recherche
News / Blogs
Japon : Hideaki Nishino (PlayStation) ne compte pas jeter l'éponge face à la domination de Nintendo
Dans un rapport rendu par le site japonais TV Tokyo et repris par GamesReactor, le nouveau PDG de PlayStation (Hideaki Nishino) compterait mettre en place un début de stratégie pour ne plus délaisser la terre natale de la marque, le Japon donc, où l'audience est en chute à chaque nouvelle machine depuis la génération PlayStation 2.

Impossible de revivre la même gloire qu'au début des années 2000 évidemment, mais un changement de politique tout de même quand les sources indiquent qu'avec la génération PlayStation 4, les grandes pontes de la marque dont Jim Ryan ne se préoccupait que peu du Japon, l'un des rares territoires dans le monde où les chiffres étaient inférieurs à ceux de la PlayStation 3 (sans parler du recul sur les deals et la lente mise à mort de Japan Studios).

Hideaki Nishino ne semble lui pas vouloir jeter l'éponge. Probablement conscient que la PlayStation 5 est partie pour faire là-bas encore moins que la PS4, le PDG souhaite surtout mettre fin à la totale domination de Nintendo (avec peu de chance de les supplanter à nouveau), déjà en copiant l'idée d'un modèle totalement dédié et moins cher (l'équivalent d'environ 300€). Une offre d'appel qui selon certaines sources pourraient même être vendu à perte et si l'on louera l'attention, reste néanmoins l'éternel problème : combien reste t-il de licences à même de booster une PlayStation sur l'archipel ?
4
Qui a aimé ?
newtechnix, tynokarts, link49, rocan
publié le 18/11/2025 à 18:11 par Gamekyo
commentaires (38)
rasalgul publié le 18/11/2025 à 18:19
C'est ti pas mignon
masharu publié le 18/11/2025 à 18:21
Il n'y a pas de miracle. Faut développer des jeux japonais par des japonais pour des japonais (mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas importer ces jeux en occident...)
suzukube publié le 18/11/2025 à 18:21
Nintendomination
walterwhite publié le 18/11/2025 à 18:25
C’est bien qu’ils s’en rendent enfin compte. Il faut des jeux Jap’ développer par des studios Jap’ et si possible des rpg.
ootaniisensei publié le 18/11/2025 à 18:33
Bataille déjà perdu
churos45 publié le 18/11/2025 à 18:37
Y'a un peu trop de simulation de meurtres réalistes sur PS5. Ça manque de variété.
shanks publié le 18/11/2025 à 18:38
walterwhite
Faut plus que ça.

L'âge d'or des RPG est derrière nous, et ni Tales of ni Final Fantasy ne sont aujourd'hui des arguments de poids. Quant à Dragon Quest, jamais ils ne se passeront de Nintendo.

Tu regardes bien, les million-seller hors Nintendo, c'est genre Monster Hunter, Minecraft et Momotaro Densetsu.

Il faut trouver l'idée. Peut-être aussi que les rumeurs d'un modèle hybride de PS6 pourrait aider à se réimplanter davantage.
rugalwave publié le 18/11/2025 à 18:39
Pas facile pour eux. A la limite il aurait fallu racheter Level Five et sortir un max de jeux pour les plus jeunes en exclusivité.C'est bien qu'ils soient conscient de la réalité du marché Japonais.
jenicris publié le 18/11/2025 à 18:41
Nishino et Tao était la meilleure chose qui pouvait arriver a PlayStation depuis 10 ans.
icebergbrulant publié le 18/11/2025 à 18:48
Il serait temps !
La PS Portal qui deviendrait une vraie portable en 1er lieu + un Dragon Quest ou un Monster Hunter exclusif, ça serait déjà un début et ça rappellerait un peu le succès de la PSP
grospich publié le 18/11/2025 à 18:54
En même temps c'est pas les jeux solo narratifs occidentaux de Sony qui vont attirer le public Japonais et je vois mal Sony faire autre chose.

Le dernier State of Play spécial Japon était tellement osef, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à prendre des parts de marché.
fan2jeux publié le 18/11/2025 à 19:17
Tant que la ps portal ne peut pas etre une simple dual sense en option, je la trouve pas interessante
ouken publié le 18/11/2025 à 19:17
Non courage a lui la guerre et voué a l'échec la bas
ouroboros4 publié le 18/11/2025 à 19:27
Ya aucune raison qu'ils le fassent
walterwhite publié le 18/11/2025 à 19:43
shanks Pas fait Tales mais les derniers FF sont plus axés actions qu’autre chose.

