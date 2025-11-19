recherche
Game Awards : Megabonk perd sa nomination
C'est une première dans l'histoire du show de Geoff Keighley : un des jeux vient de perdre sa nomination, mais c'est voulu et sans polémique. Dans la catégorie indés des « Meilleurs premiers jeux », John Megabonk (pseudo) a spécialement contacté les responsables du show pour demander le retrait de Megabonk et pour cause : si l'homme se montre honoré de voir son jeu représenté aux Game Awards, il est aussi parfaitement honnête en déclarant que c'est loin d'être son « premier jeu », ayant déjà réalisé d'autres petits trucs dans d'autres studios.

Demande approuvée par Geoff Keighley, ne laissant que 4 nominés dans cette catégorie :

- Clair Obscur : Expedition 33
- Blue Prince
- Despolete
- Dispatch

(Demandons-nous d'ailleurs si Dispatch a de fait sa place vu qu'il y a derrière une masse d'anciens de Telltale)

Si vous avez échappé au phénomène, Megabonk, c'est tout simplement l'un des meilleurs concurrents de Vampire Survivors, ayant rencontré un très gros succès aussi bien dans les ventes que sur Twitch. Et ça coûte moins de 10 balles.

potion2swag publié le 19/11/2025 à 08:58
C'est certain qu'une majorité des gens impliqués dans ces projets ont fait d'autres jeux précédemment (se faire la main, gagner de l'argent ect...). C'est n'importe quoi d'appliquer ça au pied de la lettre.
akinen publié le 19/11/2025 à 09:01
Effectivement, certains en sont à leur premier jeu dans tous les sens du terme, quand d’autres ont sortis la 15eme itération d’une formule rodée par leur soin et ayant déjà trouvé ses limites par le passé.

On peut imaginer le prochain jeu Ubi développé et édité par 2 « nouvelles » société, mais apparaissant comme « nouveau premier jeu ».

Bizarre oui.

potion2swag on parle pas d’expérience, mais de l’historique d’une boîte. C’est pourtant simple. Le mec l’a compris et a été honnête, sans doute pour éviter les polémiques futures. C’est super intelligent et personne n’oubliera son « sacrifice »
potion2swag publié le 19/11/2025 à 09:13
akinen Bah du coup il aurait pas du être retiré de la liste dans ce cas...
malroth publié le 19/11/2025 à 09:18
Personne dans la liste n'est à son premiee vrai jeu, donc bizarre.
evasnake publié le 19/11/2025 à 09:39
Faut lire hein!

Ici, c'est l'auteur qui a demandé d'etre retiré. Donc forcément, ils allaient pas le garder contre son gré
newtechnix publié le 19/11/2025 à 09:54
le terme indés est connoté quasi amateur et aussi structure assez restreinte (2 à 6 personnes) les outils ont permis de rendre les projets plus ambitieux et là avec l'IA on va parler même de AA.

Il manque clairement 1 ou 2 définition supplémentaires pour rendre le terme "indés" plus clair.
grievous32 publié le 19/11/2025 à 09:56
Si tout le monde était honnête, il resterait plus beaucoup de jeux dans les listes indés ou premiers jeux...
masharu publié le 19/11/2025 à 10:21
"ouin ouin les gens se plaignent de voir des jeux qui ne devraient pas être dans ces catégories blablabla"

Un peu d'honnêteté dans ce monde.
