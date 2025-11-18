Japon : Hideaki Nishino (PlayStation) ne compte pas jeter l'éponge face à la domination de Nintendo
Dans un rapport rendu par le site japonais TV Tokyo et repris par GamesReactor, le nouveau PDG de PlayStation (Hideaki Nishino) compterait mettre en place un début de stratégie pour ne plus délaisser la terre natale de la marque, le Japon donc, où l'audience est en chute à chaque nouvelle machine depuis la génération PlayStation 2.
Impossible de revivre la même gloire qu'au début des années 2000 évidemment, mais un changement de politique tout de même quand les sources indiquent qu'avec la génération PlayStation 4, les grandes pontes de la marque dont Jim Ryan ne se préoccupait que peu du Japon, l'un des rares territoires dans le monde où les chiffres étaient inférieurs à ceux de la PlayStation 3 (sans parler du recul sur les deals et la lente mise à mort de Japan Studios).
Hideaki Nishino ne semble lui pas vouloir jeter l'éponge. Probablement conscient que la PlayStation 5 est partie pour faire là-bas encore moins que la PS4, le PDG souhaite surtout mettre fin à la totale domination de Nintendo (avec peu de chance de les supplanter à nouveau), déjà en copiant l'idée d'un modèle totalement dédié et moins cher (l'équivalent d'environ 300€). Une offre d'appel qui selon certaines sources pourraient même être vendu à perte et si l'on louera l'attention, reste néanmoins l'éternel problème : combien reste t-il de licences à même de booster une PlayStation sur l'archipel ?
Faut plus que ça.
L'âge d'or des RPG est derrière nous, et ni Tales of ni Final Fantasy ne sont aujourd'hui des arguments de poids. Quant à Dragon Quest, jamais ils ne se passeront de Nintendo.
Tu regardes bien, les million-seller hors Nintendo, c'est genre Monster Hunter, Minecraft et Momotaro Densetsu.
Il faut trouver l'idée. Peut-être aussi que les rumeurs d'un modèle hybride de PS6 pourrait aider à se réimplanter davantage.
La PS Portal qui deviendrait une vraie portable en 1er lieu + un Dragon Quest ou un Monster Hunter exclusif, ça serait déjà un début et ça rappellerait un peu le succès de la PSP
Le dernier State of Play spécial Japon était tellement osef, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à prendre des parts de marché.
Quand tu vois le succès de The Witcher 3, Baldur’s Gate, CO33 et les ressources dont disposent SONY ils seraient vraiment bêtes de pas essayer quelque chose.
Je me souviens qu’à l’époque, il y avait des news comme quoi des scénaristes de CD Projekt avaient rejoint GUERILLA pendant le développement d’Horizon 2…bon le jeu n’est pas ouf mais quand même, ils se sont posé et se sont dit qu’il faut aller dans cette direction.
Si demain tu veux recruter le futur Kojima, Miyamoto, Itakagi, Mikami ou Kamiya faut quand même exister un minimum dans la tête des gens.
Itakagi, paix à son âme, rêvait de rentrer chez Sega au final il a trouvé sa place chez Tecmo et on a vu ce que cela a donné. il faut jamais louper les bons talents.
et ce genre d'annonce est bénéfique aussi à Nintendo, ils vont devoir se bouger un peu car faute de challenge ils en sont venus à essayer de convaincre que Mario Kart World valait 90 euros.
On a vu Kojima parler de créer des jeux car ils avaient des enfants...et à un moment si ton fille ou ton garçon doivent jouer à un de tes jeux c'est que tu l'auras développé sur Nintendo. C'est dur l'emprise qu'à Nintendo au Japon au niveau des enfants: les Pokemons, Splatoon...
Ça ne serait probablement pas arrivé avec un Jap à la tête de la company a ce moment là ? Je sais plus qui était en poste.. mais d'une certaine façon, j'aimerais retrouver le Sony de l'ère PS1 - PS3, en tenant compte évidemment des évolutions du marché
Heureusement que Nishino a l'air de pousser dans le sens inverse pour le moment.
Blague à part, les deux étant des acteurs majeurs de l'industrie, même si leur approche est différente, logique que Sony veuille reprendre des parts de marché au Japon et avec leurs futures consoles portable/hybride ils ont une carte à jouer, mais je pense qu’il faudra aussi qu'ils apportent des productions non occidentalisées pour réussir.
Limite SONY a fait plus pour la Corée et la Chine que son propre berceau.
Ils ont fermé Japan Studio, ils n’ont pas signé le moindre deal avec FromSoftware ou des studios jap’ plus modeste…
L’ADN japonais manque cruellement à cette gen’ PS5, c’était vraiment une des forces de la PS4 qui a réussi à unifier le meilleur des 2 mondes.
PlayStation est JAPONAIS à la base, point.
Tout dépendra ensuite de la PS6 et cela expliquerait leur volonté d'avoir plus ou moins trois modèles, mais connaissant Sony, ils sont encore capables de sortir une console portable à 1000€ qui n'aura donc aucune chance à s'imposer au Japon.
jobiwan
