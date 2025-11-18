Assassin's Creed Mirage : trailer final de l'extension
Par cette bande-annonce, Ubisoft nous indique le déploiement aujourd'hui même (15h00 environ) de la MAJ 1.1.0 d'Assassin's Creed Mirage avec en son coeur une extension gratuite nous emmenant dans la nouvelle zone d'AlUla suite aux événements du jeu principal où Bassim partira à la recherche de son père qu'il pensait mort.
Ceux qui n'ont pas encore fait le scénario de base pourront également bénéficier de nouvelles améliorations comme de nouvelles fonctionnalités de parkour, la possibilité de refaire des missions avec de nouveaux défis, des Level 3 pour nos outils et enfin deux modes de difficulté supplémentaires (chacun plus balaise).
Pas étonnant que la société aille si mal.
J'espère que la mise en scène de cette information avec cette extension vaudra le coup d'avoir joué à un jeu auquel, à sa sortie, ne manquait que ça : cette fameuse pièce du puzzle.
« La vraie pièce du puzzle tu peux oublier, ils ont totalement supprimé ce contenu. »
C'est ce que la cinématique en question m'a fait me dire après avoir terminé le jeu en début d'annnée, oui. Mais je ne savais pas qu'une extension était prévue à ce moment-là. Et vu qu'on va nous faire partir à la recherche de notre père... je ne pense pas délirant que nous y apprenions les origines de Bassim, parce que c'est bien de ça qu'on parle, non ?
Après t'entends quoi au juste quand tu dis que « [...] ils ont totalement supprimé ce contenu. » ?