Quand tu vois le succès de The Witcher 3, Baldur’s Gate, CO33 et les ressources dont disposent SONY ils seraient vraiment bêtes de pas essayer quelque chose.

Je me souviens qu’à l’époque, il y avait des news comme quoi des scénaristes de CD Projekt avaient rejoint GUERILLA pendant le développement d’Horizon 2…bon le jeu n’est pas ouf mais quand même, ils se sont posé et se sont dit qu’il faut aller dans cette direction.
newtechnix publié le 18/11/2025 à 19:48
jenicris les autres ont détruit le travail de plusieurs années, quand t'es Japonais tu en vois plus que Nintendo partout donc à un moment cela joue sur tous les aspects de l'industrie du JV au Japon et quand demain tu voudras recruter les mecs rêveront plutôt de rentrer chez Nintendo, Game fric, Capcom ou From Software mais aujourd'hui je doute qu'un jeune Japonais puisse s'imaginer postuler chez Sony pour faire du JV.

Si demain tu veux recruter le futur Kojima, Miyamoto, Itakagi, Mikami ou Kamiya faut quand même exister un minimum dans la tête des gens.

Itakagi, paix à son âme, rêvait de rentrer chez Sega au final il a trouvé sa place chez Tecmo et on a vu ce que cela a donné. il faut jamais louper les bons talents.

et ce genre d'annonce est bénéfique aussi à Nintendo, ils vont devoir se bouger un peu car faute de challenge ils en sont venus à essayer de convaincre que Mario Kart World valait 90 euros.

On a vu Kojima parler de créer des jeux car ils avaient des enfants...et à un moment si ton fille ou ton garçon doivent jouer à un de tes jeux c'est que tu l'auras développé sur Nintendo. C'est dur l'emprise qu'à Nintendo au Japon au niveau des enfants: les Pokemons, Splatoon...
kurosu publié le 18/11/2025 à 20:12
Il faut avant tout du nomade chez eux, et plus encore
leonr4 publié le 18/11/2025 à 20:17
Jim Ryan (Semaine 1-177) [Nov 2020 - Mar 2024] (2 augmentations du prix)

1-PS5 : 5,459,563
2-PS3 : 4,934,824
3-PS4 : 4,856,302

Hiroki Totoki & Hideaki Nishino/Herman Hulst (Semaine 178-261) [Avr 2024 - Nov 2025] (1 augmentation du prix)

1-PS4 : 2,985,995
2-PS3 : 2,172,541
3-PS5 : 1,677,332


LTD
1-PS4 : 7,842,297
2-PS5 : 7,136,895
3-PS3 : 7,107,365
walterwhite publié le 18/11/2025 à 20:32
leonr4 La passation s’est faite quand la console est arrivée à maturité avec Trump au pouvoir et un contexte économique défavorable. Jim Ryan aurait flingué la future PS6 avec sa stratégie catastrophique.
51love publié le 18/11/2025 à 20:35
jenicris oui cette façon d'avoir oublié leurs origines c'est vraiment dommage, ça apportait de la diversité au catalogue. Quand tu vois entre autre qu'ils ont laissé partir Fumito Ueda, la Team Ico, ils m'ont achevé... Tout ça pour faire du Marvel à la place *rageux*

Ça ne serait probablement pas arrivé avec un Jap à la tête de la company a ce moment là ? Je sais plus qui était en poste.. mais d'une certaine façon, j'aimerais retrouver le Sony de l'ère PS1 - PS3, en tenant compte évidemment des évolutions du marché
leonr4 publié le 18/11/2025 à 20:48
walterwhite Possible mais ça on ne le saura jamais, sinon la dernière augmentation en 2024 de la PS5 au japon a été celle de trop et c'est à partir de ce moment là ou la console est passée de 40k par semaine en moyenne à des ventes de 20k, 10k puis sous les 10k ils ont tout gâché sous Totoki avec sa cupidité.

Heureusement que Nishino a l'air de pousser dans le sens inverse pour le moment.
akinen publié le 18/11/2025 à 20:58
Laissez tomber. Continuez à financer vos exclus politisés et laissez les autres studio jap faire de bon jeux
tripy73 publié le 18/11/2025 à 21:04
Ben merde alors, c'est con ça, je pensais que Sony n'était pas un concurrent direct de Nintendo et que depuis que MS était devenu éditeur tiers, la guerre des consoles était terminée.

