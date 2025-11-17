The Legend of Zelda : les trois premières images officielles du film
Nintendo nous confirme (une deuxième fois en fait) que le tournage du film The Legend of Zelda a débuté il y a quelques jours en Nouvelle-Zélande, fêtant cela avec trois premiers visuels bien officiels pour montrer ce que donnera à l'écran Link (Benjamin Evan Ainsworth) et Zelda (Bragason). Rappelons qu'un récent leak a confirmé la présence de l'actrice Dichen Lachman, probablement dans le rôle d'Impa.
Réalisé par Wes Ball, à qui l'on droit la trilogie Le Labyrinthe et le quatrième opus de la saga La Planète des Singes, cette adaptation des plus audacieuses arrivera dans les salles le 7 mai 2027.
publié le 17/11/2025 à 15:36 par Gamekyo
Si ils nous pondent une bonne histoire, ça peut vraiment être cool.
Et on va enfin entendre parler Link
mattewlogan il parle dans les jeux: "AH", "Oooh", "AAAAAAH".
Je dirait peut-être un Narnia-like...
Zelda le film essayera d’englober toute la démographie certainement, donc pas s’attendre à un scenario complexe ou une histoire tragique et épique
Du moins je serai très etonné connaissant Nintendo
zephon A mais carrément. Zelda en fait c'est rarement fun quand on y pense.
Et on a Résident Evil aussi qui devrait être bon en fin d’année 2026. Plus le silent Hill de Gans dans quelques mois, on arrive enfin dans un nouveau cycle d’adaptations de meilleurs qualités pour le jeux-vidéo.
Ça peut être une bonne surprise.
J’ai adoré la peach des films Mario, mais c’est pas exactement le traitement qu’elle a au fil des jeux.
S’ils font une Zelda « guerrière », qu’ils s’inspirent de ça pour le prochain jeu, au lieu d’en faire une « prêtresse » sans fin
akinen pas besoin d'en faire une guerrière pour la rendre jouable. Ce n'est pas une gerudo. Se baser sur sa capacité à utiliser la magie, l'alchimie ou pourquoi pas la nature (animaux, plantes etc.) serait bien plus intéressant car ca amènerait un gameplay totalement différent.
Yep, le bonnet c'est +50 en intelligence.
Sinon déçu car Link ne ressemble pas à Tom Holland !!
Quand j’y pense, y’a déjà Zelda musou donc niveau baston, ça à deja été fait
Ouais enfin Le Seigneur des Anneaux, t'enlève le lore (qui est incroyable), on peut pas dire que le scénario soit un truc de fou : un méchant très méchant, faut détruire l'anneau en traversant le pays pour tuer le méchant très méchant.
C'est la narration qui fait toute la qualité.
Je m'attends aucunement à aussi bon, très loin de là, mais on peut au moins espérer un truc un peu sympa.
"Le scénario sert de support aux personnes participant à la production d'une œuvre audiovisuelle : réalisateur, acteurs, équipe technique, etc.
Y sont décrits :
l'action ;
les personnages ;
les décors ;
les dialogues ;
les accessoires ;
l'enchainement des plans."
Apres perso je suis pas fan de Zelda, j'ai jamais vraiment fait d'opus a part 1 ou 2 sur Gameboy Advance. Mais c'est a saluer.
Aujourd'hui il existe des oeuvres de fantasy plus nuancées avec des anti heros et des mechants pas si méchants que ca avec des objectifs plus crédibles et compréhensibles autres que juste conquérir le monde.
Perso j'ai jamais compris l'engouement autour de Tolkien et du Seigneur des anneaux.