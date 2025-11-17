Lost Soul Aside refait parler de lui avec une MAJ Lost Soul Aside refait parler de lui avec une MAJ

Un peu laissé derrière nous et à raison, Lost Soul Aside refait pourtant l'actualité avec l'annonce d'une mise à jour prévue pour ce mardi 18 novembre, apportant en premier lieu un mode défi/survie (100 vagues ou illimité, avec à chaque fois les armes/compétences au max) mais également de petites améliorations :



- Possibilité de zapper le prologue.

- Affiche du fil rouge pour aller plus vite à l'essentiel.

- Cinématiques refaites.

- Ajout de la synchro labiale pour les dialogues in-game.

- Possibilité de configurer les boutons de sa manette.

- Amélioration dans les combats (plus fluide nous dit-on).

- Plein de nouveaux skins à débloquer.



Pas sûr que ça change le premier avis, mais tant que ça s'améliore...