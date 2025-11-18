Game Pass : les prochains jeux du service, dont Marvel Cosmic Invasion et Lost Records Game Pass : les prochains jeux du service, dont Marvel Cosmic Invasion et Lost Records

Petit point Game Pass avec la liste des prochains jeux, et pas seulement des jeux vu que l'un des nouveaux arguments du service Ultimate est désormais disponible : à compter de ce jeu et chaque fois, les abonnés recevront automatiquement le pass Fortnite Crew (11,99€ par mois habituellement), leur donnant l'accès aux 4 Pass du jeu ainsi que 1000 V-bucks, sans oublier celui de Rocket League.



Game Pass PC & Ultimate :



- Moonlighter 2 : The Endless Vault (19 novembre, PC Early Access)

- Monsters are Coming ! Rock & Road (20 novembre, PC)

- The Crew Motorfest (20 novembre)

- Banishers : Ghosts of New Eden (25 novembre)

- Kill it With Fire 2 (25 novembre)

- Marvel Cosmic Invasion (1er décembre)

- Lost Records : Bloom & Rage (2 décembre)



Game Pass Premium :



- Kulebra and the Souls of Limbo (19 novembre)

- Revenge of the Savage Planet (19 novembre)

- Banishers : Ghosts of New Eden (25 novembre)

- Kill it With Fire 2 (25 novembre)

- Lost Records : Bloom & Rage (2 décembre)



Enfin, drame à signaler : Barbie Project Friendship quitte le servie le 30 novembre. Ce sera accessoirement aussi le cas de Lords of the Fallen et Octopath Traveler I & II.