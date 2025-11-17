recherche
The Legend of Zelda : les trois premières images officielles du film
Nintendo nous confirme (une deuxième fois en fait) que le tournage du film The Legend of Zelda a débuté il y a quelques jours en Nouvelle-Zélande, fêtant cela avec trois premiers visuels bien officiels pour montrer ce que donnera à l'écran Link (Benjamin Evan Ainsworth) et Zelda (Bragason). Rappelons qu'un récent leak a confirmé la présence de l'actrice Dichen Lachman, probablement dans le rôle d'Impa.

Réalisé par Wes Ball, à qui l'on droit la trilogie Le Labyrinthe et le quatrième opus de la saga La Planète des Singes, cette adaptation des plus audacieuses arrivera dans les salles le 7 mai 2027.
7
Qui a aimé ?
link49, pimoody, gameslover, ducknsexe, nicolasgourry, goldmen33, elcidfx
publié le 17/11/2025 à 15:36 par Gamekyo
commentaires (29)
skk publié le 17/11/2025 à 15:53
C'est mal fait... Ils sont ou les vides dans le décors? Aucun respect pour l’œuvre
mattewlogan publié le 17/11/2025 à 15:53
En vrai, je trouve que les acteurs rendent bien pour les persos.
Si ils nous pondent une bonne histoire, ça peut vraiment être cool.
Et on va enfin entendre parler Link
korou publié le 17/11/2025 à 15:58
Propre !
rocan publié le 17/11/2025 à 16:05
mattewlogan Attends on est pas à l'abris qu'il soit muet
bladagun publié le 17/11/2025 à 16:06
J'adore leurs tronches
marcelpatulacci publié le 17/11/2025 à 16:06
Frenchement c'est réussi.

mattewlogan il parle dans les jeux: "AH", "Oooh", "AAAAAAH".
link49 publié le 17/11/2025 à 16:19
Vivement le 7 mai 2027!!!
whookid publié le 17/11/2025 à 16:22
rocan
thekingofpop publié le 17/11/2025 à 16:23
L'actrice et l'acteur principal sont bien, mais... je doute le film soit pas au niveau d'un seigneur des anneaux.
Je dirait peut-être un Narnia-like...
wickette publié le 17/11/2025 à 16:53
thekingofpop pas le meme public visé aussi

Zelda le film essayera d’englober toute la démographie certainement, donc pas s’attendre à un scenario complexe ou une histoire tragique et épique

Du moins je serai très etonné connaissant Nintendo
zephon publié le 17/11/2025 à 16:56
wickette pourtant les jeux zelda ont leur moment tragique et épique
maxx publié le 17/11/2025 à 16:59
Franchement très sympa! J'aime beaucoup leurs têtes et Link à vraiment une bonne tête. A voir le ton. Mais déjà les images montrent des personnages avec des airs graves donc ça montre que ce ne sera un minimum sérieux.

zephon A mais carrément. Zelda en fait c'est rarement fun quand on y pense.
pimoody publié le 17/11/2025 à 17:00
Ça sent enfin du jeux-vidéo adapté pris au sérieux et avec la bonne D.A.

Et on a Résident Evil aussi qui devrait être bon en fin d’année 2026. Plus le silent Hill de Gans dans quelques mois, on arrive enfin dans un nouveau cycle d’adaptations de meilleurs qualités pour le jeux-vidéo.
snave publié le 17/11/2025 à 17:06
Les acteurs envoient pas mal je trouve, ils sont assez ressemblants aux personnages que l'on connaît tous !

Ça peut être une bonne surprise.
altendorf publié le 17/11/2025 à 17:08
Top
akinen publié le 17/11/2025 à 17:08
En espérant qu’ils essayent pas de déconstruire la licence.

J’ai adoré la peach des films Mario, mais c’est pas exactement le traitement qu’elle a au fil des jeux.

S’ils font une Zelda « guerrière », qu’ils s’inspirent de ça pour le prochain jeu, au lieu d’en faire une « prêtresse » sans fin
mithrandir publié le 17/11/2025 à 17:40
Je veux le bonnet pointu de Link !
sonilka publié le 17/11/2025 à 17:51
Les acteurs rendent plutôt biens. Je suis vraiment curieux de voir le résultat final.

akinen pas besoin d'en faire une guerrière pour la rendre jouable. Ce n'est pas une gerudo. Se baser sur sa capacité à utiliser la magie, l'alchimie ou pourquoi pas la nature (animaux, plantes etc.) serait bien plus intéressant car ca amènerait un gameplay totalement différent.
toulia publié le 17/11/2025 à 18:10
mithrandir
Yep, le bonnet c'est +50 en intelligence.

Sinon déçu car Link ne ressemble pas à Tom Holland !!
akinen publié le 17/11/2025 à 18:11
sonilka j’aime bien la Zelda archère. Je t’avoues pas le jeu avec Zelda comme héroïne ne m’a pas intéressé.

Quand j’y pense, y’a déjà Zelda musou donc niveau baston, ça à deja été fait
skk publié le 17/11/2025 à 18:13
akinen Zelda possède la triforce de la sagesse... Elle ne va pas se transformer en berserker. Et dans ocarina of time, elle se transforme en ninja de l'ombre. Elle a donc déjà un traitement différent de la Zelda classique.
bennj publié le 17/11/2025 à 18:34
Le problème du film ca va être le scénario... C'est pas un truc de dingue non plus Zelda.
shanks publié le 17/11/2025 à 18:44
bennj
Ouais enfin Le Seigneur des Anneaux, t'enlève le lore (qui est incroyable), on peut pas dire que le scénario soit un truc de fou : un méchant très méchant, faut détruire l'anneau en traversant le pays pour tuer le méchant très méchant.

C'est la narration qui fait toute la qualité.
Je m'attends aucunement à aussi bon, très loin de là, mais on peut au moins espérer un truc un peu sympa.
bennj publié le 17/11/2025 à 19:04
shanks un scénario c'est un tout c'est pas juste une histoire. Le lore, les dialogues, etc. ca fait parti du scénario.

"Le scénario sert de support aux personnes participant à la production d'une œuvre audiovisuelle : réalisateur, acteurs, équipe technique, etc.

Y sont décrits :

l'action ;
les personnages ;
les décors ;
les dialogues ;
les accessoires ;
l'enchainement des plans."
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 19:15
Prochaine photo : Epona
mrvince publié le 17/11/2025 à 19:19
Non mais n'espérez pas un seigneur des anneaux pauvres fou. Un film comme ça ça n'existera plus de toute façon. Mais faut bien avouer que ces premières images tapent juste. A voir la suite.
sadagast publié le 17/11/2025 à 19:21
Il y a du lourd franchement.
mibugishiden publié le 17/11/2025 à 20:21
Putain alleluia pour une fois ils ont fait un casting credible qui ressemble vraiment aux persos sans trucs fantaisistes.

Apres perso je suis pas fan de Zelda, j'ai jamais vraiment fait d'opus a part 1 ou 2 sur Gameboy Advance. Mais c'est a saluer.
mibugishiden publié le 17/11/2025 à 20:25
shanks parce que c'est Tolkien, c'est vieux et old school comme fantasy, c'est de la fantasy facon Dragon Quest, les gentils sont gentils et le heros un vrai heros, le mechant est tres mechant, y a rarement des plot twist etc.

Aujourd'hui il existe des oeuvres de fantasy plus nuancées avec des anti heros et des mechants pas si méchants que ca avec des objectifs plus crédibles et compréhensibles autres que juste conquérir le monde.

Perso j'ai jamais compris l'engouement autour de Tolkien et du Seigneur des anneaux.
