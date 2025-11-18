recherche
News / Blogs
Game Pass : les prochains jeux du service, dont Marvel Cosmic Invasion et Lost Records
Petit point Game Pass avec la liste des prochains jeux, et pas seulement des jeux vu que l'un des nouveaux arguments du service Ultimate est désormais disponible : à compter de ce jeu et chaque fois, les abonnés recevront automatiquement le pass Fortnite Crew (11,99€ par mois habituellement), leur donnant l'accès aux 4 Pass du jeu ainsi que 1000 V-bucks, sans oublier celui de Rocket League.

Game Pass PC & Ultimate :

- Moonlighter 2 : The Endless Vault (19 novembre, PC Early Access)
- Monsters are Coming ! Rock & Road (20 novembre, PC)
- The Crew Motorfest (20 novembre)
- Banishers : Ghosts of New Eden (25 novembre)
- Kill it With Fire 2 (25 novembre)
- Marvel Cosmic Invasion (1er décembre)
- Lost Records : Bloom & Rage (2 décembre)

Game Pass Premium :

- Kulebra and the Souls of Limbo (19 novembre)
- Revenge of the Savage Planet (19 novembre)
- Banishers : Ghosts of New Eden (25 novembre)
- Kill it With Fire 2 (25 novembre)
- Lost Records : Bloom & Rage (2 décembre)

Enfin, drame à signaler : Barbie Project Friendship quitte le servie le 30 novembre. Ce sera accessoirement aussi le cas de Lords of the Fallen et Octopath Traveler I & II.
  • Game Pass : les prochains jeux du service, dont Marvel Cosmic Invasion et Lost Records
plus de médias
3
Qui a aimé ?
kisukesan, junaldinho, jaysennnin
publié le 18/11/2025 à 15:11 par Gamekyo
commentaires (8)
negan publié le 18/11/2025 à 15:43
2 jeux que je voulais , c'est vraiment cool
liberty publié le 18/11/2025 à 15:58
Super pour Marvel Cosmic invasion !
grievous32 publié le 18/11/2025 à 15:59
Banishers c'est de l'ultra lourd, donc franchement foncez si vous l'avez pas fait.
rogeraf publié le 18/11/2025 à 16:19
Je crois que j'ai laché des sous à Ubi (The Crew Motorfest ) pour rien
akinen publié le 18/11/2025 à 17:04
Lost record j’ai tenu jusqu’à la crise de la gamine parce qu’elle croit qu’on la prise en photo. Les ado c’est deja assez insupportable en série, alors malheureusement j’ai plus la patience pour ça. Stranger thing saison 1 (puisque c’est l’inspiration) avait l’intelligence de n’avoir aucun personnage « bully » et c’était raffraissant car effet goonies etc.

Et puis là direct c’est dès le début « maman tu peux pas comprendre » sur les thèmes hautement importants de notre époque.

Arf
jaysennnin publié le 18/11/2025 à 17:19
+100 pour Marvel cosmic invasion
rendan publié le 18/11/2025 à 17:25
XBOX GAMEPASS
rasalgul publié le 18/11/2025 à 18:18
Le presque perfect pour moi ce mois ! Quasi que des jeux sur lesquels je louchais
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marvel Cosmic Invasion
1
Ils aiment
Nom : Marvel Cosmic Invasion
Support : PC
Editeur : DotEmu
Développeur : Tribute Games
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo