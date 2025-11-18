recherche
News / Blogs
Tomb Raider : trailer et date de la Saison 2 Netflix + shadow drop du reboot 2013 sur Switch 2
Pas encore de reveal pour le prochain Tomb Raider, et c'est dommage tant Crystal Dynamics aurait besoin de reprendre des couleurs auprès du public, mais tout de même deux annonces tombées indépendamment :

- La Saison 2 de l'anime Netflix débutera le 11 décembre. Une première bande-annonce est disponible, montrant la miss cette fois à la recherche d'anciennes reliques africaines, convoitées par un rival un peu fou.
- Déjà exploité jusqu'à la moelle, le très bon Tomb Raider : Definitive Edition sort en shadow-drop sur Switch 2 (et même Switch 1) au prix de 17,99€ jusqu'au 24 novembre (19,99€ ensuite).



0
Qui a aimé ?
publié le 18/11/2025 à 17:27 par Gamekyo
commentaires (1)
suzukube publié le 18/11/2025 à 17:44
Ca aurait été la trilogie je l'aurais pris sur Switch, dommage (J'adore Rise of The Tomb Raider)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tomb Raider : Definitive Edition
21
Ils aiment
Nom : Tomb Raider : Definitive Edition
Support : Xbox One
Editeur : Square Enix
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo