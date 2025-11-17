recherche
Lost Soul Aside refait parler de lui avec une MAJ
Un peu laissé derrière nous et à raison, Lost Soul Aside refait pourtant l'actualité avec l'annonce d'une mise à jour prévue pour ce mardi 18 novembre, apportant en premier lieu un mode défi/survie (100 vagues ou illimité, avec à chaque fois les armes/compétences au max) mais également de petites améliorations :

- Possibilité de zapper le prologue.
- Affiche du fil rouge pour aller plus vite à l'essentiel.
- Cinématiques refaites.
- Ajout de la synchro labiale pour les dialogues in-game.
- Possibilité de configurer les boutons de sa manette.
- Amélioration dans les combats (plus fluide nous dit-on).
- Plein de nouveaux skins à débloquer.

Pas sûr que ça change le premier avis, mais tant que ça s'améliore...
publié le 17/11/2025 à 15:30 par Gamekyo
guiguif publié le 17/11/2025 à 16:23
N’empêche si ya bien un point ou LSA atomise NG4 (et DMC5) c'est bien la qualité et la variété de ses environnements.
snave publié le 17/11/2025 à 16:57
C'est très bien comme maj. J'ai mis en stand-by le jeu depuis un moment pour d'autres jeux, et on dirait bien qu'à la reprise du jeu, l'expérience sera plus cool.
rendan publié le 17/11/2025 à 17:38
Qui joue encore à cette DAUBE
guiguif publié le 17/11/2025 à 17:52
rendan Moi, un problème ?
sdkios publié le 17/11/2025 à 20:49
rendan t'y as joué jusqu'ou toi? Perso j'ai bien aimé le jeu, je vois pas ce qui est daubesque? C'est pas un jeu inoubliable, mais il reste agreable a faire.
Fiche descriptif
Lost Soul Aside
Nom : Lost Soul Aside
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Ultizero Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
