possibilité de configurer les boutons de sa manette.
- Amélioration dans les combats (plus fluide nous dit-on).
- Plein de nouveaux skins à débloquer.
Pas sûr que ça change le premier avis, mais tant que ça s'améliore...
publié le 17/11/2025 à 15:30 par Gamekyo