Japon : Hideaki Nishino (PlayStation) ne compte pas jeter l'éponge face à la domination de Nintendo

Dans un rapport rendu par le site japonais TV Tokyo et repris par GamesReactor, le nouveau PDG de PlayStation (Hideaki Nishino) compterait mettre en place un début de stratégie pour ne plus délaisser la terre natale de la marque, le Japon donc, où l'audience est en chute à chaque nouvelle machine depuis la génération PlayStation 2.



Impossible de revivre la même gloire qu'au début des années 2000 évidemment, mais un changement de politique tout de même quand les sources indiquent qu'avec la génération PlayStation 4, les grandes pontes de la marque dont Jim Ryan ne se préoccupait que peu du Japon, l'un des rares territoires dans le monde où les chiffres étaient inférieurs à ceux de la PlayStation 3 (sans parler du recul sur les deals et la lente mise à mort de Japan Studios).



Hideaki Nishino ne semble lui pas vouloir jeter l'éponge. Probablement conscient que la PlayStation 5 est partie pour faire là-bas encore moins que la PS4, le PDG souhaite surtout mettre fin à la totale domination de Nintendo (avec peu de chance de les supplanter à nouveau), déjà en copiant l'idée d'un modèle totalement dédié et moins cher (l'équivalent d'environ 300€). Une offre d'appel qui selon certaines sources pourraient même être vendu à perte et si l'on louera l'attention, reste néanmoins l'éternel problème : combien reste t-il de licences à même de booster une PlayStation sur l'archipel ?