Blague à part, les deux étant des acteurs majeurs de l'industrie, même si leur approche est différente, logique que Sony veuille reprendre des parts de marché au Japon et avec leurs futures consoles portable/hybride ils ont une carte à jouer, mais je pense qu’il faudra aussi qu'ils apportent des productions non occidentalisées pour réussir.
walterwhite publié le 18/11/2025 à 21:08
leonr4 Y’a qu’à voir l’arc GaaS qui a fait du mal à certains studios SONY, Ryan aurait flingué tout le capital acquis avec la PS4.

Limite SONY a fait plus pour la Corée et la Chine que son propre berceau.

Ils ont fermé Japan Studio, ils n’ont pas signé le moindre deal avec FromSoftware ou des studios jap’ plus modeste…
L’ADN japonais manque cruellement à cette gen’ PS5, c’était vraiment une des forces de la PS4 qui a réussi à unifier le meilleur des 2 mondes.
supasaiyajin publié le 18/11/2025 à 21:22
S'ils sortent vraiment une console portable ou hybride, ils seront déjà sur la bonne voie. Mais le plus important, c'est les jeux. Et vu qu'ils galèrent déjà avec leurs propres studios, ils vont devoir passer commande ailleurs... Mais sans gros jeux jap, à mon avis, c'est peine perdue.
natedrake publié le 18/11/2025 à 21:40
S'ils pouvaient déjà remettre le siège de PlayStation au Japon pour commencer, ce serait bien.

PlayStation est JAPONAIS à la base, point.
eyrtz publié le 18/11/2025 à 21:44
Sincèrement, est ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter Sony ? Laissez le Japon à Nintendo et aller dénicher des marchés ailleurs en Asie.
hyoga57 publié le 18/11/2025 à 23:16
eyrtz Ce serait bien qu’ils sortent au moins des jeux Japonais.
brook1 publié le 19/11/2025 à 00:25
Il a l'air d'avoir la bénédiction de sa direction, ce qui est rassurant pour la suite. Ça reste quand même hallucinant qu'une marque japonaise délaisse son marché domestique comme ils l'ont fait.
elicetheworld publié le 19/11/2025 à 00:33
La gloire des années 2000 c'est Nintendo qui la vie en ce moment au japon
sardinecannibale publié le 19/11/2025 à 02:23
Trop tard. Bien trop tard.
jobiwan publié le 19/11/2025 à 04:29
leonr4 En incluant la PS3, tu peux souligner un prix de lancement hors concours.
eyrtz publié le 19/11/2025 à 05:54
Hyoga57 Malheureusement, j’ai bien peur que cela ne suffise pas?: il y a de bons jeux japonais qui sortent sur PS5, de tous genres, mais cela n’intéresse pas les Japonais.
cyr publié le 19/11/2025 à 06:06
Il n'ont qu'a copie les licences Nintendo qui matche le plus au Japon.....ou essayer de comprendre ce que c'est le fun.....amusant, au lieux de tous miser sur l'esthétique....
hyoga57 publié le 19/11/2025 à 07:45
eyrtz Je pensais surtout a des jeux Sony et surtout une campagne agressive comme celle de 2015 ou la PS4 tapait d’excellentes ventes avec des annonces de gros titres Jap.
nyseko publié le 19/11/2025 à 07:56
C'est un peu tard, ils vont limiter la casse avec leur baisse de prix mais sans réellement pouvoir empêcher Nintendo de s'imposer avec sa NS2.

Tout dépendra ensuite de la PS6 et cela expliquerait leur volonté d'avoir plus ou moins trois modèles, mais connaissant Sony, ils sont encore capables de sortir une console portable à 1000€ qui n'aura donc aucune chance à s'imposer au Japon.
eyrtz publié le 19/11/2025 à 09:10
Hyoga57 Capcom va sortir Pragmata qui est premier dans le top Famitsu des jeux les plus attendus en ce moment. C'est un gros jeu et c'est très japonais, mais est ce que ça va suffire à vendre des consoles. Je ne suis pas sur.
leonr4 publié le 19/11/2025 à 10:41
Sur Neogaf



jobiwan

PlayStation®3 Slim 120GB : ¥29,980 (2010)
PlayStation®3 Slim 250GB : ¥34,980 (2010)
PlayStation®3 Slim 160GB : ¥29,980 (2010)
PlayStation®3 Slim 320GB : ¥34,980 (2010)

PlayStation®4 Slim 500GB : ¥29,980 (2016)
PlayStation®4 Slim 1TB : ¥34,980 (2016)

PlayStation®5 Slim DE 825GB Jap-Only : ¥55,000 (2025)
PlayStation®5 Slim DE 1TB/825GB : ¥72,980 (2025)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Sony Interactive Entertainment
143
Ils aiment
Nom : Sony Interactive Entertainment
site officiel : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
Copyright © Gamekyo