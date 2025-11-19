Game Awards : Megabonk perd sa nomination

C'est une première dans l'histoire du show de Geoff Keighley : un des jeux vient de perdre sa nomination, mais c'est voulu et sans polémique. Dans la catégorie indés des « Meilleurs premiers jeux », John Megabonk (pseudo) a spécialement contacté les responsables du show pour demander le retrait deet pour cause : si l'homme se montre honoré de voir son jeu représenté aux Game Awards, il est aussi parfaitement honnête en déclarant que c'est loin d'être son « premier jeu », ayant déjà réalisé d'autres petits trucs dans d'autres studios.Demande approuvée par Geoff Keighley, ne laissant que 4 nominés dans cette catégorie :Si vous avez échappé au phénomène,, c'est tout simplement l'un des meilleurs concurrents de, ayant rencontré un très gros succès aussi bien dans les ventes que sur Twitch. Et ça coûte moins de 10 balles.