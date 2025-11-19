Tales of Berseria Remastered annoncé

Allez on ne perd pas de temps chez Bandai Namco en nous officialisant sans teasing préalable Tales of Bersersia Remastered avec d'ores et déjà une sortie prévue le 26 février 2026, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch « 1 » (ne demandez pas pourquoi).
39,99€ l'édition de base, 59,99€ la Deluxe avec quelques objets, musiques ainsi que combo OST/Artbook numériques, et enfin le fait que cette édition upgradé techniquement inclura la totalité des DLC d'époque, donc un paquet de skins.
On attendra qu'il tombe a 20€ en physique, pour la collection et pour le plaisir de le refaire
Velvet
Jl’ai fini et j’ai bien aimé, mais bon, v’là le remaster inutile. Je lis constamment « donnez nous rebirth et abyss ».
Alors autant abyss m’est tombé des mains, autant le rebirth est légendaire de par sa proposition anachronique (full 2D). Il a le même capital sympathie que l’on peut éprouver pour les Capcom vs snk (rendu 2D avec SFX 3D).
J’ai l’impression qu’ils veulent générer du pognon sans effort histoire de finir le développement d’un tales plus ambitieux
temporell j'imagine que si on parle du marché Japonais c'est que Bandai Namco vise plutôt le marché Switch, en fait quand on regarde un peu il y a quasiment peu de jeu de la série Tales qui sont sortis sur une console Nintendo (tales of symphonia ngc et tales of symphonia 2 sur wii).
là du coup:
Tales of Symphonia Remastered
Tales of Graces f Remastered
Tales Of Vesperia Remastered
Tales of Xillia Remastered
Tales of Berseria Remastered
Tales of Xillia 2 Remastered (quasi officiel selon les propos du producteur)
Tant mieux pour ceux qui n’ont jamais touché aux Tales Of mais ça doit être rare
Mais franchement remaster again non merci JPP