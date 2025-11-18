Assassin's Creed Mirage : trailer final de l'extension

Par cette bande-annonce, Ubisoft nous indique le déploiement aujourd'hui même (15h00 environ) de la MAJ 1.1.0 d'avec en son coeur une extension gratuite nous emmenant dans la nouvelle zone d'AlUla suite aux événements du jeu principal où Bassim partira à la recherche de son père qu'il pensait mort.Ceux qui n'ont pas encore fait le scénario de base pourront également bénéficier de nouvelles améliorations comme de nouvelles fonctionnalités de parkour, la possibilité de refaire des missions avec de nouveaux défis, des Level 3 pour nos outils et enfin deux modes de difficulté supplémentaires (chacun plus balaise).