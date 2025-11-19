recherche
Tales of Berseria Remastered annoncé
Allez on ne perd pas de temps chez Bandai Namco en nous officialisant sans teasing préalable Tales of Bersersia Remastered avec d'ores et déjà une sortie prévue le 26 février 2026, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch « 1 » (ne demandez pas pourquoi).

39,99€ l'édition de base, 59,99€ la Deluxe avec quelques objets, musiques ainsi que combo OST/Artbook numériques, et enfin le fait que cette édition upgradé techniquement inclura la totalité des DLC d'époque, donc un paquet de skins.

publié le 19/11/2025 à 14:25 par Gamekyo
commentaires (29)
burningcrimson publié le 19/11/2025 à 14:28
J'ai encore ma version ps4, un très bon Tales of mais je vais passer mon tour cette fois-ci
jem25 publié le 19/11/2025 à 14:36
Un excellent Tales of
shirou publié le 19/11/2025 à 14:43
Il a clairement pas besoin d'un remaster la version PS4 est plus que clean.

On attendra qu'il tombe a 20€ en physique, pour la collection et pour le plaisir de le refaire

Velvet
jem25 publié le 19/11/2025 à 14:43
Un excellent Tales of mais inutile en remaster sachant qu’il est sur ps4…
xynot publié le 19/11/2025 à 14:49
Là on approche des remasters inutiles par contre
ootaniisensei publié le 19/11/2025 à 15:00
Mais c'est quoi le putain d'intérêt de ressortir un jeu jouable partout
temporell publié le 19/11/2025 à 15:03
mais il sont totalement perdu ce bouffon de bandai namco, y'a pas eu de nouveau tales depuis Arise et il te resorte un Tales déjà sortie sur PC
grospich publié le 19/11/2025 à 15:07
J'imagine qu'on aura droit à une version Remastered de Arise sur PS6.
akinen publié le 19/11/2025 à 15:11
Oh mon dieu, mais on les arrête plus

Jl’ai fini et j’ai bien aimé, mais bon, v’là le remaster inutile. Je lis constamment « donnez nous rebirth et abyss ».

Alors autant abyss m’est tombé des mains, autant le rebirth est légendaire de par sa proposition anachronique (full 2D). Il a le même capital sympathie que l’on peut éprouver pour les Capcom vs snk (rendu 2D avec SFX 3D).

J’ai l’impression qu’ils veulent générer du pognon sans effort histoire de finir le développement d’un tales plus ambitieux
dormir13hparjour publié le 19/11/2025 à 15:11
Mdr
rugalwave publié le 19/11/2025 à 15:15
Le truc inutile de fou !!
korou publié le 19/11/2025 à 15:50
Ras le cul sérieux…
newtechnix publié le 19/11/2025 à 15:58
ils sont en mode on a un moteur (bancale) pour les portages sur Switch on va pas se gêner pour le rentabiliser.

temporell j'imagine que si on parle du marché Japonais c'est que Bandai Namco vise plutôt le marché Switch, en fait quand on regarde un peu il y a quasiment peu de jeu de la série Tales qui sont sortis sur une console Nintendo (tales of symphonia ngc et tales of symphonia 2 sur wii).

là du coup:
Tales of Symphonia Remastered
Tales of Graces f Remastered
Tales Of Vesperia Remastered
Tales of Xillia Remastered
Tales of Berseria Remastered
Tales of Xillia 2 Remastered (quasi officiel selon les propos du producteur)
icebergbrulant publié le 19/11/2025 à 16:00
On n’en veut pas de vos Remasters avec rien d’inédit scénaristiquement
Tant mieux pour ceux qui n’ont jamais touché aux Tales Of mais ça doit être rare
ootaniisensei publié le 19/11/2025 à 16:20
icebergbrulant Mais même si t'as jamais touché au jeu, autant prendre la version PS4 ou PC qui coûte rien
sdkios publié le 19/11/2025 à 16:24
Je l'ai jamais fait celui la donc pourquoi pas. Mais plus tard a petit prix, parce que bon, ca sort le meme mpis que RE9 et Yakuza Kiwami 3...
hyoga57 publié le 19/11/2025 à 16:54
ootaniisensei icebergbrulant Surtout que sur PS4, le jeu est déjà en 1080p et 60fps.
marcelpatulacci publié le 19/11/2025 à 17:28
elle apporte quoi cette v2 ?
jacquescechirac publié le 19/11/2025 à 18:09
ootaniisensei tu la sens venir, la disparition de cette version des magasins en ligne, à l'insu de leur plein gré ?
mattewlogan publié le 19/11/2025 à 19:18
Très bon tales of
Mais franchement remaster again non merci JPP
ouken publié le 19/11/2025 à 19:32
celui que j'ai le moins aimer de tous...
icebergbrulant publié le 19/11/2025 à 19:33
5120x2880 publié le 19/11/2025 à 19:52
marcelpatulacci Sur PC, que de la censure visiblement, sur les consoles, de la définition et du framerate en plus.
marcelpatulacci publié le 19/11/2025 à 20:11
5120x2880 heu d'habitude c'est pas l'inverse ?^^
olex publié le 19/11/2025 à 20:27
Plutôt curieux d'avoir zappé Zestiria, alors qu'il est paru avant, mais bon la logique chez Bandai-Namco on la connaît.
hyoga57 publié le 19/11/2025 à 20:29
olex Certainement par rapport au fait que Zestiria se déroule après Berseria ?
olex publié le 19/11/2025 à 20:31
hyoga57 Possible, mais les mécaniques de Berseria avait sensiblement évolué, ça va faire très bizarre de se retaper Zestiria après si tel est bien le cas. Et la logique m'échappe dans la mesure où Xillia 2 paraîtra bien après de toute façon, donc bon...
tokito publié le 19/11/2025 à 20:36
Est-ce qu'il sera épargné par la censure celui-ci ?
rendan publié le 19/11/2025 à 21:33
Excellent un de mes Tales préférés
