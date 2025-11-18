Tomb Raider : trailer et date de la Saison 2 Netflix + shadow drop du reboot 2013 sur Switch 2
Pas encore de reveal pour le prochain Tomb Raider, et c'est dommage tant Crystal Dynamics aurait besoin de reprendre des couleurs auprès du public, mais tout de même deux annonces tombées indépendamment :
- La Saison 2 de l'anime Netflix débutera le 11 décembre. Une première bande-annonce est disponible, montrant la miss cette fois à la recherche d'anciennes reliques africaines, convoitées par un rival un peu fou.
- Déjà exploité jusqu'à la moelle, le très bon Tomb Raider : Definitive Edition sort en shadow-drop sur Switch 2 (et même Switch 1) au prix de 17,99€ jusqu'au 24 novembre (19,99€ ensuite).