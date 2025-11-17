The Legend of Zelda : les trois premières images officielles du film The Legend of Zelda : les trois premières images officielles du film

Nintendo nous confirme (une deuxième fois en fait) que le tournage du film The Legend of Zelda a débuté il y a quelques jours en Nouvelle-Zélande, fêtant cela avec trois premiers visuels bien officiels pour montrer ce que donnera à l'écran Link (Benjamin Evan Ainsworth) et Zelda (Bragason). Rappelons qu'un récent leak a confirmé la présence de l'actrice Dichen Lachman, probablement dans le rôle d'Impa.



Réalisé par Wes Ball, à qui l'on droit la trilogie Le Labyrinthe et le quatrième opus de la saga La Planète des Singes, cette adaptation des plus audacieuses arrivera dans les salles le 7 mai 2027.