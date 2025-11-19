Game Awards : Megabonk perd sa nomination

C'est une première dans l'histoire du show de Geoff Keighley : un des jeux vient de perdre sa nomination, mais c'est voulu et sans polémique. Dans la catégorie indés des « Meilleurs premiers jeux », John Megabonk (pseudo) a spécialement contacté les responsables du show pour demander le retrait de Megabonk et pour cause : si l'homme se montre honoré de voir son jeu représenté aux Game Awards, il est aussi parfaitement honnête en déclarant que c'est loin d'être son « premier jeu », ayant déjà réalisé d'autres petits trucs dans d'autres studios.
Demande approuvée par Geoff Keighley, ne laissant que 4 nominés dans cette catégorie :
- Clair Obscur : Expedition 33
- Blue Prince
- Despolete
- Dispatch
(Demandons-nous d'ailleurs si Dispatch a de fait sa place vu qu'il y a derrière une masse d'anciens de Telltale)
Si vous avez échappé au phénomène, Megabonk, c'est tout simplement l'un des meilleurs concurrents de Vampire Survivors, ayant rencontré un très gros succès aussi bien dans les ventes que sur Twitch. Et ça coûte moins de 10 balles.
On peut imaginer le prochain jeu Ubi développé et édité par 2 « nouvelles » société, mais apparaissant comme « nouveau premier jeu ».
Bizarre oui.
potion2swag on parle pas d’expérience, mais de l’historique d’une boîte. C’est pourtant simple. Le mec l’a compris et a été honnête, sans doute pour éviter les polémiques futures. C’est super intelligent et personne n’oubliera son « sacrifice »
Ici, c'est l'auteur qui a demandé d'etre retiré. Donc forcément, ils allaient pas le garder contre son gré
Il manque clairement 1 ou 2 définition supplémentaires pour rendre le terme "indés" plus clair.
Un peu d'honnêteté dans ce monde.