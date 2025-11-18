recherche
Assassin's Creed Mirage : trailer final de l'extension
Par cette bande-annonce, Ubisoft nous indique le déploiement aujourd'hui même (15h00 environ) de la MAJ 1.1.0 d'Assassin's Creed Mirage avec en son coeur une extension gratuite nous emmenant dans la nouvelle zone d'AlUla suite aux événements du jeu principal où Bassim partira à la recherche de son père qu'il pensait mort.

Ceux qui n'ont pas encore fait le scénario de base pourront également bénéficier de nouvelles améliorations comme de nouvelles fonctionnalités de parkour, la possibilité de refaire des missions avec de nouveaux défis, des Level 3 pour nos outils et enfin deux modes de difficulté supplémentaires (chacun plus balaise).

publié le 18/11/2025 à 07:22 par Gamekyo
vyse publié le 18/11/2025 à 07:54
Ca arrive 2 ans trop tard
rogeraf publié le 18/11/2025 à 09:21
vyse mieux vaut tard que jamais, et c'est gratuit. Meme avec 10 ans de retard, je le prend.
nikolastation publié le 18/11/2025 à 09:43
vyse Ca sort avec +10 ans de retard je dirais. J'ai l'impression de revoir les mêmes mécaniques que dans Unity (le dernier auquel j'ai joué). De jolis décors mais un chara design lambda au possible (comme tous les jeux Ubi) et une quête tellement OSEF...

Pas étonnant que la société aille si mal.
vyse publié le 18/11/2025 à 09:55
nikolastation clairement ! J'ai fait le jeu que pour l'environnement et la période ! J'ai skipper tte les cinématiques je ne sais même pas de quoi ça parle
vohmp publié le 18/11/2025 à 10:17
vyse rien dingue l'histoire la même soupe habituel blabla mon maître et un traitre au final.
romgamer6859 publié le 18/11/2025 à 10:47
Pareil, ça sort trop tard...
neetsen publié le 18/11/2025 à 11:18
Autant j'ai trouvé le jeu très beau, mais le gameplay et la DA (à ne pas confondre avec la qualité graphique) m'a rebuté de fou et j'ai lâché très vite
gasmok2 publié le 18/11/2025 à 11:22
J'avais bien aimé ce Mirage qui revenait aux sources des AC, et bien pour le coup je relancerai le jeu pour cette extension gratos
raykaza publié le 18/11/2025 à 11:50
Avec plaisir de la faire, sûrement le dernier bon assassin's creed "à l'ancienne" entre deux et depuis c'est pas ouf hein
kakazu publié le 18/11/2025 à 12:04
Extension gratuit c'est tellement rare de nos jours, c'est important de le souligner. Belle initiative
aros publié le 18/11/2025 à 12:50
Donc, on y découvrira qu'est-ce qu'est Bassim au juste, et donc la pierre angulaire qui manquait au jeu principal afin que l'on comprenne le pourquoi du comment on s'est investit dans le jeu le temps qu'on s'y est investit. Tout ça à cause d'une cinématique vers la fin du jeu qui nous prive de l'information...
J'espère que la mise en scène de cette information avec cette extension vaudra le coup d'avoir joué à un jeu auquel, à sa sortie, ne manquait que ça : cette fameuse pièce du puzzle.
vyse publié le 18/11/2025 à 12:54
vohmp c'était sur c pour ça que j'ai kill l'histoire direct
altendorf publié le 18/11/2025 à 13:54
aros La vraie pièce du puzzle tu peux oublier, ils ont totalement supprimé ce contenu.
aros publié le 18/11/2025 à 14:27
altendorf
« La vraie pièce du puzzle tu peux oublier, ils ont totalement supprimé ce contenu. »

C'est ce que la cinématique en question m'a fait me dire après avoir terminé le jeu en début d'annnée, oui. Mais je ne savais pas qu'une extension était prévue à ce moment-là. Et vu qu'on va nous faire partir à la recherche de notre père... je ne pense pas délirant que nous y apprenions les origines de Bassim, parce que c'est bien de ça qu'on parle, non ?

Après t'entends quoi au juste quand tu dis que « [...] ils ont totalement supprimé ce contenu. » ?
junaldinho publié le 18/11/2025 à 15:06
Parfait. Je viens seulement de le commencer
Fiche descriptif
Assassin's Creed Mirage
Nom : Assassin's Creed Mirage
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
