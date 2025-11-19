Tales of Berseria Remastered annoncé

Allez on ne perd pas de temps chez Bandai Namco en nous officialisant sans teasing préalableavec d'ores et déjà une sortie prévue le 26 février 2026, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch « 1 » (ne demandez pas pourquoi).39,99€ l'édition de base, 59,99€ la Deluxe avec quelques objets, musiques ainsi que combo OST/Artbook numériques, et enfin le fait que cette édition upgradé techniquement inclura la totalité des DLC d'époque, donc un paquet de skins.